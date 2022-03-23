https://ria.ru/20220323/resursy-1779670936.html

Россия может продавать за рубли не только энергоресурсы, заявил сенатор

Россия может продавать за рубли не только энергоресурсы, заявил сенатор - РИА Новости, 23.03.2022

Россия может продавать за рубли не только энергоресурсы, заявил сенатор

У России есть и другие ресурсы, не только в сфере энергетики, пользующиеся постоянным спросом, которые можно продавать за рубли, сказал РИА Новости в среду... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T16:23

2022-03-23T16:23

2022-03-23T16:23

экономика

цены на нефть

владимир путин

россия

газпром

андрей климов

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. У России есть и другие ресурсы, не только в сфере энергетики, пользующиеся постоянным спросом, которые можно продавать за рубли, сказал РИА Новости в среду глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил перевести контракты "Газпрома" в рубли для недружественных стран."У нас есть и другие ресурсы, не только в сфере энергетики, пользующиеся постоянным спросом, и которые при определенных обстоятельствах можно было бы продавать за рубли", - считает политик.Он приветствовал решение главы государства о расчетах за газ в национальной валюте. "Зачем делать вид, что их (западных стран) деньги что-то стоят?" - отметил он.Климов также подчеркнул, что если кому-то не нравится покупать у нас газ за рубли, у них есть возможность "доставать этот товар в других местах и по другим ценам".

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

https://ria.ru/20220321/neft-1779158083.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, газпром, андрей климов