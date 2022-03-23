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Совфед одобрил проект о признании участников операции на Украине ветеранами - РИА Новости, 23.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/veterany-1779664492.html
Совфед одобрил проект о признании участников операции на Украине ветеранами
Совфед одобрил проект о признании участников операции на Украине ветеранами - РИА Новости, 23.03.2022
Совфед одобрил проект о признании участников операции на Украине ветеранами
Совет Федерации одобрил в среду закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T16:07
2022-03-23T16:10
обострение ситуации в днр и лнр
совет федерации рф
общество
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами.Согласно документу, участники спецоперации получат доступ к системе социальной защиты, которой уже пользуются ветераны операций в Афганистане, Сирии и прочих горячих точек. Речь идёт, в частности, о дополнительных выплатах от государства, льготах при уплате налогов и оплате ЖКХ, льготном проезде на транспорте, санаторном, медицинском обслуживании.Статус ветерана и инвалида боевых действий устанавливается для военнослужащих, а также сотрудников других правоохранительных и силовых структур, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик. По предварительным оценкам Минобороны РФ, реализация закона потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета в размере около 5 миллиардов рублей в 2022 году.
https://ria.ru/20220315/voennye-1778287823.html
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совет федерации рф, общество, россия, украина, ситуация в днр и лнр
16:07 23.03.2022 (обновлено: 16:10 23.03.2022)
 
Совфед одобрил проект о признании участников операции на Украине ветеранами

Совфед одобрил законопроект о признании участников операции на Украине ветеранами

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами.
Согласно документу, участники спецоперации получат доступ к системе социальной защиты, которой уже пользуются ветераны операций в Афганистане, Сирии и прочих горячих точек. Речь идёт, в частности, о дополнительных выплатах от государства, льготах при уплате налогов и оплате ЖКХ, льготном проезде на транспорте, санаторном, медицинском обслуживании.
Статус ветерана и инвалида боевых действий устанавливается для военнослужащих, а также сотрудников других правоохранительных и силовых структур, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик. По предварительным оценкам Минобороны РФ, реализация закона потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета в размере около 5 миллиардов рублей в 2022 году.
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