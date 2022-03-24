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Беженцы из ДНР и ЛНР получили семь тысяч консультаций по правовым вопросам

Беженцы из ДНР и ЛНР получили семь тысяч консультаций по правовым вопросам - РИА Новости, 24.03.2022

Беженцы из ДНР и ЛНР получили семь тысяч консультаций по правовым вопросам

Представители мобильных государственных юридических бюро провели более семи тысяч консультаций по правовым вопросам для беженцев из ДНР и ЛНР, сообщает... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T13:41

2022-03-24T13:41

2022-03-24T13:41

обострение ситуации в днр и лнр

общество

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Представители мобильных государственных юридических бюро провели более семи тысяч консультаций по правовым вопросам для беженцев из ДНР и ЛНР, сообщает пресс-служба Минюста РФ.Об этом говорилось на встрече представителей Минюста России с делегацией представительства управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в РФ в Ростовской области. Стороны встретились в пункте временного размещения граждан, эвакуированных с территории ДНР и ЛНР."С 20 февраля по 22 марта при координации территориальных органов Минюста России проведено уже более 7 тысяч правовых консультаций эвакуированных жителей Донбасса, при этом большую часть из них обеспечили именно государственные юридические бюро", - говорится в сообщении.В министерстве отметили, что иностранную делегацию заинтересовал опыт выездных консультаций с использованием мобильных офисов государственных юрбюро, специально предназначенных как для выездов в удаленные населенные пункты, так и в случаях чрезвычайных ситуаций, когда требуются оперативные консультации на месте по различным правовым вопросам.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, министерство юстиции рф (минюст россии), эвакуация жителей днр и лнр в россию