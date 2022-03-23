https://ria.ru/20220323/mot-1779661354.html

Международная организация труда приостановила сотрудничество с Россией

Международная организация труда приостановила сотрудничество с Россией - РИА Новости, 23.03.2022

Международная организация труда приостановила сотрудничество с Россией

Руководящий совет Международной организации труда (МОТ) принял резолюцию, которая приостанавливает сотрудничество МОТ с Россией. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T15:59

2022-03-23T15:59

2022-03-23T16:31

россия

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международная организация труда

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ЖЕНЕВА, 23 мар - РИА Новости. Руководящий совет Международной организации труда (МОТ) принял резолюцию, которая приостанавливает сотрудничество МОТ с Россией."Руководящий совет МОТ принял резолюцию", - говорится в сообщении МОТ в Twitter.Принятой резолюцией приостанавливается "техническое сотрудничество или помощь со стороны МОТ Российской Федерации, за исключением целей гуманитарной помощи, до достижения соглашения о прекращении огня и достижения мирного урегулирования (на Украине)".Кроме того, секретариату МОТ поручено изучить вопрос перевода за пределы России Группы технической поддержки по вопросам достойного труда и Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии, офис которой находится в Москве.Резолюция также предусматривает, что представители РФ не смогут посещать технические совещания, конференции и семинары МОТ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220323/genprokuratura-1779581811.html

https://ria.ru/20220319/partnery-1779026963.html

https://ria.ru/20220323/diplomatiya-1779555617.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, в мире, международная организация труда