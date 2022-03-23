https://ria.ru/20220323/vysylka-1779635856.html
Посол в Польше рассказал, как Россия ответит на высылку дипломатов
Посол в Польше рассказал, как Россия ответит на высылку дипломатов - РИА Новости, 23.03.2022
Посол в Польше рассказал, как Россия ответит на высылку дипломатов
Россия примет ответные решения на высылку из Польши дипломатов по принципу взаимности, заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T14:21
2022-03-23T14:21
2022-03-23T14:24
сергей андреев (дипломат)
польша
мид польши
россия
в мире
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ВАРШАВА, 23 мар - РИА Новости. Россия примет ответные решения на высылку из Польши дипломатов по принципу взаимности, заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев.Ранее сообщалось, что Польша высылает 45 российских дипломатов по подозрению в шпионаже."Мы имеем право на ответные решения, на ответные шаги. Они точно будут", - сказал посол журналистам, выйдя из здания МИД Польши, уточнив, что решения будут приняты "по принципу взаимности".
https://ria.ru/20220323/diplomaty-1779634111.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей андреев (дипломат), польша, мид польши, россия, в мире
14:21 23.03.2022 (обновлено: 14:24 23.03.2022)
Посол в Польше рассказал, как Россия ответит на высылку дипломатов
Посол в Польше Андреев: Россия ответит на высылку дипломатов по принципу взаимности