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ФСБ опубликовала видео задержания сторонника ИГ* в Норильске - РИА Новости, 23.03.2022
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ФСБ опубликовала видео задержания сторонника ИГ* в Норильске
ФСБ опубликовала видео задержания сторонника ИГ* в Норильске - РИА Новости, 23.03.2022
ФСБ опубликовала видео задержания сторонника ИГ* в Норильске
Задержанный в Норильске сторонник запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"* намеревался в конце апреля нынешнего года взорвать... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T16:56
2022-03-23T17:28
происшествия
норильск
фсб
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Задержанный в Норильске сторонник запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"* намеревался в конце апреля нынешнего года взорвать следственный изолятор с помощью самодельной бомбы, об этом он признался на видео, обнародованном ФСБ.По его словам, он "планировал подорвать СИЗО, чтобы освободить брата и пленных мусульман". На вопрос, когда планировалось это сделать, задержанный ответил: "Примерно в конце апреля".Молодой человек рассказал, что "изготовил две бомбы". Задержанный также сообщил, что "пару месяцев назад ... решил дать присягу ИГИЛ*", создал Telegram-канал, чтобы призывать других мусульман вступать в эту террористическую группировку.Ранее в среду СК РФ и ФСБ сообщили, что спецслужбы в Норильске пресекли подготовку теракта на объекте ФСИН, который планировал сторонник "Исламского государства"*, подозреваемый задержан.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20220227/terakty-1775391238.html
норильск
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Допрос задержанного сторонника ИГ в Норильске
Задержанный в Норильске сторонник запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"* намеревался в конце апреля нынешнего года взорвать следственный изолятор с помощью самодельной бомбы, об этом он признался на видео, обнародованном ФСБ. По его словам, он "планировал подорвать СИЗО, чтобы освободить брата и пленных мусульман". На вопрос, когда планировалось это сделать, задержанный ответил: "Примерно в конце апреля".
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происшествия, норильск, фсб, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
16:56 23.03.2022 (обновлено: 17:28 23.03.2022)
 
ФСБ опубликовала видео задержания сторонника ИГ* в Норильске

Задержанный в Норильске сторонник ИГ признался, что в конце апреля собирался взорвать СИЗО

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Задержанный в Норильске сторонник запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"* намеревался в конце апреля нынешнего года взорвать следственный изолятор с помощью самодельной бомбы, об этом он признался на видео, обнародованном ФСБ.
По его словам, он "планировал подорвать СИЗО, чтобы освободить брата и пленных мусульман". На вопрос, когда планировалось это сделать, задержанный ответил: "Примерно в конце апреля".
Молодой человек рассказал, что "изготовил две бомбы". Задержанный также сообщил, что "пару месяцев назад ... решил дать присягу ИГИЛ*", создал Telegram-канал, чтобы призывать других мусульман вступать в эту террористическую группировку.
Ранее в среду СК РФ и ФСБ сообщили, что спецслужбы в Норильске пресекли подготовку теракта на объекте ФСИН, который планировал сторонник "Исламского государства"*, подозреваемый задержан.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 16:15
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2021-2022 годах
 
ПроисшествияНорильскФСБФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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