https://ria.ru/20220323/sanktsii-1779570163.html

Россия может оспорить в ВТО введенные против нее санкции, заявил эксперт

Россия может оспорить в ВТО введенные против нее санкции, заявил эксперт - РИА Новости, 23.03.2022

Россия может оспорить в ВТО введенные против нее санкции, заявил эксперт

Санкции в отношении России, ограничивающие ее возможности в торговле, противоречат нормам ВТО и могут быть оспорены, заявил в интервью РИА Новости экс-директор... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T09:52

2022-03-23T09:52

2022-03-23T09:52

экономика

россия

всемирная торговая организация (вто)

украина

санкции

максим медведков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151583/95/1515839569_0:75:3086:1811_1920x0_80_0_0_da8a7f3bbfd45a10cb60a014a5cff977.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Санкции в отношении России, ограничивающие ее возможности в торговле, противоречат нормам ВТО и могут быть оспорены, заявил в интервью РИА Новости экс-директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ, завкафедрой торговой политики НИУ ВШЭ Максим Медведков.На прошлой неделе постпредство РФ при ВТО распространило заявление в котором, указало целый перечень санкций в отношении РФ, которые противоречат правилам ВТО. В заявлении также отмечалось, что агрессивные и политически мотивированные ограничения в торговле в отношении России со стороны некоторых стран-членов ВТО несут угрозу всей системе мировой торговли."В ВТО есть система разрешения споров, и все пункты, которые указаны в заявлении постпредства РФ при ВТО, начиная от запрета на поставки российской нефти и нефтепродуктов, введения импортных тарифов выше ставок режима наибольшего благоприятствования и заканчивая экспортными ограничениями некоторых товаров, технологий и оборудования - могут быть оспорены. Речь идет не обо всех санкциях, потому что часть финансовых санкций не подпадает под нормы ВТО, а вот в торговле - они почти все подпадают под эти нормы", - рассказал РИА Новости Медведков.По его словам, если Россия решит оспорить санкции, она будет противостоять странам с очень хорошей экспертизой, которые будут затягивать принятие решений настолько, насколько это возможно. "Но, в принципе, это не должно быть больше двух-трех лет", - считает эксперт.При этом в качестве обоснования введенных санкций страны Запада будут опираться на защиту интересов национальной безопасности, полагает Медведков.

https://ria.ru/20220323/vto-1779562982.html

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, всемирная торговая организация (вто), украина, санкции, максим медведков