https://ria.ru/20220323/oruzhie-1779550774.html

СМИ: Британия на саммите НАТО призовет увеличить поставки оружия на Украину

СМИ: Британия на саммите НАТО призовет увеличить поставки оружия на Украину - РИА Новости, 23.03.2022

СМИ: Британия на саммите НАТО призовет увеличить поставки оружия на Украину

Газета Times пишет со ссылкой на западного чиновника, что Великобритания на внеочередном саммите НАТО в Брюсселе намерена призвать к увеличению поставок... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T03:55

2022-03-23T03:55

2022-03-23T03:55

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украина

нато

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ЛОНДОН, 23 мар - РИА Новости. Газета Times пишет со ссылкой на западного чиновника, что Великобритания на внеочередном саммите НАТО в Брюсселе намерена призвать к увеличению поставок вооружений на Украину.По словам источника, Лондон намерен заявить о "срочной необходимости" увеличить поставки оружия на Украину, чтобы "улучшить способность" украинских войск "к сопротивлению".Внеочередной саммит НАТО пройдет в Брюсселе 24 марта.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220321/ukraina-1779247028.html

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Максим Горбачев

в мире, украина, нато, великобритания