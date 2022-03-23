https://ria.ru/20220323/peregovory-1779676023.html

Путин обсудил с Шольцем ситуацию на Украине

Путин обсудил с Шольцем ситуацию на Украине - РИА Новости, 23.03.2022

Путин обсудил с Шольцем ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц по телефону обсудили ситуацию на Украине и ход переговоров с Киевом, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T16:36

2022-03-23T16:36

2022-03-23T17:12

украина

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц по телефону обсудили ситуацию на Украине и ход переговоров с Киевом, сообщила пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем. При обсуждении ситуации вокруг Украины внимание было сконцентрировано на проблематике ведущихся переговоров российских и украинских представителей", — отметили там.Президент рассказал о принципиально важных для России позициях в переговорном процессе.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Некоторые бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Как заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Президент Владимир Путин накануне подписал указ, расширяющий полномочия региональных властей в социально-экономической сфере. Документ также обязывает их повысить социальные выплаты, обеспечить адресную поддержку граждан, обеспечивать стабильность цен на товары первой необходимости, контролировать ситуацию на рынке труда и снизить административные барьеры для частного бизнеса. Также президент анонсировал увеличение пенсий, прожиточного минимума и зарплат для бюджетников.

https://ria.ru/20220322/mariupol-1779302139.html

https://ria.ru/20220323/effekt-1779549072.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

украина, в мире, владимир путин, олаф шольц, россия, германия