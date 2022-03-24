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Болгария решила отказаться от выдачи "золотых паспортов" - РИА Новости, 24.03.2022
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Болгария решила отказаться от выдачи "золотых паспортов"
Болгария решила отказаться от выдачи "золотых паспортов" - РИА Новости, 24.03.2022
Болгария решила отказаться от выдачи "золотых паспортов"
Парламент Болгарии во втором и окончательном чтении проголосовал за отмену так называемых "золотых паспортов", которые позволяют получить гражданство страны в... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T13:24
2022-03-24T13:48
в мире
болгария
парламент болгарии
новости - туризм
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Парламент Болгарии во втором и окончательном чтении проголосовал за отмену так называемых "золотых паспортов", которые позволяют получить гражданство страны в обмен на инвестиции в ее экономику, пишет газета Sofia Globe.Поправки должны стать законом через полгода, в это время власти должны проверить, есть ли основания для аннулирования уже выданных гражданств в рамках схемы "золотых паспортов". Представление вида на жительства на основе инвестиций в экономику страны остается в силе.Ранее министерство юстиции Болгарии предложило отменить так называемые "золотые паспорта", которые позволяют получить гражданство страны в обмен на инвестиции в ее экономику. Действующее с 2013 года законодательство о гражданстве предусматривает получение паспорта страны иностранцем, инвестировавшем в болгарскую экономику не менее миллиона левов (около 568 тысяч долларов).
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в мире, болгария, парламент болгарии, новости - туризм
13:24 24.03.2022 (обновлено: 13:48 24.03.2022)
 
Болгария решила отказаться от выдачи "золотых паспортов"

Парламент Болгарии отменил "золотые паспорта", дающие гражданство в обмен на инвестиции

© Fotolia / Niko Здание парламента Болгарии в городе София
Здание парламента Болгарии в городе София - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© Fotolia / Niko
Здание парламента Болгарии в городе София. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Парламент Болгарии во втором и окончательном чтении проголосовал за отмену так называемых "золотых паспортов", которые позволяют получить гражданство страны в обмен на инвестиции в ее экономику, пишет газета Sofia Globe.
Поправки должны стать законом через полгода, в это время власти должны проверить, есть ли основания для аннулирования уже выданных гражданств в рамках схемы "золотых паспортов". Представление вида на жительства на основе инвестиций в экономику страны остается в силе.
Ранее министерство юстиции Болгарии предложило отменить так называемые "золотые паспорта", которые позволяют получить гражданство страны в обмен на инвестиции в ее экономику. Действующее с 2013 года законодательство о гражданстве предусматривает получение паспорта страны иностранцем, инвестировавшем в болгарскую экономику не менее миллиона левов (около 568 тысяч долларов).
Столица Мальты Валлетта - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 16:03
Мальта приостановила выдачу "золотых паспортов" для инвесторов из России
 
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