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Российский рынок акций в начале торгов вырос более чем на десять процентов - РИА Новости, 24.03.2022
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Российский рынок акций в начале торгов вырос более чем на десять процентов
Российский рынок акций в начале торгов вырос более чем на десять процентов - РИА Новости, 24.03.2022
Российский рынок акций в начале торгов вырос более чем на десять процентов
Российский рынок акций, открывшись после месячного перерыва, растет более чем на десять процентов по индексу Мосбиржи. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T10:30
2022-03-24T15:19
экономика
московская биржа
ртс
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Российский рынок акций, открывшись после месячного перерыва, растет более чем на десять процентов по индексу Мосбиржи.На старте торгов индикатор показал символическое снижение, но уже к 10:13 мск продемонстрировал рост на 10,47 процента — до 2729,16 пункта.Долларовый индекс РТС снижается на 4,2 процента — до 897,56 пункта — на фоне подорожавшей за время приостановки торгов американской валюты.В свою очередь, рубль постепенно отыгрывает потери. Так, курс доллара расчетами "завтра" на 12:39 мск падает на 1,66 рубля, до 96,08 рубля, евро — на 2,51 рубля, до 105,50 рубля.Торги на фондовом рынке на фоне текущей геополитической ситуации не проводились с 28 февраля.Сообщалось, что 24 марта будут торговаться акции 33 российских эмитентов, входящих в индекс Мосбиржи, сессия продлится с 09:50 до 14:00 мск.
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экономика, московская биржа, ртс
10:30 24.03.2022 (обновлено: 15:19 24.03.2022)
 
Российский рынок акций в начале торгов вырос более чем на десять процентов

Российский рынок акций после месячного перерыва вырос более чем на десять процентов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковская биржа
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Российский рынок акций, открывшись после месячного перерыва, растет более чем на десять процентов по индексу Мосбиржи.
На старте торгов индикатор показал символическое снижение, но уже к 10:13 мск продемонстрировал рост на 10,47 процента — до 2729,16 пункта.
Долларовый индекс РТС снижается на 4,2 процента — до 897,56 пункта — на фоне подорожавшей за время приостановки торгов американской валюты.
В свою очередь, рубль постепенно отыгрывает потери. Так, курс доллара расчетами "завтра" на 12:39 мск падает на 1,66 рубля, до 96,08 рубля, евро — на 2,51 рубля, до 105,50 рубля.
Торги на фондовом рынке на фоне текущей геополитической ситуации не проводились с 28 февраля.
Сообщалось, что 24 марта будут торговаться акции 33 российских эмитентов, входящих в индекс Мосбиржи, сессия продлится с 09:50 до 14:00 мск.
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