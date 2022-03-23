https://ria.ru/20220323/rezolyutsiya-1779726327.html

Небензя: резолюция Запада по Украине осложнит урегулирование конфликта

Небензя: резолюция Запада по Украине осложнит урегулирование конфликта - РИА Новости, 23.03.2022

Небензя: резолюция Запада по Украине осложнит урегулирование конфликта

Принятие резолюции западных стран по Украине в ГА ООН осложнит урегулирование ситуации на Украине, заявил на чрезвычайной спецсесси Генассамблеи постпред РФ при РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T18:55

2022-03-23T18:55

2022-03-23T21:21

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

василий небензя

генеральная ассамблея оон

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россия

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ООН, 23 мар – РИА Новости. Принятие резолюции западных стран по Украине в ГА ООН осложнит урегулирование ситуации на Украине, заявил на чрезвычайной спецсесси Генассамблеи постпред РФ при ООН Василий Небензя.Он назвал проект еще одним антироссийским документом."Такой сценарий (принятие резолюции - ред.) осложнит урегулирование ситуации на Украине, поскольку он, скорее всего, ободрит украинских переговорщиков и подтолкнет их к сохранению сегодняшних нереалистичных позиций, не соответствующих ни ситуации на земле, ни необходимости устранения причин, из-за которых Россия была вынуждена начать специальную военную операцию на Украине", - сказал Небензя.Запад возобновил спецсессию Генассамблеи ООН по Украине, чтобы поставить на голосование свой проект якобы "гуманитарной" резолюции, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Западные партнеры попросили возобновить чрезвычайную спецсессию по ситуации на Украине. Ни для кого, я думаю, не секрет, что сделали они это для того, чтобы поставить на голосование свой проект якобы гуманитарной резолюции Генассамблеи. Причина якобы в том, что гуманитарную резолюцию не смог принять Совет Безопасности", - сказал он, выступая в ООН."Хочу со всей ответственностью сказать вам, что действуя таким образом, наши западные коллеги лукавят. Совет имеет все возможности для того, чтобы принять столь нужный для гуманитарщиков документ. Он будет вынесен на голосование в Совете Безопасности и содержит абсолютно все присущие таким проектам элементы", - пояснил Небензя.Россия была готова поддержать проект резолюции Мексики и Франции СБ ООН по Украине, пока в него не внесли антироссийские формулировки, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Он (проект резолюции Мексики и Франции СБ ООН по Украине - ред.) также нас, в принципе, устраивал, и мы готовы были над ним работать - до тех пор, пока наши западные коллеги не настояли на внесении в него откровенно антироссийских элементов, без которых он им попросту был не нужен", - сказал Небензя в ходе своего выступления на специальной сессии Генассамблеи ООН.При этом, по его словам, "их не смущает, что ни в одной из гуманитарных резолюций Совета политических оценок нет - они там абсолютно неуместны". "После этого упомянутый франко-мексиканский проект, обрушенный антироссийскими формулировками, оказался в Генассамблее", - пояснил Небензя.Ряд западных стран, в том числе США, Украина, Великобритания, Грузия, ФРГ, Литва, Латвия подготовили гуманитарный проект резолюции по Украине, который при этом содержит и политические формулировки. Авторы заявляют о гуманитарных последствиях от российского наступления на Украине, не виданных десятилетиями, требуют от Москвы немедленного прекращения боевых действий.Помимо политических пунктов в тексте проекта содержатся и чисто гуманитарные тезисы: требования защищать мирных граждан и гражданскую инфраструктуру, журналистов, а также медицинский персонал. Есть требование обеспечить безопасный проход для мирных граждан, в том числе иностранцев, обеспечить гуманитарный доступ.В отличие от решений СБ ООН резолюции ГА ООН не могут предписывать принудительных мер в отношении государства.

https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html

https://ria.ru/20220319/totalitarizm-1778933829.html

https://ria.ru/20220318/porazhenie-1778726140.html

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Филиппова

в мире, василий небензя, генеральная ассамблея оон, совет безопасности оон, оон, россия