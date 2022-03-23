Рейтинг@Mail.ru
Путин: уход иностранных компаний создает возможность для отечественных фирм - РИА Новости, 23.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220323/vozmozhnost-1779674948.html
Путин: уход иностранных компаний создает возможность для отечественных фирм
Путин: уход иностранных компаний создает возможность для отечественных фирм - РИА Новости, 23.03.2022
Путин: уход иностранных компаний создает возможность для отечественных фирм
Даже частичный уход иностранных производителей создает уникальную возможность для отечественных компаний, но необходимо обеспечить ассортимент товаров и не... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T16:34
2022-03-23T16:47
экономика
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779673451_0:245:2979:1920_1920x0_80_0_0_53a7d53748a239444639d4d4497fad55.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Даже частичный уход иностранных производителей создает уникальную возможность для отечественных компаний, но необходимо обеспечить ассортимент товаров и не допустить монополии, заявил президент России Владимир Путин на совещании с кабмином в среду.Ранее на совещании с докладом выступит глава Минпромторга Денис Мантуров, который доложил Путину, в частности, о деятельности российских брендов одежды и обуви, а также стройматериалов.Затем с докладом об успехах российских производителей лекарств выступит глава Минздрава Михаил Мурашко. Путин вновь отметил открывающиеся возможности. "Здесь, безусловно, нужно только поддержать наших производителей", - сказал он.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779673451_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3a4db5808921b4b5055c88c1a5f7ae78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин
16:34 23.03.2022 (обновлено: 16:47 23.03.2022)
 
Путин: уход иностранных компаний создает возможность для отечественных фирм

Президент Путин: уход иностранных компаний создает возможность для отечественных фирм

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства
Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Даже частичный уход иностранных производителей создает уникальную возможность для отечественных компаний, но необходимо обеспечить ассортимент товаров и не допустить монополии, заявил президент России Владимир Путин на совещании с кабмином в среду.
"Даже частичный уход с рынка иностранных производителей, конечно, создает уникальную возможность для развития собственного производства. Надо тем не менее сделать все, чтобы внутренняя конкуренция была обеспечена, чтобы у нас эта сфера деятельности не начала (иметь) монопольного характера, это очевидно. И, конечно, я вас прошу следить за тем, чтобы ассортимент был достаточен для того, чтобы люди могли выбирать из того, что имеется на рынке", - сказал президент.
Ранее на совещании с докладом выступит глава Минпромторга Денис Мантуров, который доложил Путину, в частности, о деятельности российских брендов одежды и обуви, а также стройматериалов.
Затем с докладом об успехах российских производителей лекарств выступит глава Минздрава Михаил Мурашко. Путин вновь отметил открывающиеся возможности. "Здесь, безусловно, нужно только поддержать наших производителей", - сказал он.
 
ЭкономикаДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Владимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала