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Спутник связи "Меридиан-М" внесли в каталог системы контроля космоса - РИА Новости, 23.03.2022
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Наука
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Спутник связи "Меридиан-М" внесли в каталог системы контроля космоса
Спутник связи "Меридиан-М" внесли в каталог системы контроля космоса - РИА Новости, 23.03.2022
Спутник связи "Меридиан-М" внесли в каталог системы контроля космоса
Спутник связи "Меридиан-М", запущенный во вторник с Плесецка ракетой "Союз", внесен в каталог системы контроля космоса, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T06:37
2022-03-23T06:37
наука
космос - риа наука
плесецк (космодром)
россия
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Спутник связи "Меридиан-М", запущенный во вторник с Плесецка ракетой "Союз", внесен в каталог системы контроля космоса, сообщили журналистам в Минобороны РФ.Как уточнили в Минобороны, разгонный блок "Фрегат" был уведен на орбиту захоронения за счет импульса его двигательной установки.Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" был выполнен с Плесецка в 15.48 мск 22 марта, в 15.57 мск от ракеты отделилась головная часть в состав разгонного блока "Фрегат" и аппарата "Меридиан". Разгонный блок продолжил выведение аппарата на целевую орбиту.Главный каталог космических объектов - единая информационная база данных, которая содержит информацию о каждом космическом объекте. В каталоге содержится информация о 1,5 тысячах характеристик каждого космического объекта, включая набор элементов орбит, достаточный для прогнозирования его движения.
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космос - риа наука, плесецк (космодром), россия
06:37 23.03.2022
 
Спутник связи "Меридиан-М" внесли в каталог системы контроля космоса

Запущенный во вторник спутник связи "Меридиан-М" внесли в каталог системы контроля космоса

© Фото : РоскосмосПуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с российским спутником связи "Меридиан-М"
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1а с российским спутником связи Меридиан-М - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© Фото : Роскосмос
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с российским спутником связи "Меридиан-М"
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Спутник связи "Меридиан-М", запущенный во вторник с Плесецка ракетой "Союз", внесен в каталог системы контроля космоса, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Специалисты Центра контроля космического пространства Космических войск ВКС внесли в главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о разгонном блоке "Фрегат" и космическом аппарате "Меридиан-М", - сказали в ведомстве.
Как уточнили в Минобороны, разгонный блок "Фрегат" был уведен на орбиту захоронения за счет импульса его двигательной установки.
Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" был выполнен с Плесецка в 15.48 мск 22 марта, в 15.57 мск от ракеты отделилась головная часть в состав разгонного блока "Фрегат" и аппарата "Меридиан". Разгонный блок продолжил выведение аппарата на целевую орбиту.
Главный каталог космических объектов - единая информационная база данных, которая содержит информацию о каждом космическом объекте. В каталоге содержится информация о 1,5 тысячах характеристик каждого космического объекта, включая набор элементов орбит, достаточный для прогнозирования его движения.
Логотип госкорпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
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