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Более 402 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией

Более 402 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией - РИА Новости, 24.03.2022

Более 402 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией

Свыше 402 тысяч беженцев из Донбасса, среди которых более 84 тысяч детей, уже пересекли границу с Россией, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T09:12

2022-03-24T09:12

2022-03-24T09:12

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Свыше 402 тысяч беженцев из Донбасса, среди которых более 84 тысяч детей, уже пересекли границу с Россией, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Границу РФ уже пересекли 402 378 человек, в том числе 84 376 детей", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что среди них 126,7 тысячи россиян, 228 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия