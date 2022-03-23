17:20 23.03.2022 (обновлено: 18:16 23.03.2022)
Савельев подтвердил, что Полубояринов покинул пост главы "Аэрофлота"
Глава Минтранса Савельев подтвердил уход Полубояринова с поста главы "Аэрофлота"
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГенеральный директор ПАО "Аэрофлот" Михаил Полубояринов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава Минтранса РФ Виталий Савельев подтвердил, что Михаил Полубояринов покинул пост генерального директора "Аэрофлота", при этом сообщил, что тот остается в Москве и продолжит работать в другой российской компании в должности замдиректора.
Об уходе Полубояринова неоднократно сообщали источники, однако сам "Аэрофлот" официально не подтверждал этот факт. Газета РБК в начале марта сообщала, что бывший глава "Аэрофлота" перешел на должность замгендиректора "Почты России".
"Что касается Полубояринова Михаила Игоревича, он тоже находится в Москве, никуда не уехал. Он больше не генеральный директор "Аэрофлота". Но вы знаете, так бывает, что люди не могут в стрессовых условиях работать. Есть условия мирного времени, а стрессовые условия требуют принятия решений очень быстрых, здесь промедления невозможны. Он для себя принял решение, что он не может сдерживать процесс", - сказал Савельев в ходе заседания Совета Федерации.
Он отметил, что Полубояринов "никуда не исчез" и продолжит работать в другой российской компании в должности замдиректора.
После начала операции РФ на Украине свои посты покинули, помимо Полубояринова, экс-заместитель гендиректора "Аэрофлота" по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов, экс-гендиректор "Победы" Андрей Калмыков, экс-председатель совета директоров "Шереметьево" Александр Пономаренко, экс-гендиректор подмосковного аэропорта "Жуковский" Томас Вайшвила. Савельев отметил, что уход ряда топ-менеджеров в сфере авиации - "очень чувствительный вопрос", однако заметил, что не видит "незаменимости в этих кадровых решениях".
Министр также прокомментировал уход главы "Победы" Калмыкова: "Он очень неплохой менеджер, но он принял для себя решение, что в этих условиях он работать не сможет, поэтому он покинул свой пост. Ничего здесь страшного нет".