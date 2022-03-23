https://ria.ru/20220323/poluboyarinov-1779699778.html

Савельев подтвердил, что Полубояринов покинул пост главы "Аэрофлота"

Савельев подтвердил, что Полубояринов покинул пост главы "Аэрофлота" - РИА Новости, 23.03.2022

Савельев подтвердил, что Полубояринов покинул пост главы "Аэрофлота"

Глава Минтранса РФ Виталий Савельев подтвердил, что Михаил Полубояринов покинул пост генерального директора "Аэрофлота", при этом сообщил, что тот остается в... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T17:20

2022-03-23T17:20

2022-03-23T18:16

экономика

аэрофлот

михаил полубояринов

виталий савельев

россия

санкции

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава Минтранса РФ Виталий Савельев подтвердил, что Михаил Полубояринов покинул пост генерального директора "Аэрофлота", при этом сообщил, что тот остается в Москве и продолжит работать в другой российской компании в должности замдиректора.Об уходе Полубояринова неоднократно сообщали источники, однако сам "Аэрофлот" официально не подтверждал этот факт. Газета РБК в начале марта сообщала, что бывший глава "Аэрофлота" перешел на должность замгендиректора "Почты России"."Что касается Полубояринова Михаила Игоревича, он тоже находится в Москве, никуда не уехал. Он больше не генеральный директор "Аэрофлота". Но вы знаете, так бывает, что люди не могут в стрессовых условиях работать. Есть условия мирного времени, а стрессовые условия требуют принятия решений очень быстрых, здесь промедления невозможны. Он для себя принял решение, что он не может сдерживать процесс", - сказал Савельев в ходе заседания Совета Федерации.Он отметил, что Полубояринов "никуда не исчез" и продолжит работать в другой российской компании в должности замдиректора.После начала операции РФ на Украине свои посты покинули, помимо Полубояринова, экс-заместитель гендиректора "Аэрофлота" по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов, экс-гендиректор "Победы" Андрей Калмыков, экс-председатель совета директоров "Шереметьево" Александр Пономаренко, экс-гендиректор подмосковного аэропорта "Жуковский" Томас Вайшвила. Савельев отметил, что уход ряда топ-менеджеров в сфере авиации - "очень чувствительный вопрос", однако заметил, что не видит "незаменимости в этих кадровых решениях".Министр также прокомментировал уход главы "Победы" Калмыкова: "Он очень неплохой менеджер, но он принял для себя решение, что в этих условиях он работать не сможет, поэтому он покинул свой пост. Ничего здесь страшного нет".

https://ria.ru/20220323/chubays-1779671127.html

https://ria.ru/20220318/dvorkovich-1778822520.html

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Ольга Фомченкова

экономика, аэрофлот, михаил полубояринов, виталий савельев, россия, санкции