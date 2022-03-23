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На Ставрополье арестовали подростка, подозреваемого в убийстве мальчика - РИА Новости, 23.03.2022
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На Ставрополье арестовали подростка, подозреваемого в убийстве мальчика
На Ставрополье арестовали подростка, подозреваемого в убийстве мальчика - РИА Новости, 23.03.2022
На Ставрополье арестовали подростка, подозреваемого в убийстве мальчика
Суд арестовал на два месяца подростка, подозреваемого в убийстве 12-летнего мальчика на Ставрополье, сообщили в пресс-службе Ставропольского краевого суда. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T17:41
2022-03-23T17:42
происшествия
россия
невинномысск
следственный комитет россии (ск рф)
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 23 мар - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца подростка, подозреваемого в убийстве 12-летнего мальчика на Ставрополье, сообщили в пресс-службе Ставропольского краевого суда.Ранее следователи возбудили уголовное дело об убийстве после исчезновения 12-летнего мальчика на Ставрополье, его тело с ножевыми ранениями в понедельник нашли на пустыре около Невинномысска. Позже в СК сообщили о задержании подозреваемого в убийстве, им оказался 14-летний подросток."Невинномысским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца в отношении подростка, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления по статье УК РФ "убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.По данным следственных органов, 20 марта подросток, действуя умышленно, с целью причинения смерти малолетнему, нанес ему не менее 15 ударов ножом в область жизненно важных органов, от которых последний скончался на месте, добавили в суде.
https://ria.ru/20220313/ubiystvo-1777920830.html
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происшествия, россия, невинномысск, следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край
17:41 23.03.2022 (обновлено: 17:42 23.03.2022)
 
На Ставрополье арестовали подростка, подозреваемого в убийстве мальчика

Суд арестовал подростка, подозреваемого в убийстве 12-летнего мальчика на Ставрополье

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде
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ПЯТИГОРСК, 23 мар - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца подростка, подозреваемого в убийстве 12-летнего мальчика на Ставрополье, сообщили в пресс-службе Ставропольского краевого суда.
Ранее следователи возбудили уголовное дело об убийстве после исчезновения 12-летнего мальчика на Ставрополье, его тело с ножевыми ранениями в понедельник нашли на пустыре около Невинномысска. Позже в СК сообщили о задержании подозреваемого в убийстве, им оказался 14-летний подросток.
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"Невинномысским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца в отношении подростка, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления по статье УК РФ "убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.
По данным следственных органов, 20 марта подросток, действуя умышленно, с целью причинения смерти малолетнему, нанес ему не менее 15 ударов ножом в область жизненно важных органов, от которых последний скончался на месте, добавили в суде.
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ПроисшествияРоссияНевинномысскСледственный комитет России (СК РФ)Ставропольский край
 
 
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