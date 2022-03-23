13:49 23.03.2022 (обновлено: 15:19 23.03.2022)
Южная Корея возвращает безвизовый въезд для россиян
Южная Корея восстановит безвизовый режим с Россией с 1 апреля 2022 года
© AP Photo / Ahn Young-joonПара катается на тандеме в парке в Сеуле, Южная Корея
© AP Photo / Ahn Young-joon
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Южная Корея возобновляет безвизовый режим для россиян с 1 апреля 2022 года, сообщает АТОР.
"Правительство снимает часть ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19, и возобновляет действие соглашений о взаимной отмене визовых требований для граждан России и еще 46 стран", — говорится на сайте консульства Южной Кореи во Владивостоке.
Для поездки в страну россиянам будет достаточно предварительно зарегистрироваться в системе K-ETA. Однако, как отмечают в ассоциации, попасть в республику ради туризма все равно не получится: разрешены визиты только по учебе, на лечение или со срочными гуманитарными целями.
Для въезда необходимо сделать ПЦР в течение 72 часов до прибытия, получить справку об отсутствии симптомов коронавируса за 48 часов, а по прилете сдать еще один тест и вне зависимости от результатов соблюдать 14-дневный карантин за свой счет.
От обязательной самоизоляции с 1 апреля будут освобождены привитые одобренными ВОЗ вакцинами ("Спутник V" к ним пока не относится): с момента получения второй дозы препарата должно пройти минимум две недели, но не более 180 дней.
Добраться до Сеула сейчас можно с пересадкой в Ташкенте, Дубае, Абу-Даби. Стоимость билетов — от 68 до 94 тысяч рублей в одну сторону.