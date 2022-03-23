https://ria.ru/20220323/ukraina-1779581673.html
Российские военные высокоточным оружием уничтожили арсенал в районе Ровно
Российские военные высокоточным оружием уничтожили арсенал в районе Ровно - РИА Новости, 23.03.2022
Российские военные высокоточным оружием уничтожили арсенал в районе Ровно
Армия России ударом высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожила под Ровно крупный арсенал с вооружением и военной техникой украинских РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T10:55
2022-03-23T10:55
2022-03-23T11:17
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
украина
вооруженные силы украины
игорь конашенков
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Армия России ударом высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожила под Ровно крупный арсенал с вооружением и военной техникой украинских войск, в том числе поступившей из западных стран, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Вечером 22 марта высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесен удар по арсеналу в населенном пункте Оржев в 14 километрах северо-западнее города Ровно", - сказал Конашенков. "В результате удара уничтожен крупный арсенал с вооружением и военной техникой украинских войск, в том числе поступившей из западных стран", — добавил генерал.
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778479657.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, вооруженные силы украины, игорь конашенков
10:55 23.03.2022 (обновлено: 11:17 23.03.2022)
Российские военные высокоточным оружием уничтожили арсенал в районе Ровно
Минобороны России заявило об уничтожении арсенала ВСУ с техникой северо-западнее Ровно
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Армия России ударом высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожила под Ровно крупный арсенал с вооружением и военной техникой украинских войск, в том числе поступившей из западных стран, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Вечером 22 марта высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесен удар по арсеналу в населенном пункте Оржев в 14 километрах северо-западнее города Ровно", - сказал Конашенков. "В результате удара уничтожен крупный арсенал с вооружением и военной техникой украинских войск, в том числе поступившей из западных стран", — добавил генерал.