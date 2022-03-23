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Тюменская область готова противостоять новым вызовам, заявил губернатор - РИА Новости, 23.03.2022
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Тюменская область
https://ria.ru/20220323/vyzovy-1779577788.html
Тюменская область готова противостоять новым вызовам, заявил губернатор
Тюменская область готова противостоять новым вызовам, заявил губернатор - РИА Новости, 23.03.2022
Тюменская область готова противостоять новым вызовам, заявил губернатор
Тюменская область обладает необходимым экономическим и человеческим потенциалом, чтобы вместе со всей страной эффективно противостоять вызовам, возникающим в... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T10:39
2022-03-23T10:39
тюменская область
экономика
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 23 мар – РИА Новости. Тюменская область обладает необходимым экономическим и человеческим потенциалом, чтобы вместе со всей страной эффективно противостоять вызовам, возникающим в связи с введенными Западом новыми антироссийскими санкциями, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на очередном онлайн-заседании регионального штаба по обеспечению устойчивого развития экономики.Участники заседания обсудили ситуацию в региональной экономике, на рынке труда, продолжили разработку мер для поддержки промышленности, малого и среднего бизнеса, строительного и агропромышленного комплексов, обеспечение ритмичной работы социальной сферы."Тюменские торговые сети располагают достаточными запасами товаров народного потребления, в том числе продуктов питания. Есть и необходимые запасы лекарств, в том числе жизненно важных препаратов. Работы на строительных объектах идут по графику. Ситуация на региональном рынке труда остается стабильной - продолжается сокращение безработицы, имеется достаточное количество вакантных рабочих мест", - отметил Моор, комментируя итоги заседания в своем Telegram-канале.Как отметили в правительстве Тюменской области, для поддержки экономики регион планирует дополнительно выделить 700 млн рублей на докапитализацию фонда поддержки промышленности. Предприниматели смогут получить кредиты на новые промышленные проекты по ставке 8,5% годовых, а системообразующие предприятия - воспользоваться займами для пополнения оборотных средств по ставке 11% годовых.По итогам заседания Моор сформулировал ряд поручений, направленных на обеспечение стабильности в экономике и социальной сфере. В частности, губернатор дал указание обеспечить бесперебойную поставку продуктов питания в детские сады, школы, больницы и другие социальные учреждения.Восемнадцатого марта по инициативе губернатора Тюменская облдума приняла закон "Об отдельных мерах по обеспечению устойчивости экономики Тюменской области", который позволит с учетом меняющихся цен и курсов валют выполнять государственные контракты в строительстве и других отраслях.
https://ria.ru/20220321/ekonomika-1779310541.html
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экономика, тюменская область, александр моор
10:39 23.03.2022
 
Тюменская область готова противостоять новым вызовам, заявил губернатор

Губернатор Моор заявил, что Тюменская область готова противостоять новым вызовам

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Губернатор Тюменской области Александр Моор
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 23 мар – РИА Новости. Тюменская область обладает необходимым экономическим и человеческим потенциалом, чтобы вместе со всей страной эффективно противостоять вызовам, возникающим в связи с введенными Западом новыми антироссийскими санкциями, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на очередном онлайн-заседании регионального штаба по обеспечению устойчивого развития экономики.
Участники заседания обсудили ситуацию в региональной экономике, на рынке труда, продолжили разработку мер для поддержки промышленности, малого и среднего бизнеса, строительного и агропромышленного комплексов, обеспечение ритмичной работы социальной сферы.
Деньги - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
21 марта, 17:04Тюменская область
Тюменские власти направят на допподдержку экономики 700 млн рублей
"Тюменские торговые сети располагают достаточными запасами товаров народного потребления, в том числе продуктов питания. Есть и необходимые запасы лекарств, в том числе жизненно важных препаратов. Работы на строительных объектах идут по графику. Ситуация на региональном рынке труда остается стабильной - продолжается сокращение безработицы, имеется достаточное количество вакантных рабочих мест", - отметил Моор, комментируя итоги заседания в своем Telegram-канале.
Как отметили в правительстве Тюменской области, для поддержки экономики регион планирует дополнительно выделить 700 млн рублей на докапитализацию фонда поддержки промышленности. Предприниматели смогут получить кредиты на новые промышленные проекты по ставке 8,5% годовых, а системообразующие предприятия - воспользоваться займами для пополнения оборотных средств по ставке 11% годовых.
По итогам заседания Моор сформулировал ряд поручений, направленных на обеспечение стабильности в экономике и социальной сфере. В частности, губернатор дал указание обеспечить бесперебойную поставку продуктов питания в детские сады, школы, больницы и другие социальные учреждения.
Восемнадцатого марта по инициативе губернатора Тюменская облдума приняла закон "Об отдельных мерах по обеспечению устойчивости экономики Тюменской области", который позволит с учетом меняющихся цен и курсов валют выполнять государственные контракты в строительстве и других отраслях.
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21 марта, 17:01Тюменская область
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Тюменская областьЭкономикаТюменская областьАлександр Моор
 
 
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