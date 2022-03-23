https://ria.ru/20220323/ubiystvo-1779705548.html

На Ставрополье арестовали подростка, подозреваемого в убийстве мальчика

На Ставрополье арестовали подростка, подозреваемого в убийстве мальчика - РИА Новости, 23.03.2022

На Ставрополье арестовали подростка, подозреваемого в убийстве мальчика

Суд арестовал на два месяца подростка, подозреваемого в убийстве 12-летнего мальчика на Ставрополье, сообщили в пресс-службе Ставропольского краевого суда. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T17:41

2022-03-23T17:41

2022-03-23T17:42

происшествия

россия

невинномысск

следственный комитет россии (ск рф)

ставропольский край

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ПЯТИГОРСК, 23 мар - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца подростка, подозреваемого в убийстве 12-летнего мальчика на Ставрополье, сообщили в пресс-службе Ставропольского краевого суда.Ранее следователи возбудили уголовное дело об убийстве после исчезновения 12-летнего мальчика на Ставрополье, его тело с ножевыми ранениями в понедельник нашли на пустыре около Невинномысска. Позже в СК сообщили о задержании подозреваемого в убийстве, им оказался 14-летний подросток."Невинномысским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца в отношении подростка, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления по статье УК РФ "убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.По данным следственных органов, 20 марта подросток, действуя умышленно, с целью причинения смерти малолетнему, нанес ему не менее 15 ударов ножом в область жизненно важных органов, от которых последний скончался на месте, добавили в суде.

https://ria.ru/20220313/ubiystvo-1777920830.html

https://ria.ru/20220228/ubiystvo-1775558596.html

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невинномысск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

происшествия, россия, невинномысск, следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край