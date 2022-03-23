https://ria.ru/20220323/mishustin-1779668957.html
Мишустин пообещал ответить на запрет российским судам заходить в порты
Мишустин пообещал ответить на запрет российским судам заходить в порты - РИА Новости, 23.03.2022
Мишустин пообещал ответить на запрет российским судам заходить в порты
Морским судам РФ запрещают заходить в иностранные порты, не оставим такие шаги без ответа, соответствующее постановление подписано, заявил премьер-министр... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T16:18
2022-03-23T16:18
2022-03-23T16:18
в мире
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Морским судам РФ запрещают заходить в иностранные порты, не оставим такие шаги без ответа, соответствующее постановление подписано, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Ограничения коснулись и морских судов, которые ходят под флагом России, им запрещают заходить в иностранные порты. Конечно, мы не оставим такие недружественные шаги по отношению к нашей стране без ответа. Правительством будут вводиться адекватные ограничения, соответствующее постановление подписано", - сказал Мишустин на совещании у президента РФ Владимира Путина.
https://ria.ru/20220226/frantsiya-1775248876.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, михаил мишустин
Мишустин пообещал ответить на запрет российским судам заходить в порты
Премьер Мишустин пообещал ответить на запрет российским судам заходить в иностранные порты