16:11 23.03.2022 (обновлено: 17:08 23.03.2022)
Журналист Невзоров находится за границей, сообщил источник
Попавший под следствие по делу о фейках о военных журналист Невзоров находится за границей
Журналист Александр Невзоров. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Журналист Александр Невзоров, на которого завели уголовное дело за распространение фейков о действиях российских военных, находится сейчас за границей, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
По данным следствия, Невзоров 9 марта опубликовал в Instagram* и 19 марта на канале в YouTube ложную информацию об умышленном обстреле российскими военными роддома в Мариуполе. Источниками изображений, сопровождавших публикации, были украинские СМИ. В СК добавили, что следствие устанавливает местонахождение Невзорова.
"Вероятно, он выехал из России. Конкретная страна, где он сейчас, неизвестна, но очевидно, что он находится за границей", - сказал собеседник агентства.
Санкция вменяемой Невзорову ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ) предполагает вплоть до лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская