Рейтинг@Mail.ru
Хуснуллин заявил об остановке роста цен на металлургическую продукцию - РИА Новости, 23.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220323/metallurgiya-1779690012.html
Хуснуллин заявил об остановке роста цен на металлургическую продукцию
Хуснуллин заявил об остановке роста цен на металлургическую продукцию - РИА Новости, 23.03.2022
Хуснуллин заявил об остановке роста цен на металлургическую продукцию
Рост цен на продукцию из металла в России удалось остановить, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T16:50
2022-03-23T16:50
экономика
россия
владимир путин
марат хуснуллин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765665400_0:110:3106:1857_1920x0_80_0_0_a36109b7d8ac935a4c5d416c99ce3e47.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Рост цен на продукцию из металла в России удалось остановить, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Большую работу ведем с поставщиками стройресурсов. По поручению председателя правительства провели встречу с металлургами, в результате которой могу сказать, что у нас остановлен рост цен на продукцию металлургов", - сказал Хуснуллин на совещании у президента РФ Владимира Путина.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765665400_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a6e57b5514679498503adc5555005541.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, марат хуснуллин
16:50 23.03.2022
 
Хуснуллин заявил об остановке роста цен на металлургическую продукцию

Вице-премьер Хуснуллин заявил об остановке роста цен на металлургическую продукцию

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМеталлургический завод
Металлургический завод - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Металлургический завод. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Рост цен на продукцию из металла в России удалось остановить, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Большую работу ведем с поставщиками стройресурсов. По поручению председателя правительства провели встречу с металлургами, в результате которой могу сказать, что у нас остановлен рост цен на продукцию металлургов", - сказал Хуснуллин на совещании у президента РФ Владимира Путина.
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМарат Хуснуллин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала