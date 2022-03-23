https://ria.ru/20220323/toplivo-1779605046.html

США пытаются переложить вину за кризис с топливом на Россию, заявил Новак

США пытаются переложить вину за кризис с топливом на Россию, заявил Новак - РИА Новости, 23.03.2022

США пытаются переложить вину за кризис с топливом на Россию, заявил Новак

Эмбарго США на импорт нефти и нефтепродуктов из РФ способствовало росту цен на топливо там на 19%, при этом российские поставки туда невелики, заявил... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T12:25

2022-03-23T12:25

2022-03-23T12:33

экономика

цены на нефть

сша

россия

александр новак

санкции

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Эмбарго США на импорт нефти и нефтепродуктов из РФ способствовало росту цен на топливо там на 19%, при этом российские поставки туда невелики, заявил вице-премьер Александр Новак.Он также отметил, что США пытаются переложить вину за кризис с ценами на топливо в стране на Россию, которая никакого отношения к этому не имеет."Объявленный США запрет на поставки российских нефти и нефтепродуктов стал одной из причин роста цен на топливо в США. С начала года рост составил 19%. При этом доля российских энергоресурсов в США от российского экспорта составляет всего 3%. Однако наши партнеры пытаются переложить свои проблемы, связанные с ростом цен, на Россию. Хотя, очевидно, что наша страна никакого отношения к этому кризису не имеет", - сказал он в ходе правительственного часа в Госдуме.

https://ria.ru/20220322/bayden-1779409853.html

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Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, сша, россия, александр новак, санкции