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США предъявили россиянину обвинения в интернет-торговле похищенными данными - РИА Новости, 23.03.2022
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США предъявили россиянину обвинения в интернет-торговле похищенными данными
США предъявили россиянину обвинения в интернет-торговле похищенными данными - РИА Новости, 23.03.2022
США предъявили россиянину обвинения в интернет-торговле похищенными данными
Власти США предъявили 23-летнему россиянину обвинения в интернет-торговле похищенными личными данными, сообщило американское министерство юстиции. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T02:57
2022-03-23T05:18
в мире
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Власти США предъявили 23-летнему россиянину обвинения в интернет-торговле похищенными личными данными, сообщило американское министерство юстиции.Подозреваемый, Игорь Дехтярчук, включен в список самых разыскиваемых киберпреступников ФБР.Согласно материалам, которые представлены в суде восточного округа штата Техас, Дехтярчук был администратором интернет-площадки Marketplace A, где десятками тысяч продавались взломанные адреса электронной почты и онлайн-аккаунты, в том числе в платежных системах с данными кредитных карт и информацией о пользователях.В случае признания виновным Дехтярчуку грозит до 20 лет федеральной тюрьмы.
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в мире, сша, россия
02:57 23.03.2022 (обновлено: 05:18 23.03.2022)
 
США предъявили россиянину обвинения в интернет-торговле похищенными данными

США предъявили россиянину Дехтярчуку обвинения в интернет-торговле похищенными данными

© AP Photo / J. David AkeМинистерство юстиции США
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© AP Photo / J. David Ake
Министерство юстиции США
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Власти США предъявили 23-летнему россиянину обвинения в интернет-торговле похищенными личными данными, сообщило американское министерство юстиции.
Подозреваемый, Игорь Дехтярчук, включен в список самых разыскиваемых киберпреступников ФБР.
Согласно материалам, которые представлены в суде восточного округа штата Техас, Дехтярчук был администратором интернет-площадки Marketplace A, где десятками тысяч продавались взломанные адреса электронной почты и онлайн-аккаунты, в том числе в платежных системах с данными кредитных карт и информацией о пользователях.
В случае признания виновным Дехтярчуку грозит до 20 лет федеральной тюрьмы.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
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