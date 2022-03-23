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Новак: обсуждение отказа от российской нефти негативно влияет на рынок ЕС - РИА Новости, 23.03.2022
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Новак: обсуждение отказа от российской нефти негативно влияет на рынок ЕС
Новак: обсуждение отказа от российской нефти негативно влияет на рынок ЕС - РИА Новости, 23.03.2022
Новак: обсуждение отказа от российской нефти негативно влияет на рынок ЕС
Даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T17:41
2022-03-23T17:41
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
европа
евросоюз
россия
александр новак
санкции
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."Конечно, это крайне негативный момент для рынка, даже в принципе само обсуждение, потому что рынок реагирует на это", - ответил Новак на вопрос о возможности ввода Европой эмбарго на российскую нефть.Вице-премьер сообщил, что реальный отказ Евросоюза от импорта нефти из России приведет коллапсу на рынке, поскольку сейчас он сбалансирован и лишних объемов нет."Соответственно, любой отказ или сокращение производства приведет к тому, что вырастут цены, причем трудно их спрогнозировать. Называются разные цифры – 300-500 долларов за баррель, выше 4000 долларов за тысячу кубов газа", - отметил он.
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экономика, цены на нефть, европа, евросоюз, россия, александр новак, санкции
17:41 23.03.2022
 
Новак: обсуждение отказа от российской нефти негативно влияет на рынок ЕС

Новак: европейский рынок негативно реагирует даже на обсуждение отказа от российской нефти

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти в России
Добыча нефти в России - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти в России. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Конечно, это крайне негативный момент для рынка, даже в принципе само обсуждение, потому что рынок реагирует на это", - ответил Новак на вопрос о возможности ввода Европой эмбарго на российскую нефть.
Вице-премьер сообщил, что реальный отказ Евросоюза от импорта нефти из России приведет коллапсу на рынке, поскольку сейчас он сбалансирован и лишних объемов нет.
"Соответственно, любой отказ или сокращение производства приведет к тому, что вырастут цены, причем трудно их спрогнозировать. Называются разные цифры – 300-500 долларов за баррель, выше 4000 долларов за тысячу кубов газа", - отметил он.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
Вчера, 12:22
Новак предупредил о коллапсе в случае санкций против нефти и газа из России
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦены на нефтьЕвропаЕвросоюзРоссияАлександр НовакСанкции
 
 
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