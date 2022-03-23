Рейтинг@Mail.ru
Савельев подтвердил, что Полубояринов покинул пост главы "Аэрофлота" - РИА Новости, 23.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220323/poluboyarinov-1779699778.html
Савельев подтвердил, что Полубояринов покинул пост главы "Аэрофлота"
Савельев подтвердил, что Полубояринов покинул пост главы "Аэрофлота" - РИА Новости, 23.03.2022
Савельев подтвердил, что Полубояринов покинул пост главы "Аэрофлота"
Глава Минтранса РФ Виталий Савельев подтвердил, что Михаил Полубояринов покинул пост генерального директора "Аэрофлота", при этом сообщил, что тот остается в... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T17:20
2022-03-23T18:16
экономика
аэрофлот
михаил полубояринов
виталий савельев
россия
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759284888_0:99:3072:1827_1920x0_80_0_0_2b951ea9a9c6238a7f5c2b08cc7f00bd.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава Минтранса РФ Виталий Савельев подтвердил, что Михаил Полубояринов покинул пост генерального директора "Аэрофлота", при этом сообщил, что тот остается в Москве и продолжит работать в другой российской компании в должности замдиректора.Об уходе Полубояринова неоднократно сообщали источники, однако сам "Аэрофлот" официально не подтверждал этот факт. Газета РБК в начале марта сообщала, что бывший глава "Аэрофлота" перешел на должность замгендиректора "Почты России"."Что касается Полубояринова Михаила Игоревича, он тоже находится в Москве, никуда не уехал. Он больше не генеральный директор "Аэрофлота". Но вы знаете, так бывает, что люди не могут в стрессовых условиях работать. Есть условия мирного времени, а стрессовые условия требуют принятия решений очень быстрых, здесь промедления невозможны. Он для себя принял решение, что он не может сдерживать процесс", - сказал Савельев в ходе заседания Совета Федерации.Он отметил, что Полубояринов "никуда не исчез" и продолжит работать в другой российской компании в должности замдиректора.После начала операции РФ на Украине свои посты покинули, помимо Полубояринова, экс-заместитель гендиректора "Аэрофлота" по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов, экс-гендиректор "Победы" Андрей Калмыков, экс-председатель совета директоров "Шереметьево" Александр Пономаренко, экс-гендиректор подмосковного аэропорта "Жуковский" Томас Вайшвила. Савельев отметил, что уход ряда топ-менеджеров в сфере авиации - "очень чувствительный вопрос", однако заметил, что не видит "незаменимости в этих кадровых решениях".Министр также прокомментировал уход главы "Победы" Калмыкова: "Он очень неплохой менеджер, но он принял для себя решение, что в этих условиях он работать не сможет, поэтому он покинул свой пост. Ничего здесь страшного нет".
https://ria.ru/20220323/chubays-1779671127.html
https://ria.ru/20220318/dvorkovich-1778822520.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759284888_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_2c69afc99beefccdf250fdd6fc13bdc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, аэрофлот, михаил полубояринов, виталий савельев, россия, санкции
17:20 23.03.2022 (обновлено: 18:16 23.03.2022)
 
Савельев подтвердил, что Полубояринов покинул пост главы "Аэрофлота"

Глава Минтранса Савельев подтвердил уход Полубояринова с поста главы "Аэрофлота"

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГенеральный директор ПАО "Аэрофлот" Михаил Полубояринов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Генеральный директор ПАО Аэрофлот Михаил Полубояринов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава Минтранса РФ Виталий Савельев подтвердил, что Михаил Полубояринов покинул пост генерального директора "Аэрофлота", при этом сообщил, что тот остается в Москве и продолжит работать в другой российской компании в должности замдиректора.
Об уходе Полубояринова неоднократно сообщали источники, однако сам "Аэрофлот" официально не подтверждал этот факт. Газета РБК в начале марта сообщала, что бывший глава "Аэрофлота" перешел на должность замгендиректора "Почты России".
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
Вчера, 16:23
Чубайс покинул должность спецпредставителя президента
"Что касается Полубояринова Михаила Игоревича, он тоже находится в Москве, никуда не уехал. Он больше не генеральный директор "Аэрофлота". Но вы знаете, так бывает, что люди не могут в стрессовых условиях работать. Есть условия мирного времени, а стрессовые условия требуют принятия решений очень быстрых, здесь промедления невозможны. Он для себя принял решение, что он не может сдерживать процесс", - сказал Савельев в ходе заседания Совета Федерации.
Он отметил, что Полубояринов "никуда не исчез" и продолжит работать в другой российской компании в должности замдиректора.
После начала операции РФ на Украине свои посты покинули, помимо Полубояринова, экс-заместитель гендиректора "Аэрофлота" по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов, экс-гендиректор "Победы" Андрей Калмыков, экс-председатель совета директоров "Шереметьево" Александр Пономаренко, экс-гендиректор подмосковного аэропорта "Жуковский" Томас Вайшвила. Савельев отметил, что уход ряда топ-менеджеров в сфере авиации - "очень чувствительный вопрос", однако заметил, что не видит "незаменимости в этих кадровых решениях".
Министр также прокомментировал уход главы "Победы" Калмыкова: "Он очень неплохой менеджер, но он принял для себя решение, что в этих условиях он работать не сможет, поэтому он покинул свой пост. Ничего здесь страшного нет".
Аркадий Дворкович - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 12:47
В Кремле ответили на вопрос о выходе Дворковича из набсовета РСХБ
 
ЭкономикаАэрофлотМихаил ПолубояриновВиталий СавельевРоссияСанкции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала