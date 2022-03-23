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СМИ: Британия на саммите НАТО призовет увеличить поставки оружия на Украину - РИА Новости, 23.03.2022
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СМИ: Британия на саммите НАТО призовет увеличить поставки оружия на Украину
СМИ: Британия на саммите НАТО призовет увеличить поставки оружия на Украину - РИА Новости, 23.03.2022
СМИ: Британия на саммите НАТО призовет увеличить поставки оружия на Украину
Газета Times пишет со ссылкой на западного чиновника, что Великобритания на внеочередном саммите НАТО в Брюсселе намерена призвать к увеличению поставок... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T03:55
2022-03-23T03:55
в мире
украина
нато
великобритания
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ЛОНДОН, 23 мар - РИА Новости. Газета Times пишет со ссылкой на западного чиновника, что Великобритания на внеочередном саммите НАТО в Брюсселе намерена призвать к увеличению поставок вооружений на Украину.По словам источника, Лондон намерен заявить о "срочной необходимости" увеличить поставки оружия на Украину, чтобы "улучшить способность" украинских войск "к сопротивлению".Внеочередной саммит НАТО пройдет в Брюсселе 24 марта.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/ukraina-1779247028.html
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в мире, украина, нато, великобритания
03:55 23.03.2022
 
СМИ: Британия на саммите НАТО призовет увеличить поставки оружия на Украину

Times: Британия на саммите НАТО в Брюсселе призовет увеличить поставки оружия на Украину

© Depositphotos / samotЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© Depositphotos / samot
Лондон
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ЛОНДОН, 23 мар - РИА Новости. Газета Times пишет со ссылкой на западного чиновника, что Великобритания на внеочередном саммите НАТО в Брюсселе намерена призвать к увеличению поставок вооружений на Украину.
По словам источника, Лондон намерен заявить о "срочной необходимости" увеличить поставки оружия на Украину, чтобы "улучшить способность" украинских войск "к сопротивлению".
"Мы пытаемся увеличить поток необходимого им оружия, существует постоянная нехватка", - приводит газета слова чиновника.
Внеочередной саммит НАТО пройдет в Брюсселе 24 марта.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
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Евросоюз выделит Украине миллиард евро для закупок оружия
 
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