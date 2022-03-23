https://ria.ru/20220323/nevzorov-1779665543.html

Журналист Невзоров находится за границей, сообщил источник

Журналист Невзоров находится за границей, сообщил источник - РИА Новости, 23.03.2022

Журналист Невзоров находится за границей, сообщил источник

Журналист Александр Невзоров, на которого завели уголовное дело за распространение фейков о действиях российских военных, находится сейчас за границей, сообщил... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T16:11

2022-03-23T16:11

2022-03-23T17:08

в мире

россия

александр невзоров

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Журналист Александр Невзоров, на которого завели уголовное дело за распространение фейков о действиях российских военных, находится сейчас за границей, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.По данным следствия, Невзоров 9 марта опубликовал в Instagram* и 19 марта на канале в YouTube ложную информацию об умышленном обстреле российскими военными роддома в Мариуполе. Источниками изображений, сопровождавших публикации, были украинские СМИ. В СК добавили, что следствие устанавливает местонахождение Невзорова."Вероятно, он выехал из России. Конкретная страна, где он сейчас, неизвестна, но очевидно, что он находится за границей", - сказал собеседник агентства.Санкция вменяемой Невзорову ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ) предполагает вплоть до лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220317/feyk-1778756507.html

https://ria.ru/20220310/mariupol-1777491005.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, александр невзоров