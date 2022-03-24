https://ria.ru/20220324/biolaboratorii-1779891314.html

США интересовались на Украине передачей сибирской язвы через насекомых

США интересовались на Украине передачей сибирской язвы через насекомых - РИА Новости, 24.03.2022

США интересовались на Украине передачей сибирской язвы через насекомых

Военные биологи США в украинских лабораториях интересовались способами передачи сибирской язвы через насекомых, сообщил начальник войск радиационной, химической РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T16:42

2022-03-24T16:42

2022-03-24T16:42

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Военные биологи США в украинских лабораториях интересовались способами передачи сибирской язвы через насекомых, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."Интерес американских военных биологов к изучению насекомых-переносчиков в местах расположения скотомогильников также не случаен – по-видимому, ими были проанализированы результаты вспышки сибиреязвенной болезни на Ямале в 2016 году, в ходе которой фиксировались случаи трансмиссивной передачи заболевания через мух и слепней", - сказал он.Кириллов отметил, что эпидситуация с сибирской язвой на Украине остается благополучной, поэтому возникает вопрос о необходимости проводимых Пентагоном исследований и его истинных целях.

https://ria.ru/20220310/biooruzhie-1777538138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, министерство обороны сша, сша, войска рхбз, министерство обороны рф (минобороны рф)