https://ria.ru/20220324/bolgariya-1779843755.html
Болгария решила отказаться от выдачи "золотых паспортов"
Болгария решила отказаться от выдачи "золотых паспортов" - РИА Новости, 24.03.2022
Болгария решила отказаться от выдачи "золотых паспортов"
Парламент Болгарии во втором и окончательном чтении проголосовал за отмену так называемых "золотых паспортов", которые позволяют получить гражданство страны в... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T13:24
2022-03-24T13:24
2022-03-24T13:48
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болгария
парламент болгарии
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Парламент Болгарии во втором и окончательном чтении проголосовал за отмену так называемых "золотых паспортов", которые позволяют получить гражданство страны в обмен на инвестиции в ее экономику, пишет газета Sofia Globe.Поправки должны стать законом через полгода, в это время власти должны проверить, есть ли основания для аннулирования уже выданных гражданств в рамках схемы "золотых паспортов". Представление вида на жительства на основе инвестиций в экономику страны остается в силе.Ранее министерство юстиции Болгарии предложило отменить так называемые "золотые паспорта", которые позволяют получить гражданство страны в обмен на инвестиции в ее экономику. Действующее с 2013 года законодательство о гражданстве предусматривает получение паспорта страны иностранцем, инвестировавшем в болгарскую экономику не менее миллиона левов (около 568 тысяч долларов).
https://ria.ru/20220302/pasporta-1776072115.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, болгария, парламент болгарии, новости - туризм
13:24 24.03.2022 (обновлено: 13:48 24.03.2022)
Болгария решила отказаться от выдачи "золотых паспортов"
Парламент Болгарии отменил "золотые паспорта", дающие гражданство в обмен на инвестиции