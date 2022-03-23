https://ria.ru/20220323/vysylka-1779635856.html

Посол в Польше рассказал, как Россия ответит на высылку дипломатов

Посол в Польше рассказал, как Россия ответит на высылку дипломатов - РИА Новости, 23.03.2022

Посол в Польше рассказал, как Россия ответит на высылку дипломатов

Россия примет ответные решения на высылку из Польши дипломатов по принципу взаимности, заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T14:21

2022-03-23T14:21

2022-03-23T14:24

сергей андреев (дипломат)

польша

мид польши

россия

в мире

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ВАРШАВА, 23 мар - РИА Новости. Россия примет ответные решения на высылку из Польши дипломатов по принципу взаимности, заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев.Ранее сообщалось, что Польша высылает 45 российских дипломатов по подозрению в шпионаже."Мы имеем право на ответные решения, на ответные шаги. Они точно будут", - сказал посол журналистам, выйдя из здания МИД Польши, уточнив, что решения будут приняты "по принципу взаимности".

https://ria.ru/20220323/diplomaty-1779634111.html

польша

россия

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Владимир Лаврентьев

сергей андреев (дипломат), польша, мид польши, россия, в мире