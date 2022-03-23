https://ria.ru/20220323/zaderzhanie-1779567477.html

В Комсомольске-на-Амуре задержали двух чиновников городской администрации

В Комсомольске-на-Амуре задержали двух чиновников городской администрации - РИА Новости, 23.03.2022

В Комсомольске-на-Амуре задержали двух чиновников городской администрации

Два чиновника из транспортного отдела горадминистрации Комсомольска-на-Амуре задержаны в среду, в их кабинетах прошли обыски, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T09:30

2022-03-23T09:30

2022-03-23T09:30

происшествия

комсомольск-на-амуре

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ХАБАРОВСК, 23 мар - РИА Новости. Два чиновника из транспортного отдела горадминистрации Комсомольска-на-Амуре задержаны в среду, в их кабинетах прошли обыски, сообщил РИА Новости пресс-секретарь мэрии Иван Лаврентьев."В кабинете отдела транспорта администрации города Комсомольска утром правоохранители проводили обыски. По предварительным данным, задержаны начальник отдела транспорта Дмитрий Корнев и его зам Степан Богдашкин", - сказал собеседник.Причины задержания пока неизвестно. Региональные СК и прокуратура пока ситуацию не комментируют.

комсомольск-на-амуре

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, комсомольск-на-амуре