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При обстреле Ясиноватой украинскими войсками погибла мирная жительница

При обстреле Ясиноватой украинскими войсками погибла мирная жительница - РИА Новости, 23.03.2022

При обстреле Ясиноватой украинскими войсками погибла мирная жительница

Мирная жительница погибла в результате обстрела со стороны украинских войск в населенном пункте Ясиноватая в Донецкой народной республике, сообщает штаб... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T15:23

2022-03-23T15:23

2022-03-23T15:30

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

ясиноватая

украина

вооруженные силы украины

владимир путин

луганская народная республика

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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела со стороны украинских войск в населенном пункте Ясиноватая в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В Ясиноватой погибла мирная жительница. В результате обстрела ВФУ в микрорайоне Зорька погибла мирная жительница", - говорится в сообщении штаба в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

донецкая народная республика

ясиноватая

украина

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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