https://ria.ru/20220324/biolaboratorii-1779870708.html

Минобороны раскрыло схему движения биоматериалов из лабораторий на Украине

Минобороны раскрыло схему движения биоматериалов из лабораторий на Украине - РИА Новости, 24.03.2022

Минобороны раскрыло схему движения биоматериалов из лабораторий на Украине

Минобороны РФ раскрыло схему движения биоматериалов с территории Украины за рубеж, всего было вывезено более 16 тысяч биопроб, заявил начальник войск... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T15:32

2022-03-24T15:32

2022-03-24T15:42

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Минобороны РФ раскрыло схему движения биоматериалов с территории Украины за рубеж, всего было вывезено более 16 тысяч биопроб, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Министерством обороны раскрыта и обобщена схема движения биоматериала. Финансирование военно-биологической деятельности позволило США и их союзникам осуществить вывоз за пределы Украины не менее 16 тысяч биопроб", - сказал Кириллов на брифинге.Он напомнил, что объем финансирования только с 2018 по 2020 годы составлял порядка 32 миллионов долларов. По его словам, в обнаруженных российскими военными документами сказано, что Соединенные Штаты, их персонал и подрядчики освобождаются от обязанности уплачивать налоги или другие подобные сборы, которые взимаются на территории Украины.

https://ria.ru/20220310/biooruzhie-1777538138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, украина, войска рхбз