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США курируют работу 336 биолабораторий в 30 странах, заявили в Минобороны - РИА Новости, 24.03.2022
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США курируют работу 336 биолабораторий в 30 странах, заявили в Минобороны
США курируют работу 336 биолабораторий в 30 странах, заявили в Минобороны - РИА Новости, 24.03.2022
США курируют работу 336 биолабораторий в 30 странах, заявили в Минобороны
США контролируют работу 336 биолабораторий в 30 государствах мира, таковы данные МИД Китая, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T16:17
2022-03-24T16:17
в мире
сша
китай
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. США контролируют работу 336 биолабораторий в 30 государствах мира, таковы данные МИД Китая, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Хотелось бы обратить внимание, что количество биологических лабораторий в США несопоставимо с другими странами. По данным МИД Китая, под их контролем находится 336 лабораторий в 30 государствах вне национальной юрисдикции", - сказал Кириллов.Минобороны РФ считает, что в контексте поступающей информации необходимо добиваться от Вашингтона разъяснений относительно истинных целей деятельности американских биолабораторий в рамках международного расследования.
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в мире, сша, китай, министерство обороны рф (минобороны рф), пентагон, украина
16:17 24.03.2022
 
США курируют работу 336 биолабораторий в 30 странах, заявили в Минобороны

Минобороны: по данным МИД Китая, США контролируют работу 336 биолабораторий в 30 странах

© Depositphotos / GorodenkoffЛабораторные мыши
Лабораторные мыши - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© Depositphotos / Gorodenkoff
Лабораторные мыши. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. США контролируют работу 336 биолабораторий в 30 государствах мира, таковы данные МИД Китая, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Хотелось бы обратить внимание, что количество биологических лабораторий в США несопоставимо с другими странами. По данным МИД Китая, под их контролем находится 336 лабораторий в 30 государствах вне национальной юрисдикции", - сказал Кириллов.
Минобороны РФ считает, что в контексте поступающей информации необходимо добиваться от Вашингтона разъяснений относительно истинных целей деятельности американских биолабораторий в рамках международного расследования.
 
В миреСШАКитайМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ПентагонУкраина
 
 
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