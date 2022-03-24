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США интересовались на Украине передачей сибирской язвы через насекомых - РИА Новости, 24.03.2022
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США интересовались на Украине передачей сибирской язвы через насекомых
США интересовались на Украине передачей сибирской язвы через насекомых - РИА Новости, 24.03.2022
США интересовались на Украине передачей сибирской язвы через насекомых
Военные биологи США в украинских лабораториях интересовались способами передачи сибирской язвы через насекомых, сообщил начальник войск радиационной, химической РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T16:42
2022-03-24T16:42
в мире
украина
министерство обороны сша
сша
войска рхбз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Военные биологи США в украинских лабораториях интересовались способами передачи сибирской язвы через насекомых, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."Интерес американских военных биологов к изучению насекомых-переносчиков в местах расположения скотомогильников также не случаен – по-видимому, ими были проанализированы результаты вспышки сибиреязвенной болезни на Ямале в 2016 году, в ходе которой фиксировались случаи трансмиссивной передачи заболевания через мух и слепней", - сказал он.Кириллов отметил, что эпидситуация с сибирской язвой на Украине остается благополучной, поэтому возникает вопрос о необходимости проводимых Пентагоном исследований и его истинных целях.
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украина
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в мире, украина, министерство обороны сша, сша, войска рхбз, министерство обороны рф (минобороны рф)
16:42 24.03.2022
 
США интересовались на Украине передачей сибирской язвы через насекомых

Кириллов: США интересовались на Украине способами передачи сибирской язвы через насекомых

© Depositphotos / Alexander RathsУченый во время работы в лаборатории
Ученый во время работы в лаборатории - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© Depositphotos / Alexander Raths
Ученый во время работы в лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Военные биологи США в украинских лабораториях интересовались способами передачи сибирской язвы через насекомых, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
"Интерес американских военных биологов к изучению насекомых-переносчиков в местах расположения скотомогильников также не случаен – по-видимому, ими были проанализированы результаты вспышки сибиреязвенной болезни на Ямале в 2016 году, в ходе которой фиксировались случаи трансмиссивной передачи заболевания через мух и слепней", - сказал он.
Кириллов отметил, что эпидситуация с сибирской язвой на Украине остается благополучной, поэтому возникает вопрос о необходимости проводимых Пентагоном исследований и его истинных целях.
Костюмы биологической защиты в лаборатории США - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 19:15
Американские военные испытывали биооружие на украинцах. Мы были на очереди
 
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