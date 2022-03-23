https://ria.ru/20220323/metallurgiya-1779690012.html
Хуснуллин заявил об остановке роста цен на металлургическую продукцию
Хуснуллин заявил об остановке роста цен на металлургическую продукцию - РИА Новости, 23.03.2022
Хуснуллин заявил об остановке роста цен на металлургическую продукцию
Рост цен на продукцию из металла в России удалось остановить, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T16:50
2022-03-23T16:50
2022-03-23T16:50
экономика
россия
владимир путин
марат хуснуллин
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Рост цен на продукцию из металла в России удалось остановить, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Большую работу ведем с поставщиками стройресурсов. По поручению председателя правительства провели встречу с металлургами, в результате которой могу сказать, что у нас остановлен рост цен на продукцию металлургов", - сказал Хуснуллин на совещании у президента РФ Владимира Путина.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, марат хуснуллин
Хуснуллин заявил об остановке роста цен на металлургическую продукцию
Вице-премьер Хуснуллин заявил об остановке роста цен на металлургическую продукцию