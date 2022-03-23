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Мишустин пообещал ответить на запрет российским судам заходить в порты - РИА Новости, 23.03.2022
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Мишустин пообещал ответить на запрет российским судам заходить в порты
Мишустин пообещал ответить на запрет российским судам заходить в порты - РИА Новости, 23.03.2022
Мишустин пообещал ответить на запрет российским судам заходить в порты
Морским судам РФ запрещают заходить в иностранные порты, не оставим такие шаги без ответа, соответствующее постановление подписано, заявил премьер-министр... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T16:18
2022-03-23T16:18
в мире
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Морским судам РФ запрещают заходить в иностранные порты, не оставим такие шаги без ответа, соответствующее постановление подписано, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Ограничения коснулись и морских судов, которые ходят под флагом России, им запрещают заходить в иностранные порты. Конечно, мы не оставим такие недружественные шаги по отношению к нашей стране без ответа. Правительством будут вводиться адекватные ограничения, соответствующее постановление подписано", - сказал Мишустин на совещании у президента РФ Владимира Путина.
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в мире, россия, михаил мишустин
16:18 23.03.2022
 
Мишустин пообещал ответить на запрет российским судам заходить в порты

Премьер Мишустин пообещал ответить на запрет российским судам заходить в иностранные порты

© РИА Новости / Виталий НеварГосударственный флаг России
Государственный флаг России - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Виталий Невар
Государственный флаг России
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Морским судам РФ запрещают заходить в иностранные порты, не оставим такие шаги без ответа, соответствующее постановление подписано, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Ограничения коснулись и морских судов, которые ходят под флагом России, им запрещают заходить в иностранные порты. Конечно, мы не оставим такие недружественные шаги по отношению к нашей стране без ответа. Правительством будут вводиться адекватные ограничения, соответствующее постановление подписано", - сказал Мишустин на совещании у президента РФ Владимира Путина.
Сухогруз - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 13:58
Перехваченное в Ла-Манше российское судно имело разрешение, сообщили СМИ
 
В миреРоссияМихаил Мишустин
 
 
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