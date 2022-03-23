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Новак: обсуждение отказа от российской нефти негативно влияет на рынок ЕС
Новак: обсуждение отказа от российской нефти негативно влияет на рынок ЕС - РИА Новости, 23.03.2022
Новак: обсуждение отказа от российской нефти негативно влияет на рынок ЕС
Даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T17:41
2022-03-23T17:41
2022-03-23T17:41
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экономика
цены на нефть
европа
евросоюз
россия
александр новак
санкции
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."Конечно, это крайне негативный момент для рынка, даже в принципе само обсуждение, потому что рынок реагирует на это", - ответил Новак на вопрос о возможности ввода Европой эмбарго на российскую нефть.Вице-премьер сообщил, что реальный отказ Евросоюза от импорта нефти из России приведет коллапсу на рынке, поскольку сейчас он сбалансирован и лишних объемов нет."Соответственно, любой отказ или сокращение производства приведет к тому, что вырастут цены, причем трудно их спрогнозировать. Называются разные цифры – 300-500 долларов за баррель, выше 4000 долларов за тысячу кубов газа", - отметил он.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, европа, евросоюз, россия, александр новак, санкции
Новак: обсуждение отказа от российской нефти негативно влияет на рынок ЕС
Новак: европейский рынок негативно реагирует даже на обсуждение отказа от российской нефти