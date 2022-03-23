https://ria.ru/20220323/ukraina-1779582499.html

Российские ВС уничтожили 184 украинских самолета и вертолета с 24 февраля

Российские ВС уничтожили 184 украинских самолета и вертолета с 24 февраля - РИА Новости, 23.03.2022

Российские ВС уничтожили 184 украинских самолета и вертолета с 24 февраля

Вооруженные силы РФ с начала проведения военной спецоперации уничтожили 184 самолета и вертолета и 246 беспилотников, сообщил журналистам в среду официальный... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T11:01

2022-03-23T11:01

2022-03-23T11:01

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

украина

игорь конашенков

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ с начала проведения военной спецоперации уничтожили 184 самолета и вертолета и 246 беспилотников, сообщил журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 184 самолета и вертолета украинских военно-воздушных сил, 246 беспилотных летательных аппаратов, 189 зенитных ракетных комплексов, 1558 танков и других боевых бронированных машин, 156 установок реактивной системы залпового огня, 624 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1354 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220317/ukraina-1778479657.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, игорь конашенков