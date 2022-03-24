https://ria.ru/20220324/birzha-1779799342.html

Российский рынок акций в начале торгов вырос более чем на десять процентов

Российский рынок акций в начале торгов вырос более чем на десять процентов - РИА Новости, 24.03.2022

Российский рынок акций в начале торгов вырос более чем на десять процентов

Российский рынок акций, открывшись после месячного перерыва, растет более чем на десять процентов по индексу Мосбиржи. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T10:30

2022-03-24T10:30

2022-03-24T15:19

экономика

московская биржа

ртс

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Российский рынок акций, открывшись после месячного перерыва, растет более чем на десять процентов по индексу Мосбиржи.На старте торгов индикатор показал символическое снижение, но уже к 10:13 мск продемонстрировал рост на 10,47 процента — до 2729,16 пункта.Долларовый индекс РТС снижается на 4,2 процента — до 897,56 пункта — на фоне подорожавшей за время приостановки торгов американской валюты.В свою очередь, рубль постепенно отыгрывает потери. Так, курс доллара расчетами "завтра" на 12:39 мск падает на 1,66 рубля, до 96,08 рубля, евро — на 2,51 рубля, до 105,50 рубля.Торги на фондовом рынке на фоне текущей геополитической ситуации не проводились с 28 февраля.Сообщалось, что 24 марта будут торговаться акции 33 российских эмитентов, входящих в индекс Мосбиржи, сессия продлится с 09:50 до 14:00 мск.

https://ria.ru/20220320/birzha-1779090063.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, московская биржа, ртс