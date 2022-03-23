https://ria.ru/20220323/onlayn-konferentsiya-1779600044.html

На Forum.Digital Construction обсудили цифровизацию в строительной отрасли

На Forum.Digital Construction обсудили цифровизацию в строительной отрасли - РИА Новости, 23.03.2022

На Forum.Digital Construction обсудили цифровизацию в строительной отрасли

На прошлой неделе прошла всероссийская онлайн-конференция Forum.Digital Construction 2022 (18+). Главным организатором мероприятия стал Фонд развития цифровой... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T12:03

2022-03-23T12:03

2022-03-23T12:03

пресс-релизы

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МОСКВА, 23 мар - Фонд развития цифровой экономики (ФРЦЭ). На прошлой неделе прошла всероссийская онлайн-конференция Forum.Digital Construction 2022 (18+). Главным организатором мероприятия стал Фонд развития цифровой экономики при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ. Партнером форума выступил X5 Retail Group. В Форуме приняли участие представители ведущих компаний и организаций строительной отрасли, заинтересованных в повышении уровня цифровизации, а также в развитии экономики государства, такие как НОПРИЗ, Минстрой РФ, НОСТРОЙ, O2Consulting, 1С, ТРГ "Сколково", ГК "Росатом", Министерство строительства Приморского края.В рамках Forum.Digital Construction ведущие эксперты отрасли обсудили текущую ситуацию на рынке, прогресс и перспективы цифровой трансформации в строительной отрасли. Спикерами было предложено более 15 инновационных решений для оптимизации бизнеса, были рассказаны кейсы по развитию умных городов, цифровых двойников, строительству на виртуальной земле и достижению благополучного перехода в "цифру".На пленарном заседании, посвященному развитию и перспективам цифровой трансформации в строительной отрасли, подняли темы реализации систем умных городов, цифровых двойников, а также развития цифровизации в регионах страны."Сейчас действительно важно, что мы традиционно из года в год обновляем текущий статус. Необходимо продолжать работать над решениями, которые позволят сохранить темпы роста строительной отрасли, — указал член Совета Фонда развития цифровой экономики Черешнев Максим Андреевич. — Для нас очень ценно, что Forum.Digitalпозволяет сократить дистанции и увидеть результативность наших регионов".Особое внимание было уделено ключевым трендам, таким как "классическая", "маркетплейсы", "строительный портал" и "экостистемы", по изменению бизнес-моделей компаний в строительстве при переходе к цифровой экономике. Основными тенденциями развития выделяют полный переход всех процессов в "цифру" — от проектирования и строительства до продаж, создания и развития отечественных IT-продуктов, способных обеспечить полноценный контроль и прямое управление всеми процессами. "В целом, если смотреть на рынок, в соответствии с мировыми данными, строительная отрасль России лавинообразно цифровизируется. Даже с учетом последних событий этот тренд не изменится. Так, в одном лишь ЖКХ и строительстве заложено практически 400 млрд руб. до 2030 года", — отметил генеральный̆ директор O2Consulting Филипп Данько.В секции "Применение инновационных технологии для строительной̆ отрасли. Опыт лидеров рынка" эксперты сообщили о цифровом управлении строительства с применением облачных технологий, обеспечению уровня безопасности во время строительных работ благодаря внедрению цифровых решений. Основатель компании SOLUT Александр Белоусов рассказал о технологии на основе искусственного интеллекта, способной проводить мониторинг физического труда, сконцентрированного на повышении производительности и контроле качества труда. "Мы отдаем себе отчет, что такое стройплощадка, поэтому система не требует специальной инфраструктуры", — подчеркнул Александр Белоусов в своей презентации.Запись трансляции конференции доступна к просмотру на официальном канале Forum.Digitalв YouTube и Rutube."Фонд развития цифровой экономики продолжит содействовать цифровизующим компаниям выходить на новые рынки, выходить к заказчикам, а заказчикам определяться, какими компаниями и решениями замещать. 7 апреля мы проведем Форум, который поддержит импортозамещение и покажет, какими программами российского производства заменить программное обеспечение, уходящее с рынка", — член Совета Фонда развития цифровой экономики Черешнев Максим Андреевич.7 апреля пройдет первая онлайн-конференция Forum.Digital с темой "Новое время в Digital: о российских информационных технологиях в новых реалиях".Регистрация по ссылке.По вопросам и информационному партнерству: Полина Стороженко, пресс-секретарь, Фонд развития цифровой экономики, +7 (495) 215-27-56, доб. 134, Email.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы