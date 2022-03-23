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Захарова шуткой прокомментировала разговор Уоллеса с пранкерами - РИА Новости, 23.03.2022
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Захарова шуткой прокомментировала разговор Уоллеса с пранкерами
Захарова шуткой прокомментировала разговор Уоллеса с пранкерами - РИА Новости, 23.03.2022
Захарова шуткой прокомментировала разговор Уоллеса с пранкерами
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала требование британской стороны к YouTube удалить видео интервью министра обороны Британии Бена... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T21:42
2022-03-23T21:42
в мире
бен уоллес
лиз трасс
украина
минобороны великобритании
нато
мария захарова
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала требование британской стороны к YouTube удалить видео интервью министра обороны Британии Бена Уоллеса пранкерам.Минобороны Великобритании направило YouTube запрос с просьбой удалить видео разговора британского министра обороны с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые позвонили Бену Уоллесу от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля."В своем заявлении ведомство указало, что видеоролики представляют "значительный риск национальной безопасности Великобритании"... Умора. Удалите, говорят, интервью нашего министра, он такие глупости назаявлял, что национальная безопасность в опасности", - написала Захарова в Telegram."Ну, не знаю. На мой вкус, интервью главы МИД Британии Лиз Трасс представляют значительно больший риск национальной безопасности Британии, так как угрожают ментальному здоровью нации", - добавила она.Ранее Уоллес сообщил, что с ним пытался поговорить некто, выдававший себя за украинского премьера. По данным британских СМИ, звонок в формате видеоконференции продлился около 10 минут. Мужчина, который пытался выглядеть как премьер Украины, задавал вопросы, касающиеся внешней политики в отношении Украины. По словам одного из источников Sky News, в один из моментов мужчина спросил: "Вы получили вещество, которое мы вам отправили?". Уоллес ответил, что не понимает, о чем речь. Мужчина также начал называть имена, о которых министр обороны Британии, как утверждается, не слышал. Уоллес счел это подозрительным и прервал звонок.Пранкеры Вован и Лексус утверждают, что им удалось провести видеоконференцию с Уоллесом 17 марта. За последние сутки на официальном YouTube-канале Вована было опубликовано шесть фрагментов разговора, касающихся статуса Украины в НАТО, поставок вооружения, участия иностранных наемников в боевых действиях на Украине, а также вероятности приобретения Украиной ядерного оружия.
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в мире, бен уоллес, лиз трасс, украина, минобороны великобритании, нато, мария захарова
21:42 23.03.2022
 
Захарова шуткой прокомментировала разговор Уоллеса с пранкерами

Захарова о разговоре Уоллеса с пранкерами: интервью Трасс представляют больший риск

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала требование британской стороны к YouTube удалить видео интервью министра обороны Британии Бена Уоллеса пранкерам.
Минобороны Великобритании направило YouTube запрос с просьбой удалить видео разговора британского министра обороны с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые позвонили Бену Уоллесу от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
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"В своем заявлении ведомство указало, что видеоролики представляют "значительный риск национальной безопасности Великобритании"... Умора. Удалите, говорят, интервью нашего министра, он такие глупости назаявлял, что национальная безопасность в опасности", - написала Захарова в Telegram.
"Ну, не знаю. На мой вкус, интервью главы МИД Британии Лиз Трасс представляют значительно больший риск национальной безопасности Британии, так как угрожают ментальному здоровью нации", - добавила она.
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Ранее Уоллес сообщил, что с ним пытался поговорить некто, выдававший себя за украинского премьера. По данным британских СМИ, звонок в формате видеоконференции продлился около 10 минут. Мужчина, который пытался выглядеть как премьер Украины, задавал вопросы, касающиеся внешней политики в отношении Украины. По словам одного из источников Sky News, в один из моментов мужчина спросил: "Вы получили вещество, которое мы вам отправили?". Уоллес ответил, что не понимает, о чем речь. Мужчина также начал называть имена, о которых министр обороны Британии, как утверждается, не слышал. Уоллес счел это подозрительным и прервал звонок.
Пранкеры Вован и Лексус утверждают, что им удалось провести видеоконференцию с Уоллесом 17 марта. За последние сутки на официальном YouTube-канале Вована было опубликовано шесть фрагментов разговора, касающихся статуса Украины в НАТО, поставок вооружения, участия иностранных наемников в боевых действиях на Украине, а также вероятности приобретения Украиной ядерного оружия.
 
В миреБен УоллесЛиз ТрассУкраинаМинобороны ВеликобританииНАТОМария Захарова
 
 
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