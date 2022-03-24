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ДУМ РТ опроверг информацию об аккредитации возможной финансовой пирамиды - РИА Новости, 24.03.2022
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Религия
https://ria.ru/20220324/akkreditatsiya-1779833505.html
ДУМ РТ опроверг информацию об аккредитации возможной финансовой пирамиды
ДУМ РТ опроверг информацию об аккредитации возможной финансовой пирамиды - РИА Новости, 24.03.2022
ДУМ РТ опроверг информацию об аккредитации возможной финансовой пирамиды
Духовное управление мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) не аккредитовывало компанию Islamic Financial Cooperative, о которой в соцсетях пишут как о... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T12:45
2022-03-24T12:45
религия
россия
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Духовное управление мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) не аккредитовывало компанию Islamic Financial Cooperative, о которой в соцсетях пишут как о финансовой пирамиде, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе ДУМ РТ.Согласно сайту IFC, идея организации "в том, чтобы предоставить альтернативу тем, кто хотел бы избежать существующих финансовых институтов, основанных на процентах, и предоставить инвестиционные возможности в соответствии с шариатом". IFC также сообщает, что ее деятельность якобы "была аккредитирована Духовным управлением мусульман в 2022 году в городе Казань"."С Islamic Financial Cooperative ДУМ РТ никаких документов с не подписывало", - сообщили в пресс-службе татарстанского муфтията.В ДУМ РФ напомнили, что в начале марта утвердили для запуска на российском рынке соответствующие нормам шариата программу рассрочки для потребителей и приложение для проверки ценных бумаг на соответствие канонам ислама, которыми могут воспользоваться представители всех вероисповеданий. Среди них не было продуктов IFC.По информации ДУМ РТ, об этой финансовой компании из Киргизии и ее ложных сведениях об аккредитации в муфтияте в социальных сетях распространяется "разоблачающая информация", в частности, о том, что структура является финансовой пирамидой. В ДУМ РТ отметили, что татарстанский муфтият не изучал деятельность IFC и не выносил никаких заключений о ее дозволенности для мусульман.
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россия
12:45 24.03.2022
 

ДУМ РТ опроверг информацию об аккредитации возможной финансовой пирамиды

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМечеть Кул-Шариф в Казанском кремле
Мечеть Кул-Шариф в Казанском кремле - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Духовное управление мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) не аккредитовывало компанию Islamic Financial Cooperative, о которой в соцсетях пишут как о финансовой пирамиде, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе ДУМ РТ.
Согласно сайту IFC, идея организации "в том, чтобы предоставить альтернативу тем, кто хотел бы избежать существующих финансовых институтов, основанных на процентах, и предоставить инвестиционные возможности в соответствии с шариатом". IFC также сообщает, что ее деятельность якобы "была аккредитирована Духовным управлением мусульман в 2022 году в городе Казань".
"С Islamic Financial Cooperative ДУМ РТ никаких документов с не подписывало", - сообщили в пресс-службе татарстанского муфтията.
В ДУМ РФ напомнили, что в начале марта утвердили для запуска на российском рынке соответствующие нормам шариата программу рассрочки для потребителей и приложение для проверки ценных бумаг на соответствие канонам ислама, которыми могут воспользоваться представители всех вероисповеданий. Среди них не было продуктов IFC.
По информации ДУМ РТ, об этой финансовой компании из Киргизии и ее ложных сведениях об аккредитации в муфтияте в социальных сетях распространяется "разоблачающая информация", в частности, о том, что структура является финансовой пирамидой. В ДУМ РТ отметили, что татарстанский муфтият не изучал деятельность IFC и не выносил никаких заключений о ее дозволенности для мусульман.
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