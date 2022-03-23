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Российские средства ПВО за сутки сбили на Украине Су-24 и 16 беспилотников - РИА Новости, 23.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/ukraina-1779582839.html
Российские средства ПВО за сутки сбили на Украине Су-24 и 16 беспилотников
Российские средства ПВО за сутки сбили на Украине Су-24 и 16 беспилотников - РИА Новости, 23.03.2022
Российские средства ПВО за сутки сбили на Украине Су-24 и 16 беспилотников
Российская противовоздушная оборона сбила за прошедшие сутки украинский фронтовой бомбардировщик Су-24, а также 16 беспилотников, в том числе три "Байрактара",... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T11:03
2022-03-23T11:03
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
украина
игорь конашенков
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Российская противовоздушная оборона сбила за прошедшие сутки украинский фронтовой бомбардировщик Су-24, а также 16 беспилотников, в том числе три "Байрактара", заявил в среду на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами ПВО за сутки сбиты в воздухе: украинский Су-24 в районе города Изюм, 16 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе три "Байрактар ТБ-2" в районах населенных пунктов Рожин, Карашев и Максима Горького", - сказал Конашенков.
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778479657.html
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безопасность, украина, игорь конашенков, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
11:03 23.03.2022
 
Российские средства ПВО за сутки сбили на Украине Су-24 и 16 беспилотников

Конашенков: российские средства ПВО за сутки сбили на Украине Су-24 и 16 беспилотников

© Фото : Минобороны РФОдин из сбитых в Киевской области беспилотников "Байрактар ТБ-2"
Один из сбитых в Киевской области беспилотников Байрактар ТБ-2 - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© Фото : Минобороны РФ
Один из сбитых в Киевской области беспилотников "Байрактар ТБ-2". Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Российская противовоздушная оборона сбила за прошедшие сутки украинский фронтовой бомбардировщик Су-24, а также 16 беспилотников, в том числе три "Байрактара", заявил в среду на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российскими средствами ПВО за сутки сбиты в воздухе: украинский Су-24 в районе города Изюм, 16 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе три "Байрактар ТБ-2" в районах населенных пунктов Рожин, Карашев и Максима Горького", - сказал Конашенков.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБезопасностьУкраинаИгорь КонашенковВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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