15:59 23.03.2022 (обновлено: 16:31 23.03.2022)
Международная организация труда приостановила сотрудничество с Россией
Международная организация труда принял резолюцию о приостановке сотрудничества с Россией
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблемы Международной организации труда (МОТ), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Международной ассоциации социального обеспечения (МАСО) на указателе
Эмблемы Международной организации труда (МОТ), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Международной ассоциации социального обеспечения (МАСО) на указателе
ЖЕНЕВА, 23 мар - РИА Новости. Руководящий совет Международной организации труда (МОТ) принял резолюцию, которая приостанавливает сотрудничество МОТ с Россией.
"Руководящий совет МОТ принял резолюцию", - говорится в сообщении МОТ в Twitter.
Принятой резолюцией приостанавливается "техническое сотрудничество или помощь со стороны МОТ Российской Федерации, за исключением целей гуманитарной помощи, до достижения соглашения о прекращении огня и достижения мирного урегулирования (на Украине)".
Кроме того, секретариату МОТ поручено изучить вопрос перевода за пределы России Группы технической поддержки по вопросам достойного труда и Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии, офис которой находится в Москве.
Резолюция также предусматривает, что представители РФ не смогут посещать технические совещания, конференции и семинары МОТ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.