https://ria.ru/20220323/ukraina-1779581673.html

Российские военные высокоточным оружием уничтожили арсенал в районе Ровно

Российские военные высокоточным оружием уничтожили арсенал в районе Ровно - РИА Новости, 23.03.2022

Российские военные высокоточным оружием уничтожили арсенал в районе Ровно

Армия России ударом высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожила под Ровно крупный арсенал с вооружением и военной техникой украинских РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T10:55

2022-03-23T10:55

2022-03-23T11:17

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

украина

вооруженные силы украины

игорь конашенков

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Армия России ударом высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожила под Ровно крупный арсенал с вооружением и военной техникой украинских войск, в том числе поступившей из западных стран, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Вечером 22 марта высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесен удар по арсеналу в населенном пункте Оржев в 14 километрах северо-западнее города Ровно", - сказал Конашенков. "В результате удара уничтожен крупный арсенал с вооружением и военной техникой украинских войск, в том числе поступившей из западных стран", — добавил генерал.

https://ria.ru/20220317/ukraina-1778479657.html

украина

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Ольга Фомченкова

безопасность, украина, вооруженные силы украины, игорь конашенков