https://ria.ru/20220323/ogurtsy-1779737658.html

В России подешевели огурцы

В России подешевели огурцы - РИА Новости, 23.03.2022

В России подешевели огурцы

Лидером роста цен среди плодоовощной продукции на неделе с 12 по 18 марта стал репчатый лук, который подорожал на 13,65%, темпы роста цен на помидоры и бананы... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T19:58

2022-03-23T19:58

2022-03-23T20:08

россия

экономика

федеральная служба государственной статистики (росстат)

цены

продукты

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Лидером роста цен среди плодоовощной продукции на неделе с 12 по 18 марта стал репчатый лук, который подорожал на 13,65%, темпы роста цен на помидоры и бананы замедлились, огурцы подешевели на 6,63%, говорится в сообщении Росстата.По информации Росстата, за период с 12 по 18 марта цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 3,8% (после роста на 4,7% неделей ранее). Лук подорожал на 13,65%, помидоры – на 8,2%, бананы – на 7,8%, капуста – на 6,4%, морковь – на 5,6%, свекла – на 5,2%, яблоки – на 3,9%, картофель – на 3,1%. В то же время цены на огурцы снизились на 6,6%.За предыдущий отчетный период, с 5 по 11 марта, лук подорожал на 2,34%. Лидерами роста на той неделе были помидоры и бананы, тогда они выросли в цене на 12,27% и 11,32% соответственно; морковь за тот же период стала дороже - на 3,4%, капуста - на 2,75%, картофель - на 1,87%, яблоки - на 2,61%. Огурцы неделей ранее подешевели на 1,19%.С начала года к 18 марта помидоры в России подорожали на 56,77%, капуста - на 41,3%, морковь - на 27,04%, лук - 21,05%, свекла - на 16,88%, огурцы – на 12,81%, картофель – на 8,7%. Бананы с начала года прибавили в цене 49,11%, яблоки – 12,48%.В целом по итогам отчетной недели лидером роста цен в продовольственном секторе стал сахар, он вырос в цене на 13,84% после роста на 12,8% за прошлую неделю (с начала года по 18 марта сахар подорожал на 37,09%). В пятерку наиболее подорожавших продовольственных товаров (за исключением плодоовощной продукции) по итогам прошлой недели также вошли - гречка (рост цен на 3,31%), рис (на 3,86%), черный чай (на 3,99%) и поваренная соль (на 4,04%).С начала года по 18 марта сахар в России подорожал на 37,09%, соль - на 10,84%, гречка - на 10,18%, рис - на 9,53%, макаронные изделия - на 9,31%. Подешевели за тот же период курица - на 1,34% и куриные яйца - на 0,61%.

https://ria.ru/20220318/tseny-1778854499.html

https://ria.ru/20220318/khleb-1778915875.html

https://ria.ru/20220323/sakhar-1779549916.html

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Владимир Лаврентьев

россия, экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), цены, продукты