https://ria.ru/20220323/sotsobekty-1779624744.html

Архангельская область направит более 3,6 миллиарда рублей на соцобъекты

Архангельская область направит более 3,6 миллиарда рублей на соцобъекты - РИА Новости, 23.03.2022

Архангельская область направит более 3,6 миллиарда рублей на соцобъекты

Депутаты Архангельского областного собрания на сессии в среду одобрили изменения в областной бюджет на 2022 год и плановый период, которые позволят завершить... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T13:36

2022-03-23T13:36

2022-03-23T13:36

архангельская область

архангельск

няндомский район

северодвинск

архангельская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571374825_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_25c326dd01bc072a559b79bdf5fa518f.jpg

АРХАНГЕЛЬСК, 23 мар – РИА Новости. Депутаты Архангельского областного собрания на сессии в среду одобрили изменения в областной бюджет на 2022 год и плановый период, которые позволят завершить строительство социально важных объектов, в том числе школ, детского сада, а также будут направлены на переселение из ветхого и аварийного жилья, сообщила пресс-служба заксобрания.По итогам принятого решения, доходная часть бюджета региона увеличена на 1,9 миллиарда рублей за счет остатков средств, межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений. Расходы на 2022 год вырастут на 3,6 миллиарда рублей, в том числе за счет финансовой экономии."Сегодня стоимость стройматериалов растет, это серьезные затруднения для исполнения государственных контрактов. Мы понимаем, что наиболее значимые социальные объекты должны быть завершены, поэтому дополнительно финансируем те важнейшие направления, которые реализуем в рамках национальных проектов", - приводятся в сообщении слова председателя заксобрания Екатерины Прокопьевой.Она отметила, что средства будут направлены на ряд социальных строек, таких как детский сад в Малошуйке, школ в Котласском, Няндомском районах, Архангельске, очистные сооружения и многое другое."Около миллиарда рублей будет направлено на переселение из аварийного жилья, как на строительство, так и на выкуп у собственников. Продолжится финансирование строительства дороги на Онегу – на это предусмотрено почти 834 миллиона рублей", - отметила Прокопьева.Кроме того, 195 миллионов рублей выделяется на возведение нового моста на остров Ягры в Северодвинске. На устройство линий искусственного освещения на региональных дорогах предусмотрено 122 миллиона рублей. Также продолжится ремонт культурных учреждений. Будет предоставлена субвенция муниципальным образованиям на выплаты собственникам жилья в аварийных домах. На предоставление жилых помещений детям-сиротам предусмотрено 175 миллионов рублей. На повышение зарплат по указам президента будет направлено 598 миллионов рублей. Как отметили депутаты, все социальные обязательства будут выполнены в полном объеме.

https://ria.ru/20220301/zhile-1775843907.html

https://ria.ru/20211221/most-1764668179.html

архангельск

няндомский район

северодвинск

архангельская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

архангельск, няндомский район, северодвинск, архангельская область, общество