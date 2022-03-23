https://ria.ru/20220323/metallurgiya-1779690012.html

Хуснуллин заявил об остановке роста цен на металлургическую продукцию

Хуснуллин заявил об остановке роста цен на металлургическую продукцию - РИА Новости, 23.03.2022

Хуснуллин заявил об остановке роста цен на металлургическую продукцию

Рост цен на продукцию из металла в России удалось остановить, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T16:50

2022-03-23T16:50

2022-03-23T16:50

экономика

россия

владимир путин

марат хуснуллин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765665400_0:110:3106:1857_1920x0_80_0_0_a36109b7d8ac935a4c5d416c99ce3e47.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Рост цен на продукцию из металла в России удалось остановить, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Большую работу ведем с поставщиками стройресурсов. По поручению председателя правительства провели встречу с металлургами, в результате которой могу сказать, что у нас остановлен рост цен на продукцию металлургов", - сказал Хуснуллин на совещании у президента РФ Владимира Путина.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, марат хуснуллин