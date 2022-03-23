Песков ответил на вопрос о подписании Путиным закона о наказании за фейки
Песков: Путин может оперативно подписать закон о наказании за фейки о госорганах
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В Кремле рассчитывают, что закон о наказании за фейки о госорганах РФ оперативно поступит президенту России Владимиру Путину, если он примет решение, то подпишет его, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Он весьма оперативно, скорее всего, поступит президенту. И если президент примет такое решение, он его подпишет. Это вопрос такой технологический, он достаточно быстрый", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, когда будет подписан расширенный закон об уголовной и административной ответственности за фейки о любых государственных органах, действующих за рубежом в целях защиты интересов РФ и ее граждан.
Ранее "Единая Россия" подготовила поправки об уголовной и административной ответственности за фейки о любых государственных органах, действующих за рубежом в целях защиты интересов РФ и ее граждан, и за их публичную дискредитацию. Поправки включены в законопроект об ужесточении наказания за уничтожение лесов, 25 января принятый палатой в первом чтении.
Поправки, в частности, предлагают дополнение редакции принятых ранее статей УК, что распространит ответственность не только за фейки о Вооруженных силах РФ, но и за ложную информацию о госорганах, осуществляющих свою деятельность за рубежом. Парламентарии отмечали, что новые нормы могут коснуться посольств, диппредставительств, Росгвардии и МЧС.