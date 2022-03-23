https://ria.ru/20220323/zakharova-1779753991.html

Захарова шуткой прокомментировала разговор Уоллеса с пранкерами

Захарова шуткой прокомментировала разговор Уоллеса с пранкерами - РИА Новости, 23.03.2022

Захарова шуткой прокомментировала разговор Уоллеса с пранкерами

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала требование британской стороны к YouTube удалить видео интервью министра обороны Британии Бена... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T21:42

2022-03-23T21:42

2022-03-23T21:42

в мире

бен уоллес

лиз трасс

украина

минобороны великобритании

нато

мария захарова

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала требование британской стороны к YouTube удалить видео интервью министра обороны Британии Бена Уоллеса пранкерам.Минобороны Великобритании направило YouTube запрос с просьбой удалить видео разговора британского министра обороны с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые позвонили Бену Уоллесу от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля."В своем заявлении ведомство указало, что видеоролики представляют "значительный риск национальной безопасности Великобритании"... Умора. Удалите, говорят, интервью нашего министра, он такие глупости назаявлял, что национальная безопасность в опасности", - написала Захарова в Telegram."Ну, не знаю. На мой вкус, интервью главы МИД Британии Лиз Трасс представляют значительно больший риск национальной безопасности Британии, так как угрожают ментальному здоровью нации", - добавила она.Ранее Уоллес сообщил, что с ним пытался поговорить некто, выдававший себя за украинского премьера. По данным британских СМИ, звонок в формате видеоконференции продлился около 10 минут. Мужчина, который пытался выглядеть как премьер Украины, задавал вопросы, касающиеся внешней политики в отношении Украины. По словам одного из источников Sky News, в один из моментов мужчина спросил: "Вы получили вещество, которое мы вам отправили?". Уоллес ответил, что не понимает, о чем речь. Мужчина также начал называть имена, о которых министр обороны Британии, как утверждается, не слышал. Уоллес счел это подозрительным и прервал звонок.Пранкеры Вован и Лексус утверждают, что им удалось провести видеоконференцию с Уоллесом 17 марта. За последние сутки на официальном YouTube-канале Вована было опубликовано шесть фрагментов разговора, касающихся статуса Украины в НАТО, поставок вооружения, участия иностранных наемников в боевых действиях на Украине, а также вероятности приобретения Украиной ядерного оружия.

https://ria.ru/20220212/foto-1772475109.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, бен уоллес, лиз трасс, украина, минобороны великобритании, нато, мария захарова