https://ria.ru/20220324/cannes-1779874140.html

Президентом международного Каннского фестиваля впервые стала женщина

Президентом международного Каннского фестиваля впервые стала женщина - РИА Новости, 24.03.2022

Президентом международного Каннского фестиваля впервые стала женщина

Новым президентом Каннского фестиваля стала Айрис Кноблох, она будет первой женщиной на этом посту и вступит в должность с 1 июля сроком на три года, сообщается РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T16:11

2022-03-24T16:11

2022-03-24T16:11

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каннский кинофестиваль

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ПАРИЖ, 24 мар – РИА Новости. Новым президентом Каннского фестиваля стала Айрис Кноблох, она будет первой женщиной на этом посту и вступит в должность с 1 июля сроком на три года, сообщается на сайте смотра. Кноблох до 2020 года руководила компаний Warner Bros во Франции, а также курировала проекты Германии, Австрии и Швейцарии. В Каннах она сменит Пьера Лескюра, который занимал президентское кресло на протяжении восьми лет.В этом году фестиваль пройдет с 17 по 28 мая.

https://ria.ru/20220324/kinotavr-1779869860.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, каннский кинофестиваль