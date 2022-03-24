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"АвтоВАЗ" возобновит выпуск Lada Niva со следующей недели - РИА Новости, 24.03.2022
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"АвтоВАЗ" возобновит выпуск Lada Niva со следующей недели
"АвтоВАЗ" возобновит выпуск Lada Niva со следующей недели - РИА Новости, 24.03.2022
"АвтоВАЗ" возобновит выпуск Lada Niva со следующей недели
"АвтоВАЗ" возобновляет производство автомобилей Lada Niva на заводе в Тольятти со следующей недели на четыре дня, сообщил губернатор Самарской области Дмитрий... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T14:09
2022-03-24T14:09
авто
автоваз
ассоциация европейского бизнеса
renault s.a
lada granta
дмитрий азаров
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САМАРА, 24 мар – РИА Новости. "АвтоВАЗ" возобновляет производство автомобилей Lada Niva на заводе в Тольятти со следующей недели на четыре дня, сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров."Сегодня 8 тысяч работников предприятия из 32-тысячного коллектива находятся в режиме неполной занятости. Понятно, что есть проблемы с поставками комплектующих… На следующей неделе работа будет в режиме "четырехдневки" на линии по производству Niva", - сказал Азаров в эфире телеканала "Россия 24".С 5 марта предприятие уходило в простой из-за нехватки электронных комплектующих, за это время лишь частично возобновлялось производство Lada Granta и моделей, выпускаемых на линии BO (каких именно, в компании не уточнили).Ранее "АвтоВАЗ" также перенес корпоративный отпуск, который планировался с 25 июля по 14 августа, на период с 4 по 24 апреля."АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи компании в России в 2021 году выросли на 2% - до 350,7 тысячи машин.
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авто, автоваз, ассоциация европейского бизнеса, renault s.a, lada granta, дмитрий азаров
14:09 24.03.2022
 
"АвтоВАЗ" возобновит выпуск Lada Niva со следующей недели

Самарский губернатор Азаров: "АвтоВАЗ" возобновит выпуск Lada Niva со следующей недели

© РИА Новости / Пресс-служба"GM-AвтоВАЗ" / Перейти в фотобанкВнедорожники Niva на заводе "АвтоВАЗа" в Тольятти
Внедорожники Niva на заводе АвтоВАЗа в Тольятти - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба"GM-AвтоВАЗ"
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Внедорожники Niva на заводе "АвтоВАЗа" в Тольятти. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 24 мар – РИА Новости. "АвтоВАЗ" возобновляет производство автомобилей Lada Niva на заводе в Тольятти со следующей недели на четыре дня, сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
"Сегодня 8 тысяч работников предприятия из 32-тысячного коллектива находятся в режиме неполной занятости. Понятно, что есть проблемы с поставками комплектующих… На следующей неделе работа будет в режиме "четырехдневки" на линии по производству Niva", - сказал Азаров в эфире телеканала "Россия 24".
С 5 марта предприятие уходило в простой из-за нехватки электронных комплектующих, за это время лишь частично возобновлялось производство Lada Granta и моделей, выпускаемых на линии BO (каких именно, в компании не уточнили).
Ранее "АвтоВАЗ" также перенес корпоративный отпуск, который планировался с 25 июля по 14 августа, на период с 4 по 24 апреля.
"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи компании в России в 2021 году выросли на 2% - до 350,7 тысячи машин.
Контрольно-пропускной пункт №6 предприятия АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 12:39
"АвтоВАЗ" готовит спецверсии автомобилей Lada
 
АвтоАвтоВАЗАссоциация европейского бизнесаRenault S.ALada GrantaДмитрий Азаров
 
 
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