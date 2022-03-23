Небензя выразил надежду на возвращение к вопросу роли Украины в игре Запада
Небензя пообещал вернуться к вопросу роли Украины в игре Запада по окончании операции
© REUTERS / Carlo AllegriПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
ООН, 23 мар – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя надеется вернуться к обсуждению роли Украины в геополитической игре Запада против России после того, как будет завершена специальная военная операция в этой стране.
В среду в Генассамблее обсуждаются два проекта гуманитарных резолюций – группы западных стран с одной стороны и ЮАР с другой по Украине. Если первый проект, помимо гуманитарных положений, содержит политические оценки, призывает РФ прекратить наступление на Украине и винит российскую сторону в гуманитарном кризисе, то второй проект более нейтрален, сфокусирован на решении чисто гуманитарных проблем и не содержит осуждения действий конкретно России.
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Как указал Небензя, вред украинского проекта "еще и в том, что он рисует ложную одномерную картину происходящего, игнорируя причины кризиса на Украине и умалчивает о роли в его разжигании западных стран, рассматривающих эту страну и ее народ всего лишь в качестве пешки в геополитической игре против России". "Думаю, к этому вопросу мы еще вернемся после окончания нашей специальной военной операции", - добавил он.
Небензя призвал все здравомыслящие страны не поддерживать внесенный западными странами проект. "Мы отмечаем инициативу наших партнеров из ЮАР, внесших альтернативный текст, составленный очень близко к нашему гуманитарному проекту в Совете безопасности. Нам понятна гуманитарная направленность этого проекта", - указал постпред и призвал поддержать проект ЮАР.
Проект резолюции ЮАР призывает стороны к немедленному прекращению боевых действий, отмечая при этом, что прекращение огня, достигнутое на основе переговоров, крайне важно для эвакуации мирных граждан. В тексте сказано, что ГА ООН поощряет проведение переговоров, требует от сторон обеспечить защиту мирных граждан, гуманитарных и медицинских работников, а также гражданской и медицинской инфраструктуры.
Согласно проекту, Генассамблея требует от сторон обеспечения защиты мирных граждан, желающих покинуть зону конфликта. Авторы осуждают случаи нарушения гуманитарного права. В отличие от решений СБ ООН резолюции ГА ООН не могут предписывать принудительных мер в отношении государства.