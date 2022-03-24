https://ria.ru/20220324/biolaboratorii-1779883736.html
США курируют работу 336 биолабораторий в 30 странах, заявили в Минобороны
США курируют работу 336 биолабораторий в 30 странах, заявили в Минобороны - РИА Новости, 24.03.2022
США курируют работу 336 биолабораторий в 30 странах, заявили в Минобороны
США контролируют работу 336 биолабораторий в 30 государствах мира, таковы данные МИД Китая, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T16:17
2022-03-24T16:17
2022-03-24T16:17
в мире
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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украина
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. США контролируют работу 336 биолабораторий в 30 государствах мира, таковы данные МИД Китая, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Хотелось бы обратить внимание, что количество биологических лабораторий в США несопоставимо с другими странами. По данным МИД Китая, под их контролем находится 336 лабораторий в 30 государствах вне национальной юрисдикции", - сказал Кириллов.Минобороны РФ считает, что в контексте поступающей информации необходимо добиваться от Вашингтона разъяснений относительно истинных целей деятельности американских биолабораторий в рамках международного расследования.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, министерство обороны рф (минобороны рф), пентагон, украина
США курируют работу 336 биолабораторий в 30 странах, заявили в Минобороны
Минобороны: по данным МИД Китая, США контролируют работу 336 биолабораторий в 30 странах