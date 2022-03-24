https://ria.ru/20220324/avtovaz-1779853284.html

"АвтоВАЗ" возобновит выпуск Lada Niva со следующей недели

"АвтоВАЗ" возобновит выпуск Lada Niva со следующей недели - РИА Новости, 24.03.2022

"АвтоВАЗ" возобновит выпуск Lada Niva со следующей недели

"АвтоВАЗ" возобновляет производство автомобилей Lada Niva на заводе в Тольятти со следующей недели на четыре дня, сообщил губернатор Самарской области Дмитрий... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T14:09

2022-03-24T14:09

2022-03-24T14:09

авто

автоваз

ассоциация европейского бизнеса

renault s.a

lada granta

дмитрий азаров

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САМАРА, 24 мар – РИА Новости. "АвтоВАЗ" возобновляет производство автомобилей Lada Niva на заводе в Тольятти со следующей недели на четыре дня, сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров."Сегодня 8 тысяч работников предприятия из 32-тысячного коллектива находятся в режиме неполной занятости. Понятно, что есть проблемы с поставками комплектующих… На следующей неделе работа будет в режиме "четырехдневки" на линии по производству Niva", - сказал Азаров в эфире телеканала "Россия 24".С 5 марта предприятие уходило в простой из-за нехватки электронных комплектующих, за это время лишь частично возобновлялось производство Lada Granta и моделей, выпускаемых на линии BO (каких именно, в компании не уточнили).Ранее "АвтоВАЗ" также перенес корпоративный отпуск, который планировался с 25 июля по 14 августа, на период с 4 по 24 апреля."АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи компании в России в 2021 году выросли на 2% - до 350,7 тысячи машин.

https://ria.ru/20220324/avtovaz-1779832029.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авто, автоваз, ассоциация европейского бизнеса, renault s.a, lada granta, дмитрий азаров