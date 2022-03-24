https://ria.ru/20220324/bezhentsy-1779889810.html

США хотят принять до ста тысяч беженцев из-за ситуации на Украине

США хотят принять до ста тысяч беженцев из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 24.03.2022

США хотят принять до ста тысяч беженцев из-за ситуации на Украине

США намерены принять до 100 тысяч беженцев из-за ситуации на Украине, заявил Белый дом. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T16:36

2022-03-24T16:36

2022-03-24T16:59

обострение ситуации в днр и лнр

сша

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ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. США намерены принять до 100 тысяч беженцев из-за ситуации на Украине, заявил Белый дом.С начала российской военной спецоперации страну покинули почти 4 миллиона человек, из которых, по данным госдепартамента, пока только 700 оказались в Соединенных Штатах."Хотя мы ожидаем, что многие украинцы предпочтут остаться в Европе поближе к своим семьям и своим домам на Украине, сегодня США объявляют о планах принять до 100 000 украинцев и других лиц", - говорится в заявлении. Там подчеркивается, что речь идет о тех, кто воспользуется для этого легальными путями.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220303/kanada-1776315641.html

https://ria.ru/20220321/bezhentsy-1779153923.html

сша

украина

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр