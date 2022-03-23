https://ria.ru/20220323/obvinenie-1779549505.html

США предъявили россиянину обвинения в интернет-торговле похищенными данными

США предъявили россиянину обвинения в интернет-торговле похищенными данными - РИА Новости, 23.03.2022

США предъявили россиянину обвинения в интернет-торговле похищенными данными

Власти США предъявили 23-летнему россиянину обвинения в интернет-торговле похищенными личными данными, сообщило американское министерство юстиции. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T02:57

2022-03-23T02:57

2022-03-23T05:18

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ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Власти США предъявили 23-летнему россиянину обвинения в интернет-торговле похищенными личными данными, сообщило американское министерство юстиции.Подозреваемый, Игорь Дехтярчук, включен в список самых разыскиваемых киберпреступников ФБР.Согласно материалам, которые представлены в суде восточного округа штата Техас, Дехтярчук был администратором интернет-площадки Marketplace A, где десятками тысяч продавались взломанные адреса электронной почты и онлайн-аккаунты, в том числе в платежных системах с данными кредитных карт и информацией о пользователях.В случае признания виновным Дехтярчуку грозит до 20 лет федеральной тюрьмы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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