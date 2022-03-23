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В Комсомольске-на-Амуре задержали двух чиновников городской администрации - РИА Новости, 23.03.2022
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В Комсомольске-на-Амуре задержали двух чиновников городской администрации
В Комсомольске-на-Амуре задержали двух чиновников городской администрации - РИА Новости, 23.03.2022
В Комсомольске-на-Амуре задержали двух чиновников городской администрации
Два чиновника из транспортного отдела горадминистрации Комсомольска-на-Амуре задержаны в среду, в их кабинетах прошли обыски, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T09:30
2022-03-23T09:30
происшествия
комсомольск-на-амуре
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ХАБАРОВСК, 23 мар - РИА Новости. Два чиновника из транспортного отдела горадминистрации Комсомольска-на-Амуре задержаны в среду, в их кабинетах прошли обыски, сообщил РИА Новости пресс-секретарь мэрии Иван Лаврентьев."В кабинете отдела транспорта администрации города Комсомольска утром правоохранители проводили обыски. По предварительным данным, задержаны начальник отдела транспорта Дмитрий Корнев и его зам Степан Богдашкин", - сказал собеседник.Причины задержания пока неизвестно. Региональные СК и прокуратура пока ситуацию не комментируют.
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происшествия, комсомольск-на-амуре
09:30 23.03.2022
 
В Комсомольске-на-Амуре задержали двух чиновников городской администрации

В мэрии Комсомольска-на-Амуре сообщили о задержании двух чиновников транспортного отдела

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкКомсомольск-на-Амуре
Комсомольск-на-Амуре - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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ХАБАРОВСК, 23 мар - РИА Новости. Два чиновника из транспортного отдела горадминистрации Комсомольска-на-Амуре задержаны в среду, в их кабинетах прошли обыски, сообщил РИА Новости пресс-секретарь мэрии Иван Лаврентьев.
"В кабинете отдела транспорта администрации города Комсомольска утром правоохранители проводили обыски. По предварительным данным, задержаны начальник отдела транспорта Дмитрий Корнев и его зам Степан Богдашкин", - сказал собеседник.
Причины задержания пока неизвестно. Региональные СК и прокуратура пока ситуацию не комментируют.
 
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