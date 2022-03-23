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Россия может оспорить в ВТО введенные против нее санкции, заявил эксперт - РИА Новости, 23.03.2022
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Россия может оспорить в ВТО введенные против нее санкции, заявил эксперт
Россия может оспорить в ВТО введенные против нее санкции, заявил эксперт - РИА Новости, 23.03.2022
Россия может оспорить в ВТО введенные против нее санкции, заявил эксперт
Санкции в отношении России, ограничивающие ее возможности в торговле, противоречат нормам ВТО и могут быть оспорены, заявил в интервью РИА Новости экс-директор... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T09:52
2022-03-23T09:52
экономика
россия
всемирная торговая организация (вто)
украина
санкции
максим медведков
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Санкции в отношении России, ограничивающие ее возможности в торговле, противоречат нормам ВТО и могут быть оспорены, заявил в интервью РИА Новости экс-директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ, завкафедрой торговой политики НИУ ВШЭ Максим Медведков.На прошлой неделе постпредство РФ при ВТО распространило заявление в котором, указало целый перечень санкций в отношении РФ, которые противоречат правилам ВТО. В заявлении также отмечалось, что агрессивные и политически мотивированные ограничения в торговле в отношении России со стороны некоторых стран-членов ВТО несут угрозу всей системе мировой торговли."В ВТО есть система разрешения споров, и все пункты, которые указаны в заявлении постпредства РФ при ВТО, начиная от запрета на поставки российской нефти и нефтепродуктов, введения импортных тарифов выше ставок режима наибольшего благоприятствования и заканчивая экспортными ограничениями некоторых товаров, технологий и оборудования - могут быть оспорены. Речь идет не обо всех санкциях, потому что часть финансовых санкций не подпадает под нормы ВТО, а вот в торговле - они почти все подпадают под эти нормы", - рассказал РИА Новости Медведков.По его словам, если Россия решит оспорить санкции, она будет противостоять странам с очень хорошей экспертизой, которые будут затягивать принятие решений настолько, насколько это возможно. "Но, в принципе, это не должно быть больше двух-трех лет", - считает эксперт.При этом в качестве обоснования введенных санкций страны Запада будут опираться на защиту интересов национальной безопасности, полагает Медведков.
https://ria.ru/20220323/vto-1779562982.html
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экономика, россия, всемирная торговая организация (вто), украина, санкции, максим медведков
09:52 23.03.2022
 
Россия может оспорить в ВТО введенные против нее санкции, заявил эксперт

Эксперт НИУ ВШЭ Медведков: Россия может оспорить в ВТО введенные против нее санкции

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Санкции в отношении России, ограничивающие ее возможности в торговле, противоречат нормам ВТО и могут быть оспорены, заявил в интервью РИА Новости экс-директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ, завкафедрой торговой политики НИУ ВШЭ Максим Медведков.
На прошлой неделе постпредство РФ при ВТО распространило заявление в котором, указало целый перечень санкций в отношении РФ, которые противоречат правилам ВТО. В заявлении также отмечалось, что агрессивные и политически мотивированные ограничения в торговле в отношении России со стороны некоторых стран-членов ВТО несут угрозу всей системе мировой торговли.
Штаб-квартира ВТО в Женеве - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
08:54
Эксперт рассказал о перспективах членства России в ВТО
"В ВТО есть система разрешения споров, и все пункты, которые указаны в заявлении постпредства РФ при ВТО, начиная от запрета на поставки российской нефти и нефтепродуктов, введения импортных тарифов выше ставок режима наибольшего благоприятствования и заканчивая экспортными ограничениями некоторых товаров, технологий и оборудования - могут быть оспорены. Речь идет не обо всех санкциях, потому что часть финансовых санкций не подпадает под нормы ВТО, а вот в торговле - они почти все подпадают под эти нормы", - рассказал РИА Новости Медведков.
По его словам, если Россия решит оспорить санкции, она будет противостоять странам с очень хорошей экспертизой, которые будут затягивать принятие решений настолько, насколько это возможно. "Но, в принципе, это не должно быть больше двух-трех лет", - считает эксперт.
При этом в качестве обоснования введенных санкций страны Запада будут опираться на защиту интересов национальной безопасности, полагает Медведков.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 08:00
Адские, но не вечные: кто первый сломается из-за западных санкций
 
ЭкономикаРоссияВсемирная торговая организация (ВТО)УкраинаСанкцииМаксим Медведков
 
 
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