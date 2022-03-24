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Президентом международного Каннского фестиваля впервые стала женщина - РИА Новости, 24.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220324/cannes-1779874140.html
Президентом международного Каннского фестиваля впервые стала женщина
Президентом международного Каннского фестиваля впервые стала женщина - РИА Новости, 24.03.2022
Президентом международного Каннского фестиваля впервые стала женщина
Новым президентом Каннского фестиваля стала Айрис Кноблох, она будет первой женщиной на этом посту и вступит в должность с 1 июля сроком на три года, сообщается РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T16:11
2022-03-24T16:11
культура
новости культуры
кино и сериалы
каннский кинофестиваль
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ПАРИЖ, 24 мар – РИА Новости. Новым президентом Каннского фестиваля стала Айрис Кноблох, она будет первой женщиной на этом посту и вступит в должность с 1 июля сроком на три года, сообщается на сайте смотра. Кноблох до 2020 года руководила компаний Warner Bros во Франции, а также курировала проекты Германии, Австрии и Швейцарии. В Каннах она сменит Пьера Лескюра, который занимал президентское кресло на протяжении восьми лет.В этом году фестиваль пройдет с 17 по 28 мая.
https://ria.ru/20220324/kinotavr-1779869860.html
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новости культуры, кино и сериалы, каннский кинофестиваль
16:11 24.03.2022
 
Президентом международного Каннского фестиваля впервые стала женщина

Новым президентом Каннского кинофестиваля назначена Айрис Кноблох

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк"Золотая пальмовая ветвь" Каннского кинофестиваля.
Золотая пальмовая ветвь Каннского кинофестиваля. - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ПАРИЖ, 24 мар – РИА Новости. Новым президентом Каннского фестиваля стала Айрис Кноблох, она будет первой женщиной на этом посту и вступит в должность с 1 июля сроком на три года, сообщается на сайте смотра.
Кноблох до 2020 года руководила компаний Warner Bros во Франции, а также курировала проекты Германии, Австрии и Швейцарии. В Каннах она сменит Пьера Лескюра, который занимал президентское кресло на протяжении восьми лет.
В этом году фестиваль пройдет с 17 по 28 мая.
Здание министерства культуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 15:31Культура
В Министерство культуры не поступала информация об отмене "Кинотавра"
 
КультураНовости культурыКино и сериалыКаннский кинофестиваль
 
 
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