https://ria.ru/20220323/plany-1779636548.html

Захарова: следующим в планах США по "разрыву в клочья два раза" будет Китай

Захарова: следующим в планах США по "разрыву в клочья два раза" будет Китай - РИА Новости, 23.03.2022

Захарова: следующим в планах США по "разрыву в клочья два раза" будет Китай

Следующим в планах США по "разрыву в клочья два раза" является Китай, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T14:22

2022-03-23T14:22

2022-03-23T14:22

в мире

сша

китай

энтони блинкен

мария захарова

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Следующим в планах США по "разрыву в клочья два раза" является Китай, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США подвергнут визовым ограничениям представителей КНР, которых считают ответственными за "репрессии в отношении этнических и религиозных меньшинств".По ее словам, в США "расчехлили" синофобию год назад, обвинив китайцев во всех пандемических бедах - это был первый "пробный шар"."Китайцы не прогнулись. С чего бы великая держава должна услужливо внимать американскому диктату, основанному на лжи и беспринципности. Новый список за "преступления против уйгуров" - это еще один шаг США по дороге навешивания нелегитимных односторонних санкций. Никакой иной цели, кроме как заковать Пекин в кандалы за то, что он не следует в кильватере американского мейнстрима, в этом нет", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20220319/kitay-1778951258.html

сша

китай

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Ольга Фомченкова

в мире, сша, китай, энтони блинкен, мария захарова