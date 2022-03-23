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Песков ответил на вопрос о подписании Путиным закона о наказании за фейки - РИА Новости, 23.03.2022
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Песков ответил на вопрос о подписании Путиным закона о наказании за фейки
Песков ответил на вопрос о подписании Путиным закона о наказании за фейки - РИА Новости, 23.03.2022
Песков ответил на вопрос о подписании Путиным закона о наказании за фейки
В Кремле рассчитывают, что закон о наказании за фейки о госорганах РФ оперативно поступит президенту России Владимиру Путину, если он примет решение, то... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T13:28
2022-03-23T13:28
общество
россия
госдума рф
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В Кремле рассчитывают, что закон о наказании за фейки о госорганах РФ оперативно поступит президенту России Владимиру Путину, если он примет решение, то подпишет его, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором и третьем чтении поправки в Уголовный кодекс, вводящие ответственность за ложную информацию о госорганах России, действующих за рубежом.Ранее "Единая Россия" подготовила поправки об уголовной и административной ответственности за фейки о любых государственных органах, действующих за рубежом в целях защиты интересов РФ и ее граждан, и за их публичную дискредитацию. Поправки включены в законопроект об ужесточении наказания за уничтожение лесов, 25 января принятый палатой в первом чтении.Поправки, в частности, предлагают дополнение редакции принятых ранее статей УК, что распространит ответственность не только за фейки о Вооруженных силах РФ, но и за ложную информацию о госорганах, осуществляющих свою деятельность за рубежом. Парламентарии отмечали, что новые нормы могут коснуться посольств, диппредставительств, Росгвардии и МЧС.
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общество, россия, госдума рф, владимир путин, дмитрий песков
13:28 23.03.2022
 
Песков ответил на вопрос о подписании Путиным закона о наказании за фейки

Песков: Путин может оперативно подписать закон о наказании за фейки о госорганах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В Кремле рассчитывают, что закон о наказании за фейки о госорганах РФ оперативно поступит президенту России Владимиру Путину, если он примет решение, то подпишет его, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Он весьма оперативно, скорее всего, поступит президенту. И если президент примет такое решение, он его подпишет. Это вопрос такой технологический, он достаточно быстрый", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, когда будет подписан расширенный закон об уголовной и административной ответственности за фейки о любых государственных органах, действующих за рубежом в целях защиты интересов РФ и ее граждан.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором и третьем чтении поправки в Уголовный кодекс, вводящие ответственность за ложную информацию о госорганах России, действующих за рубежом.
Ранее "Единая Россия" подготовила поправки об уголовной и административной ответственности за фейки о любых государственных органах, действующих за рубежом в целях защиты интересов РФ и ее граждан, и за их публичную дискредитацию. Поправки включены в законопроект об ужесточении наказания за уничтожение лесов, 25 января принятый палатой в первом чтении.
Поправки, в частности, предлагают дополнение редакции принятых ранее статей УК, что распространит ответственность не только за фейки о Вооруженных силах РФ, но и за ложную информацию о госорганах, осуществляющих свою деятельность за рубежом. Парламентарии отмечали, что новые нормы могут коснуться посольств, диппредставительств, Росгвардии и МЧС.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 15:21
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ОбществоРоссияГосдума РФВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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