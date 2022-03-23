12:22 23.03.2022 (обновлено: 13:09 23.03.2022)
Новак предупредил о коллапсе в случае санкций против нефти и газа из России
Новак заявил о непредсказуемом росте цен в случае санкций против российских углеводородов
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Рост цен на энергоресурсы в мире будет непредсказуемым, если против российских нефти и газа введут санкции, заявил вице-премьер Александр Новак, выступая на правительственном часе в Госдуме.
Он напомнил что Россия — крупнейший поставщик энергоресурсов на мировые рынки, доля ее экспорта составляет порядка 20 процентов от мирового уровня.
"Очевидно, что без российских углеводородов на газовых и нефтяных рынках случится коллапс", — считает вице-премьер.
Новак отметил, что после того как США запретили импорт российской нефти, цены на топливо там выросли на 19 процентов, хотя российские поставки туда невелики — всего три процента от общего объема экспорта энергоресурсов.
"Однако наши партнеры пытаются переложить свои проблемы, связанные с ростом цен, на Россию. Хотя очевидно, что наша страна никакого отношения к этому кризису не имеет", — добавил вице-премьер.
Рост цен наблюдается и в Европе, после того как ЕС под давлением США отказался от ввода в строй газопровода "Северный поток — 2". В результате за последний год цена на электроэнергию в Европе выросла в 10 раз, на газ — в пять раз, продолжил Новак.
"Запрет на ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2" — это абсолютный абсурд и непонимание энергетических балансов. Ранее я уже предупреждал о том, что европейские потребители столкнутся с еще большим ростом цен. Еще раз хочу подчеркнуть, что к такому результату привела полная некомпетентность европейских ответственных лиц вследствие непродуманной политики и отсутствия стратегического планирования. Как и в случае с США, Россия не имеет никакого отношения к этой ситуации, не способствовала никаким образом снижению поставок энергоресурсов", — заключил он.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. США запретили импорт российской нефти, следом Великобритания объявила, что к концу года сделает то же самое.
Но в целом европейские политики говорят, что пока не готовы полностью отказаться от российских энергоресурсов. Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.