https://ria.ru/20220323/obvinenie-1779549505.html
США предъявили россиянину обвинения в интернет-торговле похищенными данными
США предъявили россиянину обвинения в интернет-торговле похищенными данными - РИА Новости, 23.03.2022
США предъявили россиянину обвинения в интернет-торговле похищенными данными
Власти США предъявили 23-летнему россиянину обвинения в интернет-торговле похищенными личными данными, сообщило американское министерство юстиции. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T02:57
2022-03-23T02:57
2022-03-23T05:18
в мире
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151236/10/1512361097_0:355:2400:1705_1920x0_80_0_0_3de4bc284ace1ad6bb19ed8167c18328.jpg
ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Власти США предъявили 23-летнему россиянину обвинения в интернет-торговле похищенными личными данными, сообщило американское министерство юстиции.Подозреваемый, Игорь Дехтярчук, включен в список самых разыскиваемых киберпреступников ФБР.Согласно материалам, которые представлены в суде восточного округа штата Техас, Дехтярчук был администратором интернет-площадки Marketplace A, где десятками тысяч продавались взломанные адреса электронной почты и онлайн-аккаунты, в том числе в платежных системах с данными кредитных карт и информацией о пользователях.В случае признания виновным Дехтярчуку грозит до 20 лет федеральной тюрьмы.
https://ria.ru/20220209/kriptovalyuta-1771939892.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151236/10/1512361097_121:0:2394:1705_1920x0_80_0_0_3acfa310889ef1ae2470133e5db87866.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия
02:57 23.03.2022 (обновлено: 05:18 23.03.2022)
США предъявили россиянину обвинения в интернет-торговле похищенными данными
США предъявили россиянину Дехтярчуку обвинения в интернет-торговле похищенными данными