Путин: уход иностранных компаний создает возможность для отечественных фирм

"Даже частичный уход с рынка иностранных производителей, конечно, создает уникальную возможность для развития собственного производства. Надо тем не менее сделать все, чтобы внутренняя конкуренция была обеспечена, чтобы у нас эта сфера деятельности не начала (иметь) монопольного характера, это очевидно. И, конечно, я вас прошу следить за тем, чтобы ассортимент был достаточен для того, чтобы люди могли выбирать из того, что имеется на рынке", - сказал президент.