https://ria.ru/20220323/resursy-1779670936.html
Россия может продавать за рубли не только энергоресурсы, заявил сенатор
Россия может продавать за рубли не только энергоресурсы, заявил сенатор - РИА Новости, 23.03.2022
Россия может продавать за рубли не только энергоресурсы, заявил сенатор
У России есть и другие ресурсы, не только в сфере энергетики, пользующиеся постоянным спросом, которые можно продавать за рубли, сказал РИА Новости в среду... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T16:23
2022-03-23T16:23
2022-03-23T16:23
экономика
цены на нефть
владимир путин
россия
газпром
андрей климов
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. У России есть и другие ресурсы, не только в сфере энергетики, пользующиеся постоянным спросом, которые можно продавать за рубли, сказал РИА Новости в среду глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил перевести контракты "Газпрома" в рубли для недружественных стран."У нас есть и другие ресурсы, не только в сфере энергетики, пользующиеся постоянным спросом, и которые при определенных обстоятельствах можно было бы продавать за рубли", - считает политик.Он приветствовал решение главы государства о расчетах за газ в национальной валюте. "Зачем делать вид, что их (западных стран) деньги что-то стоят?" - отметил он.Климов также подчеркнул, что если кому-то не нравится покупать у нас газ за рубли, у них есть возможность "доставать этот товар в других местах и по другим ценам".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, газпром, андрей климов
Россия может продавать за рубли не только энергоресурсы, заявил сенатор
Сенатор Климов заявил, что Россия имеет и другие ресурсы, которые можно продавать за рубли
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. У России есть и другие ресурсы, не только в сфере энергетики, пользующиеся постоянным спросом, которые можно продавать за рубли, сказал РИА Новости в среду глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
Ранее президент РФ Владимир Путин
поручил перевести контракты "Газпрома
" в рубли для недружественных стран.
"У нас есть и другие ресурсы, не только в сфере энергетики, пользующиеся постоянным спросом, и которые при определенных обстоятельствах можно было бы продавать за рубли", - считает политик.
Он приветствовал решение главы государства о расчетах за газ в национальной валюте. "Зачем делать вид, что их (западных стран) деньги что-то стоят?" - отметил он.
Климов также подчеркнул, что если кому-то не нравится покупать у нас газ за рубли, у них есть возможность "доставать этот товар в других местах и по другим ценам".