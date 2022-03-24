https://ria.ru/20220324/avstraliya-1779785763.html

Австралия готова выслать российских дипломатов из-за Украины

Австралия готова выслать российских дипломатов из-за Украины - РИА Новости, 24.03.2022

Австралия готова выслать российских дипломатов из-за Украины

Власти Австралии не исключают возможности высылки российских дипломатов на фоне событий на Украине, заявила министр иностранных дел Марис Пейн в интервью радио... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T09:01

2022-03-24T09:01

2022-03-24T10:23

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

донецкая народная республика

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австралия

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Власти Австралии не исключают возможности высылки российских дипломатов на фоне событий на Украине, заявила министр иностранных дел Марис Пейн в интервью радио ABC."Потенциально полезно иметь прямые линии связи, в данном случае с российским правительством. Но это не означает, что правительство Австралии исключает такую опцию", — так она ответила на вопрос, почему российского посла до сих пор не выслали.Пейн отметила, что некоторые страны объявили российских дипломатов персонами нон грата, но не во всех случаях это касалось посла."Но мы работаем с нашими партнерами — мы всегда это делаем, чтобы определить лучший подход в этих обстоятельствах", — сказала министр, подчеркнув, что "опция высылки" остается в силе.Глава российской дипмиссии в Канберре Алексей Павловский, со своей стороны, заметил, что подобные высказывания звучат не впервые."Канберре стоит наконец определиться, действительно ли ей нужен канал коммуникаций с Москвой", — сказал он.В последние недели США и их союзники по НАТО выдворили десятки российских дипломатов. Так, Вашингтон объявил персонами нон грата 12 сотрудников постпредства при ООН, этому примеру последовали Болгария, Словакия, Эстония, Латвия, Литва и Польша. Российский МИД пообещал зеркально ответить на все подобные действия.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, а в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220323/diplomaty-1779628739.html

https://ria.ru/20220323/vysylka-1779635856.html

https://ria.ru/20220316/diplomaty-1778386322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, в мире, австралия, марис пейн, украина