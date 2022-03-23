Рейтинг@Mail.ru
Российские ВС уничтожили 184 украинских самолета и вертолета с 24 февраля - РИА Новости, 23.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/ukraina-1779582499.html
Российские ВС уничтожили 184 украинских самолета и вертолета с 24 февраля
Российские ВС уничтожили 184 украинских самолета и вертолета с 24 февраля - РИА Новости, 23.03.2022
Российские ВС уничтожили 184 украинских самолета и вертолета с 24 февраля
Вооруженные силы РФ с начала проведения военной спецоперации уничтожили 184 самолета и вертолета и 246 беспилотников, сообщил журналистам в среду официальный... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T11:01
2022-03-23T11:01
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
украина
игорь конашенков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778320669_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_4cc54fdd59ce5b6667f51491c065478a.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ с начала проведения военной спецоперации уничтожили 184 самолета и вертолета и 246 беспилотников, сообщил журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 184 самолета и вертолета украинских военно-воздушных сил, 246 беспилотных летательных аппаратов, 189 зенитных ракетных комплексов, 1558 танков и других боевых бронированных машин, 156 установок реактивной системы залпового огня, 624 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1354 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778479657.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778320669_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_92257803371d95a057d7e8c265b81159.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, игорь конашенков
11:01 23.03.2022
 
Российские ВС уничтожили 184 украинских самолета и вертолета с 24 февраля

Российские военные уничтожили 184 украинских самолета и вертолета с начала спецоперации

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОбломок сбитого украинского штурмовика Су-25 в Херсонской области
Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25 в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25 в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ с начала проведения военной спецоперации уничтожили 184 самолета и вертолета и 246 беспилотников, сообщил журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 184 самолета и вертолета украинских военно-воздушных сил, 246 беспилотных летательных аппаратов, 189 зенитных ракетных комплексов, 1558 танков и других боевых бронированных машин, 156 установок реактивной системы залпового огня, 624 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1354 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 08:00
"Нас обезглавили". Куда летят российские ракеты и бомбы
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныУкраинаИгорь Конашенков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала