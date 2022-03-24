16:36 24.03.2022 (обновлено: 16:59 24.03.2022)
США хотят принять до ста тысяч беженцев из-за ситуации на Украине
Белый дом заявил о намерении принять до ста тысяч беженцев из-за ситуации на Украине
© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкБелый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США
Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США
ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. США намерены принять до 100 тысяч беженцев из-за ситуации на Украине, заявил Белый дом.
С начала российской военной спецоперации страну покинули почти 4 миллиона человек, из которых, по данным госдепартамента, пока только 700 оказались в Соединенных Штатах.
"Хотя мы ожидаем, что многие украинцы предпочтут остаться в Европе поближе к своим семьям и своим домам на Украине, сегодня США объявляют о планах принять до 100 000 украинцев и других лиц", - говорится в заявлении. Там подчеркивается, что речь идет о тех, кто воспользуется для этого легальными путями.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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