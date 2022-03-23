https://ria.ru/20220323/mishustin-1779668957.html

Мишустин пообещал ответить на запрет российским судам заходить в порты

Мишустин пообещал ответить на запрет российским судам заходить в порты - РИА Новости, 23.03.2022

Мишустин пообещал ответить на запрет российским судам заходить в порты

Морским судам РФ запрещают заходить в иностранные порты, не оставим такие шаги без ответа, соответствующее постановление подписано, заявил премьер-министр... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T16:18

2022-03-23T16:18

2022-03-23T16:18

в мире

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Морским судам РФ запрещают заходить в иностранные порты, не оставим такие шаги без ответа, соответствующее постановление подписано, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Ограничения коснулись и морских судов, которые ходят под флагом России, им запрещают заходить в иностранные порты. Конечно, мы не оставим такие недружественные шаги по отношению к нашей стране без ответа. Правительством будут вводиться адекватные ограничения, соответствующее постановление подписано", - сказал Мишустин на совещании у президента РФ Владимира Путина.

https://ria.ru/20220226/frantsiya-1775248876.html

россия

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, михаил мишустин