https://ria.ru/20220324/bolgariya-1779843755.html

Болгария решила отказаться от выдачи "золотых паспортов"

Болгария решила отказаться от выдачи "золотых паспортов" - РИА Новости, 24.03.2022

Болгария решила отказаться от выдачи "золотых паспортов"

Парламент Болгарии во втором и окончательном чтении проголосовал за отмену так называемых "золотых паспортов", которые позволяют получить гражданство страны в... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T13:24

2022-03-24T13:24

2022-03-24T13:48

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Парламент Болгарии во втором и окончательном чтении проголосовал за отмену так называемых "золотых паспортов", которые позволяют получить гражданство страны в обмен на инвестиции в ее экономику, пишет газета Sofia Globe.Поправки должны стать законом через полгода, в это время власти должны проверить, есть ли основания для аннулирования уже выданных гражданств в рамках схемы "золотых паспортов". Представление вида на жительства на основе инвестиций в экономику страны остается в силе.Ранее министерство юстиции Болгарии предложило отменить так называемые "золотые паспорта", которые позволяют получить гражданство страны в обмен на инвестиции в ее экономику. Действующее с 2013 года законодательство о гражданстве предусматривает получение паспорта страны иностранцем, инвестировавшем в болгарскую экономику не менее миллиона левов (около 568 тысяч долларов).

https://ria.ru/20220302/pasporta-1776072115.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, болгария, парламент болгарии, новости - туризм