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Австралия готова выслать российских дипломатов из-за Украины - РИА Новости, 24.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220324/avstraliya-1779785763.html
Австралия готова выслать российских дипломатов из-за Украины
Австралия готова выслать российских дипломатов из-за Украины - РИА Новости, 24.03.2022
Австралия готова выслать российских дипломатов из-за Украины
Власти Австралии не исключают возможности высылки российских дипломатов на фоне событий на Украине, заявила министр иностранных дел Марис Пейн в интервью радио... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T09:01
2022-03-24T10:23
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
в мире
австралия
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Власти Австралии не исключают возможности высылки российских дипломатов на фоне событий на Украине, заявила министр иностранных дел Марис Пейн в интервью радио ABC."Потенциально полезно иметь прямые линии связи, в данном случае с российским правительством. Но это не означает, что правительство Австралии исключает такую опцию", — так она ответила на вопрос, почему российского посла до сих пор не выслали.Пейн отметила, что некоторые страны объявили российских дипломатов персонами нон грата, но не во всех случаях это касалось посла."Но мы работаем с нашими партнерами — мы всегда это делаем, чтобы определить лучший подход в этих обстоятельствах", — сказала министр, подчеркнув, что "опция высылки" остается в силе.Глава российской дипмиссии в Канберре Алексей Павловский, со своей стороны, заметил, что подобные высказывания звучат не впервые."Канберре стоит наконец определиться, действительно ли ей нужен канал коммуникаций с Москвой", — сказал он.В последние недели США и их союзники по НАТО выдворили десятки российских дипломатов. Так, Вашингтон объявил персонами нон грата 12 сотрудников постпредства при ООН, этому примеру последовали Болгария, Словакия, Эстония, Латвия, Литва и Польша. Российский МИД пообещал зеркально ответить на все подобные действия.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, а в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
https://ria.ru/20220323/diplomaty-1779628739.html
https://ria.ru/20220323/vysylka-1779635856.html
https://ria.ru/20220316/diplomaty-1778386322.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, в мире, австралия, марис пейн, украина
09:01 24.03.2022 (обновлено: 10:23 24.03.2022)
 
Австралия готова выслать российских дипломатов из-за Украины

Глава МИД Австралии Пейн пригрозила высылкой российских дипломатов из-за Украины

© AP Photo / Mark SchiefelbeinМинистр иностранных дел Австралии Мариc Пейн
Министр иностранных дел Австралии Мариc Пейн - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Министр иностранных дел Австралии Мариc Пейн
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Власти Австралии не исключают возможности высылки российских дипломатов на фоне событий на Украине, заявила министр иностранных дел Марис Пейн в интервью радио ABC.
"Потенциально полезно иметь прямые линии связи, в данном случае с российским правительством. Но это не означает, что правительство Австралии исключает такую опцию", — так она ответила на вопрос, почему российского посла до сих пор не выслали.
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Пейн отметила, что некоторые страны объявили российских дипломатов персонами нон грата, но не во всех случаях это касалось посла.
"Но мы работаем с нашими партнерами — мы всегда это делаем, чтобы определить лучший подход в этих обстоятельствах", — сказала министр, подчеркнув, что "опция высылки" остается в силе.
Глава российской дипмиссии в Канберре Алексей Павловский, со своей стороны, заметил, что подобные высказывания звучат не впервые.
"Канберре стоит наконец определиться, действительно ли ей нужен канал коммуникаций с Москвой", — сказал он.
В последние недели США и их союзники по НАТО выдворили десятки российских дипломатов. Так, Вашингтон объявил персонами нон грата 12 сотрудников постпредства при ООН, этому примеру последовали Болгария, Словакия, Эстония, Латвия, Литва и Польша. Российский МИД пообещал зеркально ответить на все подобные действия.
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В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, а в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияВ миреАвстралияМарис ПейнУкраина
 
 
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