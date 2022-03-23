https://ria.ru/20220323/vto-1779562982.html
Эксперт рассказал о перспективах членства России в ВТО
Эксперт рассказал о перспективах членства России в ВТО - РИА Новости, 23.03.2022
Эксперт рассказал о перспективах членства России в ВТО
Страны Запада, призывающие приостановить или вовсе исключить Россию из Всемирной торговой организации, вряд ли смогут осуществить свои планы, поскольку... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T08:54
2022-03-23T08:54
2022-03-23T08:54
экономика
россия
максим медведков
всемирная торговая организация (вто)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Страны Запада, призывающие приостановить или вовсе исключить Россию из Всемирной торговой организации, вряд ли смогут осуществить свои планы, поскольку столкнутся с процедурными проблемами, и вряд ли эта идея рассматривается ими всерьез, заявил в интервью РИА Новости экс-директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ, завкафедрой торговой политики НИУ ВШЭ Максим Медведков.В марте палата представителей конгресса США проголосовала за законопроект, который предусматривает призыв к торговому представителю США в ВТО инициировать вопрос о пересмотре торговых уступок России и приостановке членства страны в организации."Они хотят, но вряд ли смогут. Есть многочисленные процедурные проблемы, поэтому я не думаю, что эта идея вообще сейчас всерьез рассматривается. Она не имеет каких-либо серьезных шансов на реализацию. Но даже если чудом этот процесс будет начат, среди 164 стран ВТО нужно будет провести два голосования, и за исключение России из ВТО на одном получить две трети голосов, на втором – три четверти. Это почти невероятно", - скащал Медведков РИА Новости.Фактически, по его словам, можно сказать, что механизма исключения из ВТО нет.Кроме того, постпредство РФ при ВТО ранее указывало на то, что разговоры об исключении России или приостановка ее членства в ВТО противоречит правилам организации.
https://ria.ru/20220323/vto-1779561086.html
https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778566146.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, максим медведков, всемирная торговая организация (вто)
Эксперт рассказал о перспективах членства России в ВТО
Эксперт НИУ ВШЭ Медведков: Запад вряд ли сможет запустить процесс исключения России из ВТО
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Страны Запада, призывающие приостановить или вовсе исключить Россию из Всемирной торговой организации, вряд ли смогут осуществить свои планы, поскольку столкнутся с процедурными проблемами, и вряд ли эта идея рассматривается ими всерьез, заявил в интервью РИА Новости экс-директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ, завкафедрой торговой политики НИУ ВШЭ Максим Медведков.
В марте палата представителей конгресса США проголосовала за законопроект, который предусматривает призыв к торговому представителю США в ВТО инициировать вопрос о пересмотре торговых уступок России и приостановке членства страны в организации.
"Они хотят, но вряд ли смогут. Есть многочисленные процедурные проблемы, поэтому я не думаю, что эта идея вообще сейчас всерьез рассматривается. Она не имеет каких-либо серьезных шансов на реализацию. Но даже если чудом этот процесс будет начат, среди 164 стран ВТО нужно будет провести два голосования, и за исключение России из ВТО на одном получить две трети голосов, на втором – три четверти. Это почти невероятно", - скащал Медведков РИА Новости.
Фактически, по его словам, можно сказать, что механизма исключения из ВТО нет.
Кроме того, постпредство РФ при ВТО ранее указывало на то, что разговоры об исключении России
или приостановка ее членства в ВТО противоречит правилам организации.