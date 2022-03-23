https://ria.ru/20220323/prankery-1779807208.html

Пранкеры выложили разговор с главой Минобороны Британии об Украине и НАТО

Пранкеры выложили разговор с главой Минобороны Британии об Украине и НАТО - РИА Новости, 24.03.2022

Пранкеры выложили разговор с главой Минобороны Британии об Украине и НАТО

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), позвонившие от имени украинского премьера Дениса Шмыгаля министру обороны... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-23T11:11

2022-03-23T11:11

2022-03-24T11:07

в мире

великобритания

украина

бен уоллес

владимир кузнецов (вован)

алексей столяров (лексус)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769764915_0:0:3205:1803_1920x0_80_0_0_f5686bff687b7f5ac415343233d9d7c7.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), позвонившие от имени украинского премьера Дениса Шмыгаля министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, опубликовали еще одну часть диалога с ним по поводу Украины и НАТО, видео выложено на официальном RuTube-канале Вована.На видео пранкер спрашивает у министра об отношении к антинатовскому статусу Украины."Великобритания была одной из тех стран, которые хотели, чтобы вы вступили в НАТО. Вы знаете, что в НАТО входят 30 стран, и в частности проблема именно в этом. Не так-то просто заставить каждого сказать "да". Мы всегда хотели, чтобы вы вступили в НАТО, поэтому и присылали к вам наших военных специалистов на протяжении последних пяти лет, чтобы вы могли выйти на нужный этап", - сказал в разговоре Уоллес.Ранее министр обороны Великобритании сообщил, что с ним пытался поговорить некто, выдававший себя за украинского премьера. По данным британских СМИ, звонок в формате видеоконференции продлился около 10 минут. Мужчина, который пытался выглядеть как премьер Украины, задавал вопросы, касающиеся внешней политики в отношении Украины. По словам одного из источников Sky News, в один из моментов мужчина спросил: "Вы получили вещество, которое мы вам отправили?" Уоллес ответил, что не понимает, о чем речь. Мужчина также начал называть имена, о которых министр обороны Британии, как утверждается, не слышал. Уоллес счел это подозрительным и прервал звонок.

https://ria.ru/20220323/prankery-1779705677.html

великобритания

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, великобритания, украина, бен уоллес, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус)