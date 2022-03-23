https://ria.ru/20220323/tekhnopark-1779592249.html

Татарстан и Узбекистан создают химико-индустриальный технопарк

Татарстан и Узбекистан создают химико-индустриальный технопарк - РИА Новости, 23.03.2022

Татарстан и Узбекистан создают химико-индустриальный технопарк

Президент Татарстана Рустам Минниханов и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в среду дали старт строительству химико-индустриального технопарка "Чирчик"... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T11:35

2022-03-23T11:35

2022-03-23T11:35

республика татарстан

экономика

южная корея

россия

ташкентская область

республика татарстан (татарстан)

узбекистан

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КАЗАНЬ, 23 мар – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в среду дали старт строительству химико-индустриального технопарка "Чирчик" в Ташкентской области, где будет организовано производство нефтехимической и химической продукции с высокой добавленной стоимостью, сообщает пресс-служба главы российского региона."Проект технопарка "Чирчик" реализуется благодаря опыту и знаниям коллег из Татарстана. Особым решением президента Узбекистана Шавката Миризиеева для резидентов предусмотрены значительные налоговые льготы и освобождение от таможенных пошлин сроком до 3 лет", - сказал Арипов на церемонии закладки первого камня и начала строительства технопарка.По его словам, сегодня условиями работы в технопарке интересуются партнеры не только из России, но и из Китая, Индии, Южной Кореи и других стран. В ближайшие годы в технопарке планируется производить более 100 наименований важной для экономики Узбекистана продукции.Президент Татарстана отметил, что строительство химико-индустриального технопарка "Чирчик" стало возможным благодаря поддержке татарстанско-узбекистанского сотрудничества руководством Российской Федерации и Республики Узбекистан. В новом технопарке, по информации Минниханова, на площади 31,2 гектара будут созданы все необходимые условия для резидентов, наличие комплексной инженерной инфраструктуры позволит обеспечить быстрый старт производств. Резидентами площадки, как ожидается, станут компании малого и среднего бизнеса, планируется создать не менее 2,2 тысячи рабочих мест.Минниханов сообщил, что первыми резидентами технопарка "Чирчик" являются три татарстанские компании. В частности, проект ООО "ВР-Пласт" связан с производством термоэластопластов и изготовлением уплотнителей для окон и поливочных шлангов. Проект ООО "Бионоватик Агро" предполагает производство биологических средств защиты растений (биофунгициды, биоинсектициды, биоудобрения). ООО "Натуральное здоровье" планирует производить изделия бытового и оздоровительного назначения из высокоэластичного многокомпонентного полиуретана.В рамках церемонии были подписаны "дорожная карта" по расширению сотрудничества между хокимиятом Ташкента и правительством Татарстана на 2022-2023 годы, меморандум о сотрудничестве между Нижнекамским муниципальным районом Татарстана и муниципалитетом города Чирчик, соглашения об инвестировании компаний Татарстана в предприятий на территории химико-индустриального парка "Чирчик".Подготовительная работа по созданию индустриального парка в Ташкентской области Узбекистана была начата в 2018 году. Было принято решение разместить индустриальный парк в городе Чирчик на базе неиспользуемых корпусов двух предприятий. В настоящее время на территории будущего технопарка ведется реконструкция двух корпусов и строительство нового корпуса. В январе 2022 года состоялся визит в Узбекистан делегации Татарстана, в которую вошли представители казанского технополиса "Химград" и 15 компаний – потенциальных резидентов химического индустриального технопарка "Чирчик".

https://ria.ru/20220321/tatarstan-1779331895.html

https://ria.ru/20211222/tatarstan-1764962134.html

https://ria.ru/20211221/agnks-1764791664.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, южная корея, россия, ташкентская область, республика татарстан (татарстан), узбекистан