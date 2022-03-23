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США пытаются переложить вину за кризис с топливом на Россию, заявил Новак - РИА Новости, 23.03.2022
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США пытаются переложить вину за кризис с топливом на Россию, заявил Новак
США пытаются переложить вину за кризис с топливом на Россию, заявил Новак - РИА Новости, 23.03.2022
США пытаются переложить вину за кризис с топливом на Россию, заявил Новак
Эмбарго США на импорт нефти и нефтепродуктов из РФ способствовало росту цен на топливо там на 19%, при этом российские поставки туда невелики, заявил... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T12:25
2022-03-23T12:33
экономика
цены на нефть
сша
россия
александр новак
санкции
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Эмбарго США на импорт нефти и нефтепродуктов из РФ способствовало росту цен на топливо там на 19%, при этом российские поставки туда невелики, заявил вице-премьер Александр Новак.Он также отметил, что США пытаются переложить вину за кризис с ценами на топливо в стране на Россию, которая никакого отношения к этому не имеет."Объявленный США запрет на поставки российских нефти и нефтепродуктов стал одной из причин роста цен на топливо в США. С начала года рост составил 19%. При этом доля российских энергоресурсов в США от российского экспорта составляет всего 3%. Однако наши партнеры пытаются переложить свои проблемы, связанные с ростом цен, на Россию. Хотя, очевидно, что наша страна никакого отношения к этому кризису не имеет", - сказал он в ходе правительственного часа в Госдуме.
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экономика, цены на нефть, сша, россия, александр новак, санкции
12:25 23.03.2022 (обновлено: 12:33 23.03.2022)
 
США пытаются переложить вину за кризис с топливом на Россию, заявил Новак

Новак: США пытаются переложить вину за кризис с ценами на топливо в стране на Россию

© AP Photo / Jae C. HongТабло с повышенными ценами на бензин в Лос-Анджелесе, США
Табло с повышенными ценами на бензин в Лос-Анджелесе, США - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© AP Photo / Jae C. Hong
Табло с повышенными ценами на бензин в Лос-Анджелесе, США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Эмбарго США на импорт нефти и нефтепродуктов из РФ способствовало росту цен на топливо там на 19%, при этом российские поставки туда невелики, заявил вице-премьер Александр Новак.
Он также отметил, что США пытаются переложить вину за кризис с ценами на топливо в стране на Россию, которая никакого отношения к этому не имеет.
"Объявленный США запрет на поставки российских нефти и нефтепродуктов стал одной из причин роста цен на топливо в США. С начала года рост составил 19%. При этом доля российских энергоресурсов в США от российского экспорта составляет всего 3%. Однако наши партнеры пытаются переложить свои проблемы, связанные с ростом цен, на Россию. Хотя, очевидно, что наша страна никакого отношения к этому кризису не имеет", - сказал он в ходе правительственного часа в Госдуме.
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