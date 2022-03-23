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Захарова: следующим в планах США по "разрыву в клочья два раза" будет Китай
Захарова: следующим в планах США по "разрыву в клочья два раза" будет Китай - РИА Новости, 23.03.2022
Захарова: следующим в планах США по "разрыву в клочья два раза" будет Китай
Следующим в планах США по "разрыву в клочья два раза" является Китай, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T14:22
2022-03-23T14:22
2022-03-23T14:22
в мире
сша
китай
энтони блинкен
мария захарова
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Следующим в планах США по "разрыву в клочья два раза" является Китай, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США подвергнут визовым ограничениям представителей КНР, которых считают ответственными за "репрессии в отношении этнических и религиозных меньшинств".По ее словам, в США "расчехлили" синофобию год назад, обвинив китайцев во всех пандемических бедах - это был первый "пробный шар"."Китайцы не прогнулись. С чего бы великая держава должна услужливо внимать американскому диктату, основанному на лжи и беспринципности. Новый список за "преступления против уйгуров" - это еще один шаг США по дороге навешивания нелегитимных односторонних санкций. Никакой иной цели, кроме как заковать Пекин в кандалы за то, что он не следует в кильватере американского мейнстрима, в этом нет", - добавила Захарова.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, энтони блинкен, мария захарова
Захарова: следующим в планах США по "разрыву в клочья два раза" будет Китай
Представитель МИД Захарова: следующим в планах США по разрыву в клочья является Китай
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости.
Следующим в планах США по "разрыву в клочья два раза" является Китай, сообщила
официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США подвергнут визовым ограничениям представителей КНР, которых считают ответственными за "репрессии в отношении этнических и религиозных меньшинств".
"Судя по всему, следующий на очереди по "разрыву в клочья два раза" – Пекин", - написала она в Telegram-канале.
По ее словам, в США "расчехлили" синофобию год назад, обвинив китайцев во всех пандемических бедах - это был первый "пробный шар".
"Китайцы не прогнулись. С чего бы великая держава должна услужливо внимать американскому диктату, основанному на лжи и беспринципности. Новый список за "преступления против уйгуров" - это еще один шаг США по дороге навешивания нелегитимных односторонних санкций. Никакой иной цели, кроме как заковать Пекин в кандалы за то, что он не следует в кильватере американского мейнстрима, в этом нет", - добавила Захарова.