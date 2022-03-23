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Пранкеры выложили разговор с главой Минобороны Британии об Украине и НАТО - РИА Новости, 24.03.2022
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Пранкеры выложили разговор с главой Минобороны Британии об Украине и НАТО
Пранкеры выложили разговор с главой Минобороны Британии об Украине и НАТО - РИА Новости, 24.03.2022
Пранкеры выложили разговор с главой Минобороны Британии об Украине и НАТО
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), позвонившие от имени украинского премьера Дениса Шмыгаля министру обороны... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-23T11:11
2022-03-24T11:07
в мире
великобритания
украина
бен уоллес
владимир кузнецов (вован)
алексей столяров (лексус)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), позвонившие от имени украинского премьера Дениса Шмыгаля министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, опубликовали еще одну часть диалога с ним по поводу Украины и НАТО, видео выложено на официальном RuTube-канале Вована.На видео пранкер спрашивает у министра об отношении к антинатовскому статусу Украины."Великобритания была одной из тех стран, которые хотели, чтобы вы вступили в НАТО. Вы знаете, что в НАТО входят 30 стран, и в частности проблема именно в этом. Не так-то просто заставить каждого сказать "да". Мы всегда хотели, чтобы вы вступили в НАТО, поэтому и присылали к вам наших военных специалистов на протяжении последних пяти лет, чтобы вы могли выйти на нужный этап", - сказал в разговоре Уоллес.Ранее министр обороны Великобритании сообщил, что с ним пытался поговорить некто, выдававший себя за украинского премьера. По данным британских СМИ, звонок в формате видеоконференции продлился около 10 минут. Мужчина, который пытался выглядеть как премьер Украины, задавал вопросы, касающиеся внешней политики в отношении Украины. По словам одного из источников Sky News, в один из моментов мужчина спросил: "Вы получили вещество, которое мы вам отправили?" Уоллес ответил, что не понимает, о чем речь. Мужчина также начал называть имена, о которых министр обороны Британии, как утверждается, не слышал. Уоллес счел это подозрительным и прервал звонок.
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в мире, великобритания, украина, бен уоллес, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус)
11:11 23.03.2022 (обновлено: 11:07 24.03.2022)
 
Пранкеры выложили разговор с главой Минобороны Британии об Украине и НАТО

Пранкеры Вован и Лексус выложили разговор с британским министром обороны об Украине и НАТО

© AP Photo / Hannibal Hanschke/PoolМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© AP Photo / Hannibal Hanschke/Pool
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), позвонившие от имени украинского премьера Дениса Шмыгаля министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, опубликовали еще одну часть диалога с ним по поводу Украины и НАТО, видео выложено на официальном RuTube-канале Вована.
На видео пранкер спрашивает у министра об отношении к антинатовскому статусу Украины.
"Великобритания была одной из тех стран, которые хотели, чтобы вы вступили в НАТО. Вы знаете, что в НАТО входят 30 стран, и в частности проблема именно в этом. Не так-то просто заставить каждого сказать "да". Мы всегда хотели, чтобы вы вступили в НАТО, поэтому и присылали к вам наших военных специалистов на протяжении последних пяти лет, чтобы вы могли выйти на нужный этап", - сказал в разговоре Уоллес.
Ранее министр обороны Великобритании сообщил, что с ним пытался поговорить некто, выдававший себя за украинского премьера. По данным британских СМИ, звонок в формате видеоконференции продлился около 10 минут. Мужчина, который пытался выглядеть как премьер Украины, задавал вопросы, касающиеся внешней политики в отношении Украины. По словам одного из источников Sky News, в один из моментов мужчина спросил: "Вы получили вещество, которое мы вам отправили?" Уоллес ответил, что не понимает, о чем речь. Мужчина также начал называть имена, о которых министр обороны Британии, как утверждается, не слышал. Уоллес счел это подозрительным и прервал звонок.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
Вчера, 17:42
Минобороны Британии попросило YouTube удалить видео с Уоллесом и пранкерами
 
В миреВеликобританияУкраинаБен УоллесВладимир Кузнецов (Вован)Алексей Столяров (Лексус)
 
 
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