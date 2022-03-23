https://ria.ru/20220323/ukraina-1779582839.html
Российские средства ПВО за сутки сбили на Украине Су-24 и 16 беспилотников
Российские средства ПВО за сутки сбили на Украине Су-24 и 16 беспилотников - РИА Новости, 23.03.2022
Российские средства ПВО за сутки сбили на Украине Су-24 и 16 беспилотников
Российская противовоздушная оборона сбила за прошедшие сутки украинский фронтовой бомбардировщик Су-24, а также 16 беспилотников, в том числе три "Байрактара",... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T11:03
2022-03-23T11:03
2022-03-23T11:03
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
украина
игорь конашенков
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Российская противовоздушная оборона сбила за прошедшие сутки украинский фронтовой бомбардировщик Су-24, а также 16 беспилотников, в том числе три "Байрактара", заявил в среду на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами ПВО за сутки сбиты в воздухе: украинский Су-24 в районе города Изюм, 16 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе три "Байрактар ТБ-2" в районах населенных пунктов Рожин, Карашев и Максима Горького", - сказал Конашенков.
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778479657.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, игорь конашенков, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Российские средства ПВО за сутки сбили на Украине Су-24 и 16 беспилотников
Конашенков: российские средства ПВО за сутки сбили на Украине Су-24 и 16 беспилотников