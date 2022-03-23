https://ria.ru/20220323/sanktsii-1779570163.html
Россия может оспорить в ВТО введенные против нее санкции, заявил эксперт
Россия может оспорить в ВТО введенные против нее санкции, заявил эксперт - РИА Новости, 23.03.2022
Россия может оспорить в ВТО введенные против нее санкции, заявил эксперт
Санкции в отношении России, ограничивающие ее возможности в торговле, противоречат нормам ВТО и могут быть оспорены, заявил в интервью РИА Новости экс-директор... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T09:52
2022-03-23T09:52
2022-03-23T09:52
экономика
россия
всемирная торговая организация (вто)
украина
санкции
максим медведков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151583/95/1515839569_0:75:3086:1811_1920x0_80_0_0_da8a7f3bbfd45a10cb60a014a5cff977.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Санкции в отношении России, ограничивающие ее возможности в торговле, противоречат нормам ВТО и могут быть оспорены, заявил в интервью РИА Новости экс-директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ, завкафедрой торговой политики НИУ ВШЭ Максим Медведков.На прошлой неделе постпредство РФ при ВТО распространило заявление в котором, указало целый перечень санкций в отношении РФ, которые противоречат правилам ВТО. В заявлении также отмечалось, что агрессивные и политически мотивированные ограничения в торговле в отношении России со стороны некоторых стран-членов ВТО несут угрозу всей системе мировой торговли."В ВТО есть система разрешения споров, и все пункты, которые указаны в заявлении постпредства РФ при ВТО, начиная от запрета на поставки российской нефти и нефтепродуктов, введения импортных тарифов выше ставок режима наибольшего благоприятствования и заканчивая экспортными ограничениями некоторых товаров, технологий и оборудования - могут быть оспорены. Речь идет не обо всех санкциях, потому что часть финансовых санкций не подпадает под нормы ВТО, а вот в торговле - они почти все подпадают под эти нормы", - рассказал РИА Новости Медведков.По его словам, если Россия решит оспорить санкции, она будет противостоять странам с очень хорошей экспертизой, которые будут затягивать принятие решений настолько, насколько это возможно. "Но, в принципе, это не должно быть больше двух-трех лет", - считает эксперт.При этом в качестве обоснования введенных санкций страны Запада будут опираться на защиту интересов национальной безопасности, полагает Медведков.
https://ria.ru/20220323/vto-1779562982.html
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151583/95/1515839569_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_4941feb560d4b20e7a5aab44f3a52973.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, всемирная торговая организация (вто), украина, санкции, максим медведков
Россия может оспорить в ВТО введенные против нее санкции, заявил эксперт
Эксперт НИУ ВШЭ Медведков: Россия может оспорить в ВТО введенные против нее санкции
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Санкции в отношении России, ограничивающие ее возможности в торговле, противоречат нормам ВТО и могут быть оспорены, заявил в интервью РИА Новости экс-директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ, завкафедрой торговой политики НИУ ВШЭ Максим Медведков.
На прошлой неделе постпредство РФ при ВТО распространило заявление в котором, указало целый перечень санкций в отношении РФ, которые противоречат правилам ВТО. В заявлении также отмечалось, что агрессивные и политически мотивированные ограничения в торговле в отношении России
со стороны некоторых стран-членов ВТО несут угрозу всей системе мировой торговли.
"В ВТО есть система разрешения споров, и все пункты, которые указаны в заявлении постпредства РФ при ВТО, начиная от запрета на поставки российской нефти и нефтепродуктов, введения импортных тарифов выше ставок режима наибольшего благоприятствования и заканчивая экспортными ограничениями некоторых товаров, технологий и оборудования - могут быть оспорены. Речь идет не обо всех санкциях, потому что часть финансовых санкций не подпадает под нормы ВТО, а вот в торговле - они почти все подпадают под эти нормы", - рассказал РИА Новости Медведков.
По его словам, если Россия решит оспорить санкции, она будет противостоять странам с очень хорошей экспертизой, которые будут затягивать принятие решений настолько, насколько это возможно. "Но, в принципе, это не должно быть больше двух-трех лет", - считает эксперт.
При этом в качестве обоснования введенных санкций страны Запада будут опираться на защиту интересов национальной безопасности, полагает Медведков.