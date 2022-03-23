https://ria.ru/20220323/terakt-1779691770.html

ФСБ опубликовала видео задержания сторонника ИГ* в Норильске

ФСБ опубликовала видео задержания сторонника ИГ* в Норильске - РИА Новости, 23.03.2022

ФСБ опубликовала видео задержания сторонника ИГ* в Норильске

Задержанный в Норильске сторонник запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"* намеревался в конце апреля нынешнего года взорвать... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T16:56

2022-03-23T16:56

2022-03-23T17:28

происшествия

норильск

фсб

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Задержанный в Норильске сторонник запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"* намеревался в конце апреля нынешнего года взорвать следственный изолятор с помощью самодельной бомбы, об этом он признался на видео, обнародованном ФСБ.По его словам, он "планировал подорвать СИЗО, чтобы освободить брата и пленных мусульман". На вопрос, когда планировалось это сделать, задержанный ответил: "Примерно в конце апреля".Молодой человек рассказал, что "изготовил две бомбы". Задержанный также сообщил, что "пару месяцев назад ... решил дать присягу ИГИЛ*", создал Telegram-канал, чтобы призывать других мусульман вступать в эту террористическую группировку.Ранее в среду СК РФ и ФСБ сообщили, что спецслужбы в Норильске пресекли подготовку теракта на объекте ФСИН, который планировал сторонник "Исламского государства"*, подозреваемый задержан.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20220227/terakty-1775391238.html

норильск

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Допрос задержанного сторонника ИГ в Норильске Задержанный в Норильске сторонник запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"* намеревался в конце апреля нынешнего года взорвать следственный изолятор с помощью самодельной бомбы, об этом он признался на видео, обнародованном ФСБ. По его словам, он "планировал подорвать СИЗО, чтобы освободить брата и пленных мусульман". На вопрос, когда планировалось это сделать, задержанный ответил: "Примерно в конце апреля". 2022-03-23T16:56 true PT1M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, норильск, фсб, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)