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Минобороны раскрыло схему движения биоматериалов из лабораторий на Украине - РИА Новости, 24.03.2022
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Минобороны раскрыло схему движения биоматериалов из лабораторий на Украине
Минобороны раскрыло схему движения биоматериалов из лабораторий на Украине - РИА Новости, 24.03.2022
Минобороны раскрыло схему движения биоматериалов из лабораторий на Украине
Минобороны РФ раскрыло схему движения биоматериалов с территории Украины за рубеж, всего было вывезено более 16 тысяч биопроб, заявил начальник войск... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T15:32
2022-03-24T15:42
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украина
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Минобороны РФ раскрыло схему движения биоматериалов с территории Украины за рубеж, всего было вывезено более 16 тысяч биопроб, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Министерством обороны раскрыта и обобщена схема движения биоматериала. Финансирование военно-биологической деятельности позволило США и их союзникам осуществить вывоз за пределы Украины не менее 16 тысяч биопроб", - сказал Кириллов на брифинге.Он напомнил, что объем финансирования только с 2018 по 2020 годы составлял порядка 32 миллионов долларов. По его словам, в обнаруженных российскими военными документами сказано, что Соединенные Штаты, их персонал и подрядчики освобождаются от обязанности уплачивать налоги или другие подобные сборы, которые взимаются на территории Украины.
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в мире, сша, украина, войска рхбз
15:32 24.03.2022 (обновлено: 15:42 24.03.2022)
 
Минобороны раскрыло схему движения биоматериалов из лабораторий на Украине

Начальник войск РХБЗ Кириллов: США вывезли с Украины больше 16 тысяч биопроб

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедсестра держит пробирку с кровью
Медсестра держит пробирку с кровью - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Минобороны РФ раскрыло схему движения биоматериалов с территории Украины за рубеж, всего было вывезено более 16 тысяч биопроб, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Министерством обороны раскрыта и обобщена схема движения биоматериала. Финансирование военно-биологической деятельности позволило США и их союзникам осуществить вывоз за пределы Украины не менее 16 тысяч биопроб", - сказал Кириллов на брифинге.
Он напомнил, что объем финансирования только с 2018 по 2020 годы составлял порядка 32 миллионов долларов. По его словам, в обнаруженных российскими военными документами сказано, что Соединенные Штаты, их персонал и подрядчики освобождаются от обязанности уплачивать налоги или другие подобные сборы, которые взимаются на территории Украины.
Костюмы биологической защиты в лаборатории США - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 19:15
Американские военные испытывали биооружие на украинцах. Мы были на очереди
 
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