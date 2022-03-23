https://ria.ru/20220323/meridian-m-1779556591.html
Спутник связи "Меридиан-М" внесли в каталог системы контроля космоса
Спутник связи "Меридиан-М" внесли в каталог системы контроля космоса - РИА Новости, 23.03.2022
Спутник связи "Меридиан-М" внесли в каталог системы контроля космоса
Спутник связи "Меридиан-М", запущенный во вторник с Плесецка ракетой "Союз", внесен в каталог системы контроля космоса, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T06:37
2022-03-23T06:37
2022-03-23T06:37
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Спутник связи "Меридиан-М", запущенный во вторник с Плесецка ракетой "Союз", внесен в каталог системы контроля космоса, сообщили журналистам в Минобороны РФ.Как уточнили в Минобороны, разгонный блок "Фрегат" был уведен на орбиту захоронения за счет импульса его двигательной установки.Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" был выполнен с Плесецка в 15.48 мск 22 марта, в 15.57 мск от ракеты отделилась головная часть в состав разгонного блока "Фрегат" и аппарата "Меридиан". Разгонный блок продолжил выведение аппарата на целевую орбиту.Главный каталог космических объектов - единая информационная база данных, которая содержит информацию о каждом космическом объекте. В каталоге содержится информация о 1,5 тысячах характеристик каждого космического объекта, включая набор элементов орбит, достаточный для прогнозирования его движения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, плесецк (космодром), россия
Спутник связи "Меридиан-М" внесли в каталог системы контроля космоса
Запущенный во вторник спутник связи "Меридиан-М" внесли в каталог системы контроля космоса
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Спутник связи "Меридиан-М", запущенный во вторник с Плесецка ракетой "Союз", внесен в каталог системы контроля космоса, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Специалисты Центра контроля космического пространства Космических войск ВКС внесли в главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о разгонном блоке "Фрегат" и космическом аппарате "Меридиан-М", - сказали в ведомстве.
Как уточнили в Минобороны, разгонный блок "Фрегат" был уведен на орбиту захоронения за счет импульса его двигательной установки.
Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" был выполнен с Плесецка
в 15.48 мск 22 марта, в 15.57 мск от ракеты отделилась головная часть в состав разгонного блока "Фрегат" и аппарата "Меридиан". Разгонный блок продолжил выведение аппарата на целевую орбиту.
Главный каталог космических объектов - единая информационная база данных, которая содержит информацию о каждом космическом объекте. В каталоге содержится информация о 1,5 тысячах характеристик каждого космического объекта, включая набор элементов орбит, достаточный для прогнозирования его движения.