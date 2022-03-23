https://ria.ru/20220323/ukraina-1779582839.html

Российские средства ПВО за сутки сбили на Украине Су-24 и 16 беспилотников

Российские средства ПВО за сутки сбили на Украине Су-24 и 16 беспилотников - РИА Новости, 23.03.2022

Российские средства ПВО за сутки сбили на Украине Су-24 и 16 беспилотников

Российская противовоздушная оборона сбила за прошедшие сутки украинский фронтовой бомбардировщик Су-24, а также 16 беспилотников, в том числе три "Байрактара",... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T11:03

2022-03-23T11:03

2022-03-23T11:03

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

украина

игорь конашенков

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Российская противовоздушная оборона сбила за прошедшие сутки украинский фронтовой бомбардировщик Су-24, а также 16 беспилотников, в том числе три "Байрактара", заявил в среду на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами ПВО за сутки сбиты в воздухе: украинский Су-24 в районе города Изюм, 16 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе три "Байрактар ТБ-2" в районах населенных пунктов Рожин, Карашев и Максима Горького", - сказал Конашенков.

https://ria.ru/20220317/ukraina-1778479657.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, украина, игорь конашенков, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)