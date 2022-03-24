https://ria.ru/20220324/akkreditatsiya-1779833505.html

ДУМ РТ опроверг информацию об аккредитации возможной финансовой пирамиды

ДУМ РТ опроверг информацию об аккредитации возможной финансовой пирамиды - РИА Новости, 24.03.2022

ДУМ РТ опроверг информацию об аккредитации возможной финансовой пирамиды

Духовное управление мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) не аккредитовывало компанию Islamic Financial Cooperative, о которой в соцсетях пишут как о... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T12:45

2022-03-24T12:45

2022-03-24T12:45

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Духовное управление мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) не аккредитовывало компанию Islamic Financial Cooperative, о которой в соцсетях пишут как о финансовой пирамиде, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе ДУМ РТ.Согласно сайту IFC, идея организации "в том, чтобы предоставить альтернативу тем, кто хотел бы избежать существующих финансовых институтов, основанных на процентах, и предоставить инвестиционные возможности в соответствии с шариатом". IFC также сообщает, что ее деятельность якобы "была аккредитирована Духовным управлением мусульман в 2022 году в городе Казань"."С Islamic Financial Cooperative ДУМ РТ никаких документов с не подписывало", - сообщили в пресс-службе татарстанского муфтията.В ДУМ РФ напомнили, что в начале марта утвердили для запуска на российском рынке соответствующие нормам шариата программу рассрочки для потребителей и приложение для проверки ценных бумаг на соответствие канонам ислама, которыми могут воспользоваться представители всех вероисповеданий. Среди них не было продуктов IFC.По информации ДУМ РТ, об этой финансовой компании из Киргизии и ее ложных сведениях об аккредитации в муфтияте в социальных сетях распространяется "разоблачающая информация", в частности, о том, что структура является финансовой пирамидой. В ДУМ РТ отметили, что татарстанский муфтият не изучал деятельность IFC и не выносил никаких заключений о ее дозволенности для мусульман.

https://ria.ru/20220216/kriptovalyuta-1773109669.html

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