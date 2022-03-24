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США хотят принять до ста тысяч беженцев из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 24.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220324/bezhentsy-1779889810.html
США хотят принять до ста тысяч беженцев из-за ситуации на Украине
США хотят принять до ста тысяч беженцев из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 24.03.2022
США хотят принять до ста тысяч беженцев из-за ситуации на Украине
США намерены принять до 100 тысяч беженцев из-за ситуации на Украине, заявил Белый дом. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T16:36
2022-03-24T16:59
обострение ситуации в днр и лнр
сша
в мире
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. США намерены принять до 100 тысяч беженцев из-за ситуации на Украине, заявил Белый дом.С начала российской военной спецоперации страну покинули почти 4 миллиона человек, из которых, по данным госдепартамента, пока только 700 оказались в Соединенных Штатах."Хотя мы ожидаем, что многие украинцы предпочтут остаться в Европе поближе к своим семьям и своим домам на Украине, сегодня США объявляют о планах принять до 100 000 украинцев и других лиц", - говорится в заявлении. Там подчеркивается, что речь идет о тех, кто воспользуется для этого легальными путями.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220303/kanada-1776315641.html
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сша, в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр
16:36 24.03.2022 (обновлено: 16:59 24.03.2022)
 
США хотят принять до ста тысяч беженцев из-за ситуации на Украине

Белый дом заявил о намерении принять до ста тысяч беженцев из-за ситуации на Украине

© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкБелый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США
Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. США намерены принять до 100 тысяч беженцев из-за ситуации на Украине, заявил Белый дом.
С начала российской военной спецоперации страну покинули почти 4 миллиона человек, из которых, по данным госдепартамента, пока только 700 оказались в Соединенных Штатах.
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"Хотя мы ожидаем, что многие украинцы предпочтут остаться в Европе поближе к своим семьям и своим домам на Украине, сегодня США объявляют о планах принять до 100 000 украинцев и других лиц", - говорится в заявлении. Там подчеркивается, что речь идет о тех, кто воспользуется для этого легальными путями.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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