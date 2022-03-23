https://ria.ru/20220323/zakon-1779623405.html

Песков ответил на вопрос о подписании Путиным закона о наказании за фейки

Песков ответил на вопрос о подписании Путиным закона о наказании за фейки - РИА Новости, 23.03.2022

Песков ответил на вопрос о подписании Путиным закона о наказании за фейки

В Кремле рассчитывают, что закон о наказании за фейки о госорганах РФ оперативно поступит президенту России Владимиру Путину, если он примет решение, то... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T13:28

2022-03-23T13:28

2022-03-23T13:28

общество

россия

госдума рф

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В Кремле рассчитывают, что закон о наказании за фейки о госорганах РФ оперативно поступит президенту России Владимиру Путину, если он примет решение, то подпишет его, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором и третьем чтении поправки в Уголовный кодекс, вводящие ответственность за ложную информацию о госорганах России, действующих за рубежом.Ранее "Единая Россия" подготовила поправки об уголовной и административной ответственности за фейки о любых государственных органах, действующих за рубежом в целях защиты интересов РФ и ее граждан, и за их публичную дискредитацию. Поправки включены в законопроект об ужесточении наказания за уничтожение лесов, 25 января принятый палатой в первом чтении.Поправки, в частности, предлагают дополнение редакции принятых ранее статей УК, что распространит ответственность не только за фейки о Вооруженных силах РФ, но и за ложную информацию о госорганах, осуществляющих свою деятельность за рубежом. Парламентарии отмечали, что новые нормы могут коснуться посольств, диппредставительств, Росгвардии и МЧС.

https://ria.ru/20220322/feyki-1779460789.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, госдума рф, владимир путин, дмитрий песков