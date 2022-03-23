https://ria.ru/20220323/meridian-m-1779556591.html

Спутник связи "Меридиан-М" внесли в каталог системы контроля космоса

Спутник связи "Меридиан-М" внесли в каталог системы контроля космоса - РИА Новости, 23.03.2022

Спутник связи "Меридиан-М" внесли в каталог системы контроля космоса

Спутник связи "Меридиан-М", запущенный во вторник с Плесецка ракетой "Союз", внесен в каталог системы контроля космоса, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T06:37

2022-03-23T06:37

2022-03-23T06:37

наука

космос - риа наука

плесецк (космодром)

россия

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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Спутник связи "Меридиан-М", запущенный во вторник с Плесецка ракетой "Союз", внесен в каталог системы контроля космоса, сообщили журналистам в Минобороны РФ.Как уточнили в Минобороны, разгонный блок "Фрегат" был уведен на орбиту захоронения за счет импульса его двигательной установки.Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" был выполнен с Плесецка в 15.48 мск 22 марта, в 15.57 мск от ракеты отделилась головная часть в состав разгонного блока "Фрегат" и аппарата "Меридиан". Разгонный блок продолжил выведение аппарата на целевую орбиту.Главный каталог космических объектов - единая информационная база данных, которая содержит информацию о каждом космическом объекте. В каталоге содержится информация о 1,5 тысячах характеристик каждого космического объекта, включая набор элементов орбит, достаточный для прогнозирования его движения.

https://ria.ru/20220323/mars-1779550453.html

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Максим Горбачев

космос - риа наука, плесецк (космодром), россия