https://ria.ru/20220324/biolaboratorii-1779891314.html
США интересовались на Украине передачей сибирской язвы через насекомых
США интересовались на Украине передачей сибирской язвы через насекомых - РИА Новости, 24.03.2022
США интересовались на Украине передачей сибирской язвы через насекомых
Военные биологи США в украинских лабораториях интересовались способами передачи сибирской язвы через насекомых, сообщил начальник войск радиационной, химической РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T16:42
2022-03-24T16:42
2022-03-24T16:42
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Военные биологи США в украинских лабораториях интересовались способами передачи сибирской язвы через насекомых, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."Интерес американских военных биологов к изучению насекомых-переносчиков в местах расположения скотомогильников также не случаен – по-видимому, ими были проанализированы результаты вспышки сибиреязвенной болезни на Ямале в 2016 году, в ходе которой фиксировались случаи трансмиссивной передачи заболевания через мух и слепней", - сказал он.Кириллов отметил, что эпидситуация с сибирской язвой на Украине остается благополучной, поэтому возникает вопрос о необходимости проводимых Пентагоном исследований и его истинных целях.
https://ria.ru/20220310/biooruzhie-1777538138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, министерство обороны сша, сша, войска рхбз, министерство обороны рф (минобороны рф)
США интересовались на Украине передачей сибирской язвы через насекомых
Кириллов: США интересовались на Украине способами передачи сибирской язвы через насекомых