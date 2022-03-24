https://ria.ru/20220324/biolaboratorii-1779870708.html
Минобороны раскрыло схему движения биоматериалов из лабораторий на Украине
Минобороны раскрыло схему движения биоматериалов из лабораторий на Украине - РИА Новости, 24.03.2022
Минобороны раскрыло схему движения биоматериалов из лабораторий на Украине
Минобороны РФ раскрыло схему движения биоматериалов с территории Украины за рубеж, всего было вывезено более 16 тысяч биопроб, заявил начальник войск... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T15:32
2022-03-24T15:32
2022-03-24T15:42
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Минобороны РФ раскрыло схему движения биоматериалов с территории Украины за рубеж, всего было вывезено более 16 тысяч биопроб, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Министерством обороны раскрыта и обобщена схема движения биоматериала. Финансирование военно-биологической деятельности позволило США и их союзникам осуществить вывоз за пределы Украины не менее 16 тысяч биопроб", - сказал Кириллов на брифинге.Он напомнил, что объем финансирования только с 2018 по 2020 годы составлял порядка 32 миллионов долларов. По его словам, в обнаруженных российскими военными документами сказано, что Соединенные Штаты, их персонал и подрядчики освобождаются от обязанности уплачивать налоги или другие подобные сборы, которые взимаются на территории Украины.
https://ria.ru/20220310/biooruzhie-1777538138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, войска рхбз
15:32 24.03.2022 (обновлено: 15:42 24.03.2022)
Минобороны раскрыло схему движения биоматериалов из лабораторий на Украине
Начальник войск РХБЗ Кириллов: США вывезли с Украины больше 16 тысяч биопроб