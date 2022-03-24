Беженцы из ДНР и ЛНР получили семь тысяч консультаций по правовым вопросам
Минюст: беженцы из Донбасса получили более семи тысяч консультаций по правовым вопросам
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкЭвакуированные жители ДНР и ЛНР, прибывшие в Белгород, оформляют документы в пункте временного размещения
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР, прибывшие в Белгород, оформляют документы в пункте временного размещения
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Представители мобильных государственных юридических бюро провели более семи тысяч консультаций по правовым вопросам для беженцев из ДНР и ЛНР, сообщает пресс-служба Минюста РФ.
Об этом говорилось на встрече представителей Минюста России с делегацией представительства управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в РФ в Ростовской области. Стороны встретились в пункте временного размещения граждан, эвакуированных с территории ДНР и ЛНР.
"С 20 февраля по 22 марта при координации территориальных органов Минюста России проведено уже более 7 тысяч правовых консультаций эвакуированных жителей Донбасса, при этом большую часть из них обеспечили именно государственные юридические бюро", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что иностранную делегацию заинтересовал опыт выездных консультаций с использованием мобильных офисов государственных юрбюро, специально предназначенных как для выездов в удаленные населенные пункты, так и в случаях чрезвычайных ситуаций, когда требуются оперативные консультации на месте по различным правовым вопросам.