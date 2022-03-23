https://ria.ru/20220323/veterany-1779664492.html

Совфед одобрил проект о признании участников операции на Украине ветеранами

Совфед одобрил проект о признании участников операции на Украине ветеранами - РИА Новости, 23.03.2022

Совфед одобрил проект о признании участников операции на Украине ветеранами

Совет Федерации одобрил в среду закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T16:07

2022-03-23T16:07

2022-03-23T16:10

обострение ситуации в днр и лнр

совет федерации рф

общество

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами.Согласно документу, участники спецоперации получат доступ к системе социальной защиты, которой уже пользуются ветераны операций в Афганистане, Сирии и прочих горячих точек. Речь идёт, в частности, о дополнительных выплатах от государства, льготах при уплате налогов и оплате ЖКХ, льготном проезде на транспорте, санаторном, медицинском обслуживании.Статус ветерана и инвалида боевых действий устанавливается для военнослужащих, а также сотрудников других правоохранительных и силовых структур, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик. По предварительным оценкам Минобороны РФ, реализация закона потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета в размере около 5 миллиардов рублей в 2022 году.

https://ria.ru/20220315/voennye-1778287823.html

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

совет федерации рф, общество, россия, украина, ситуация в днр и лнр