16:34 23.03.2022 (обновлено: 16:47 23.03.2022)
Путин: уход иностранных компаний создает возможность для отечественных фирм
Президент Путин: уход иностранных компаний создает возможность для отечественных фирм
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства
Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Даже частичный уход иностранных производителей создает уникальную возможность для отечественных компаний, но необходимо обеспечить ассортимент товаров и не допустить монополии, заявил президент России Владимир Путин на совещании с кабмином в среду.
"Даже частичный уход с рынка иностранных производителей, конечно, создает уникальную возможность для развития собственного производства. Надо тем не менее сделать все, чтобы внутренняя конкуренция была обеспечена, чтобы у нас эта сфера деятельности не начала (иметь) монопольного характера, это очевидно. И, конечно, я вас прошу следить за тем, чтобы ассортимент был достаточен для того, чтобы люди могли выбирать из того, что имеется на рынке", - сказал президент.
Ранее на совещании с докладом выступит глава Минпромторга Денис Мантуров, который доложил Путину, в частности, о деятельности российских брендов одежды и обуви, а также стройматериалов.
Затем с докладом об успехах российских производителей лекарств выступит глава Минздрава Михаил Мурашко. Путин вновь отметил открывающиеся возможности. "Здесь, безусловно, нужно только поддержать наших производителей", - сказал он.