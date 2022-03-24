https://ria.ru/20220324/biolaboratorii-1779883736.html

США курируют работу 336 биолабораторий в 30 странах, заявили в Минобороны

США курируют работу 336 биолабораторий в 30 странах, заявили в Минобороны - РИА Новости, 24.03.2022

США курируют работу 336 биолабораторий в 30 странах, заявили в Минобороны

США контролируют работу 336 биолабораторий в 30 государствах мира, таковы данные МИД Китая, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T16:17

2022-03-24T16:17

2022-03-24T16:17

в мире

сша

китай

министерство обороны рф (минобороны рф)

пентагон

украина

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. США контролируют работу 336 биолабораторий в 30 государствах мира, таковы данные МИД Китая, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Хотелось бы обратить внимание, что количество биологических лабораторий в США несопоставимо с другими странами. По данным МИД Китая, под их контролем находится 336 лабораторий в 30 государствах вне национальной юрисдикции", - сказал Кириллов.Минобороны РФ считает, что в контексте поступающей информации необходимо добиваться от Вашингтона разъяснений относительно истинных целей деятельности американских биолабораторий в рамках международного расследования.

сша

китай

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, китай, министерство обороны рф (минобороны рф), пентагон, украина