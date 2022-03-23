https://ria.ru/20220323/ukraina-1779723025.html

Небензя выразил надежду на возвращение к вопросу роли Украины в игре Запада

Небензя выразил надежду на возвращение к вопросу роли Украины в игре Запада - РИА Новости, 23.03.2022

Небензя выразил надежду на возвращение к вопросу роли Украины в игре Запада

Постпред РФ при ООН Василий Небензя надеется вернуться к обсуждению роли Украины в геополитической игре Запада против России после того, как будет завершена... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T18:42

2022-03-23T18:42

2022-03-23T18:42

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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совет безопасности оон

василий небензя

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ООН, 23 мар – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя надеется вернуться к обсуждению роли Украины в геополитической игре Запада против России после того, как будет завершена специальная военная операция в этой стране.В среду в Генассамблее обсуждаются два проекта гуманитарных резолюций – группы западных стран с одной стороны и ЮАР с другой по Украине. Если первый проект, помимо гуманитарных положений, содержит политические оценки, призывает РФ прекратить наступление на Украине и винит российскую сторону в гуманитарном кризисе, то второй проект более нейтрален, сфокусирован на решении чисто гуманитарных проблем и не содержит осуждения действий конкретно России.Как указал Небензя, вред украинского проекта "еще и в том, что он рисует ложную одномерную картину происходящего, игнорируя причины кризиса на Украине и умалчивает о роли в его разжигании западных стран, рассматривающих эту страну и ее народ всего лишь в качестве пешки в геополитической игре против России". "Думаю, к этому вопросу мы еще вернемся после окончания нашей специальной военной операции", - добавил он.Небензя призвал все здравомыслящие страны не поддерживать внесенный западными странами проект. "Мы отмечаем инициативу наших партнеров из ЮАР, внесших альтернативный текст, составленный очень близко к нашему гуманитарному проекту в Совете безопасности. Нам понятна гуманитарная направленность этого проекта", - указал постпред и призвал поддержать проект ЮАР.Проект резолюции ЮАР призывает стороны к немедленному прекращению боевых действий, отмечая при этом, что прекращение огня, достигнутое на основе переговоров, крайне важно для эвакуации мирных граждан. В тексте сказано, что ГА ООН поощряет проведение переговоров, требует от сторон обеспечить защиту мирных граждан, гуманитарных и медицинских работников, а также гражданской и медицинской инфраструктуры.Согласно проекту, Генассамблея требует от сторон обеспечения защиты мирных граждан, желающих покинуть зону конфликта. Авторы осуждают случаи нарушения гуманитарного права. В отличие от решений СБ ООН резолюции ГА ООН не могут предписывать принудительных мер в отношении государства.

https://ria.ru/20220317/ukraina-1778535672.html

https://ria.ru/20220323/zapad-1779606849.html

https://ria.ru/20220314/neonatsizm-1778126358.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, оон, украина, ситуация в днр и лнр, совет безопасности оон, василий небензя