https://ria.ru/20220323/ukraina-1779628563.html

Известный ученый заявил об угрозах его жизни за позицию по Украине

Известный ученый заявил об угрозах его жизни за позицию по Украине - РИА Новости, 23.03.2022

Известный ученый заявил об угрозах его жизни за позицию по Украине

Известный греческий ученый, один из крупнейших специалистов по Турции профессор Иоаннис Мазис заявил, что ему поступают угрозы в связи с его позицией по... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T13:52

2022-03-23T13:52

2022-03-23T13:52

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АФИНЫ, 23 мар – РИА Новости. Известный греческий ученый, один из крупнейших специалистов по Турции профессор Иоаннис Мазис заявил, что ему поступают угрозы в связи с его позицией по Украине, сообщает сайт militaire.gr.Мазис был профессором экономической географии и геополитики в Афинском национальному университете имени Каподистрии, возглавлял кафедру тюркологии. В последние недели его часто приглашали изложить точку зрения на события на Украине. В частности, Мазис выступал с анализом ситуации, сложившейся в мире после начала спецоперации России на Украине, рассказывал о нацистах батальона "Азов" и их символике, выступал против отправки Грецией оружия на Украине, заявляя, что это будет иметь негативные последствия для Греции.Издание отмечает, что Мазиса уважают даже те, кто не согласен с тем, что он говорит. На сайте размещен отрывок видеозаписи лекции Мазиса в Университете Кипра в Никосии.Мазис заявил, что в Греции предпринимается попытка нового разделения греков по отношению к украинскому кризису, и сообщил, что его жизни угрожают. "Мы входим в период нового маккартизма. Мы входим в новую гражданскую войну, нас пытаются разделить. Я хочу сказать просто и спокойно, что получаю угрозы своей жизни. Я это говорю публично", - сказал ученый.По его словам, "любой, кто пытается провести анализ, подвергается угрозам и унижениям"."Мы не понимаем этого. Мы сделаны из другого теста. Но снова приходят силы – странные, внешние, которые пытаются расколоть греческий народ. Мы не должны допустить этого. У нас могут быть разные точки зрения, разный анализ, кто-то может, конечно, делать и ошибки. Но чего требует демократия? Чтобы были слышны все точки зрения. И мы пытаемся сделать анализ, что объективно происходит", - сказал Мазис.Издание отмечает, что сейчас пытаются "воскресить" сенатора Маккарти, "оставшегося на черных страницах американской истории из-за преследований интеллектуалов, художников и простых граждан, которых огульно обвиняли в том, что они "коммунисты".Греческие политики заявляют, что в стране началась "охота на ведьм".Союз журналистов периодической и электронной печати ESPIT заявил, что журналист Фома Сидерис начал получать угрозы после документальной радиопрограммы о нацистах "Азова". Политики начали травлю артистов Национальной оперы и музыкантов Симфонического оркестра Афин за отказ по указанию администрации участвовать в антироссийской кампании.Близкие к греческой власти и получающие гранты из госбюджета СМИ пишут о списке из сотни человек, "которые потенциально могут заниматься деятельностью, угрожающей национальной безопасности" и к которым "должны быть применены соответствующие меры".

https://ria.ru/20220320/kitay-1779098767.html

https://ria.ru/20220323/obmen-1779616937.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, россия, греция, никосия (город), признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии