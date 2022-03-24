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Беженцы из ДНР и ЛНР получили семь тысяч консультаций по правовым вопросам - РИА Новости, 24.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220324/bezhentsy-1779847810.html
Беженцы из ДНР и ЛНР получили семь тысяч консультаций по правовым вопросам
Беженцы из ДНР и ЛНР получили семь тысяч консультаций по правовым вопросам - РИА Новости, 24.03.2022
Беженцы из ДНР и ЛНР получили семь тысяч консультаций по правовым вопросам
Представители мобильных государственных юридических бюро провели более семи тысяч консультаций по правовым вопросам для беженцев из ДНР и ЛНР, сообщает... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T13:41
2022-03-24T13:41
обострение ситуации в днр и лнр
общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Представители мобильных государственных юридических бюро провели более семи тысяч консультаций по правовым вопросам для беженцев из ДНР и ЛНР, сообщает пресс-служба Минюста РФ.Об этом говорилось на встрече представителей Минюста России с делегацией представительства управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в РФ в Ростовской области. Стороны встретились в пункте временного размещения граждан, эвакуированных с территории ДНР и ЛНР."С 20 февраля по 22 марта при координации территориальных органов Минюста России проведено уже более 7 тысяч правовых консультаций эвакуированных жителей Донбасса, при этом большую часть из них обеспечили именно государственные юридические бюро", - говорится в сообщении.В министерстве отметили, что иностранную делегацию заинтересовал опыт выездных консультаций с использованием мобильных офисов государственных юрбюро, специально предназначенных как для выездов в удаленные населенные пункты, так и в случаях чрезвычайных ситуаций, когда требуются оперативные консультации на месте по различным правовым вопросам.
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общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, министерство юстиции рф (минюст россии), эвакуация жителей днр и лнр в россию
13:41 24.03.2022
 
Беженцы из ДНР и ЛНР получили семь тысяч консультаций по правовым вопросам

Минюст: беженцы из Донбасса получили более семи тысяч консультаций по правовым вопросам

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкЭвакуированные жители ДНР и ЛНР, прибывшие в Белгород, оформляют документы в пункте временного размещения
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР, прибывшие в Белгород, оформляют документы в пункте временного размещения - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
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Эвакуированные жители ДНР и ЛНР, прибывшие в Белгород, оформляют документы в пункте временного размещения
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Представители мобильных государственных юридических бюро провели более семи тысяч консультаций по правовым вопросам для беженцев из ДНР и ЛНР, сообщает пресс-служба Минюста РФ.
Об этом говорилось на встрече представителей Минюста России с делегацией представительства управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в РФ в Ростовской области. Стороны встретились в пункте временного размещения граждан, эвакуированных с территории ДНР и ЛНР.
"С 20 февраля по 22 марта при координации территориальных органов Минюста России проведено уже более 7 тысяч правовых консультаций эвакуированных жителей Донбасса, при этом большую часть из них обеспечили именно государственные юридические бюро", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что иностранную делегацию заинтересовал опыт выездных консультаций с использованием мобильных офисов государственных юрбюро, специально предназначенных как для выездов в удаленные населенные пункты, так и в случаях чрезвычайных ситуаций, когда требуются оперативные консультации на месте по различным правовым вопросам.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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