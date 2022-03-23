https://ria.ru/20220323/terakt-1779691770.html
ФСБ опубликовала видео задержания сторонника ИГ* в Норильске
ФСБ опубликовала видео задержания сторонника ИГ* в Норильске - РИА Новости, 23.03.2022
ФСБ опубликовала видео задержания сторонника ИГ* в Норильске
Задержанный в Норильске сторонник запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"* намеревался в конце апреля нынешнего года взорвать... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T16:56
2022-03-23T16:56
2022-03-23T17:28
происшествия
норильск
фсб
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779701328_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1f30aa57eb7968f1b37a8aaecd8cae6d.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Задержанный в Норильске сторонник запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"* намеревался в конце апреля нынешнего года взорвать следственный изолятор с помощью самодельной бомбы, об этом он признался на видео, обнародованном ФСБ.По его словам, он "планировал подорвать СИЗО, чтобы освободить брата и пленных мусульман". На вопрос, когда планировалось это сделать, задержанный ответил: "Примерно в конце апреля".Молодой человек рассказал, что "изготовил две бомбы". Задержанный также сообщил, что "пару месяцев назад ... решил дать присягу ИГИЛ*", создал Telegram-канал, чтобы призывать других мусульман вступать в эту террористическую группировку.Ранее в среду СК РФ и ФСБ сообщили, что спецслужбы в Норильске пресекли подготовку теракта на объекте ФСИН, который планировал сторонник "Исламского государства"*, подозреваемый задержан.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20220227/terakty-1775391238.html
норильск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779701328_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c39ccc4b23d0dcdad26803b9b0e08eb6.jpg
Допрос задержанного сторонника ИГ в Норильске
Задержанный в Норильске сторонник запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"* намеревался в конце апреля нынешнего года взорвать следственный изолятор с помощью самодельной бомбы, об этом он признался на видео, обнародованном ФСБ. По его словам, он "планировал подорвать СИЗО, чтобы освободить брата и пленных мусульман". На вопрос, когда планировалось это сделать, задержанный ответил: "Примерно в конце апреля".
2022-03-23T16:56
true
PT1M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, норильск, фсб, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
16:56 23.03.2022 (обновлено: 17:28 23.03.2022)
ФСБ опубликовала видео задержания сторонника ИГ* в Норильске
Задержанный в Норильске сторонник ИГ признался, что в конце апреля собирался взорвать СИЗО