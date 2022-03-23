https://ria.ru/20220323/yuzhnayakoreya-1779611733.html

Южная Корея возвращает безвизовый въезд для россиян

Южная Корея возвращает безвизовый въезд для россиян - РИА Новости, 23.03.2022

Южная Корея возвращает безвизовый въезд для россиян

Южная Корея возобновляет безвизовый режим для россиян с 1 апреля 2022 года, сообщает АТОР. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T13:49

2022-03-23T13:49

2022-03-23T15:19

туризм

новости - туризм

южная корея

россия

карантин

коронавирус covid-19

пцр-тест

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734936930_0:256:3072:1984_1920x0_80_0_0_3d9787eb4fc555267e88aa43959b50c9.jpg

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Южная Корея возобновляет безвизовый режим для россиян с 1 апреля 2022 года, сообщает АТОР.Для поездки в страну россиянам будет достаточно предварительно зарегистрироваться в системе K-ETA. Однако, как отмечают в ассоциации, попасть в республику ради туризма все равно не получится: разрешены визиты только по учебе, на лечение или со срочными гуманитарными целями.Для въезда необходимо сделать ПЦР в течение 72 часов до прибытия, получить справку об отсутствии симптомов коронавируса за 48 часов, а по прилете сдать еще один тест и вне зависимости от результатов соблюдать 14-дневный карантин за свой счет.От обязательной самоизоляции с 1 апреля будут освобождены привитые одобренными ВОЗ вакцинами ("Спутник V" к ним пока не относится): с момента получения второй дозы препарата должно пройти минимум две недели, но не более 180 дней.Добраться до Сеула сейчас можно с пересадкой в Ташкенте, Дубае, Абу-Даби. Стоимость билетов — от 68 до 94 тысяч рублей в одну сторону.

https://ria.ru/20220323/italiya-1779376772.html

южная корея

россия

ташкент

дубай

абу-даби

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, южная корея, россия, карантин, коронавирус covid-19, пцр-тест, туризм, виза, туристы, авиабилеты, ташкент, дубай, абу-даби